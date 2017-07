Macphun ist bislang vor allem für seine Bildbearbeitungssoftware ausschließlich für den Mac bekannt. Jetzt beschreitet das Unternehmen aber auch den Windows-Pfad und hat seinen Photo Editor Luminar als öffentliche Beta für Windows veröffentlicht. Außerdem gibt es diese Woche satte Rabatte auf ausgewählte Programme von Macphun.

Mit Luminar hat Macphun eine Software im Programm, die das Unternehmen selbst als Photo Editor bezeichnet. Der Funktionsumfang von Luminar kann sich durchaus mit dem Entwickeln-Modul von Lightroom messen, bietet aber noch einiges mehr: Ebenen etwa oder Füllmethoden (Überblendmodi), zudem lässt sich die Benutzeroberfläche ganz nach Gusto des Bildbearbeiters einrichten. Ganz neu ist der „Accent AI Filter“, er verspricht typische Aufnahmeprobleme unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz vollautomatisch zu beheben.

Noch bis Freitagvormittag bietet Macphun die Mac-Version von Luminar für 49 Euro statt regulär 69 Euro an. Die Bedienoberfläche der Software kann auf Deutsch eingestellt werden. Macphun empfiehlt einen Mac von Ende 2012 oder neuer mit Core i5+ Prozessor und macOS 10.12.

Luminar für Windows – Betaversion veröffentlicht

Macphun will sich nicht länger auf Software für den Mac beschränken, Luminar wird auch für Windows kommen. Ihr fehlen allerdings noch wichtige Funktionen, die in der Mac-Variante von Luminar enthalten sind – etwa eine Schnittstelle für Plugins, Rauschunterdrückung, oder die frei anpassbare Benutzeroberfläche. Macphun verspricht indes, all dies in die endgültige Version von Luminar für Windows zu integrieren. Sie soll Ende 2017 erscheinen.

Wer sich jetzt schon ein Bild von Luminar für Windows machen möchte, kann die öffentliche Betaversion gratis von der Macphun-Webseite herunterladen.