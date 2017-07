Von Thinktank kommen drei neue Slingtaschen der Serie TurnStyle V2.0. Die drei Modelle unterscheiden sich in der Größe. Gemeinsam ist ihnen ein sehr geringes Gewicht, außerdem bieten die Taschen neben der Kameraausrüstung Platz für ein Tablet. Die Taschen sind ab sofort zu Preisen ab ca. 84 Euro.

Die federleichten TurnStyle V2.0 Slingtaschen

Idealer Begleiter für spontanes Fotografieren unterwegs

Leichtgewichtig und ausgelegt auf einen schnellen Zugriff auf die Ausrüstung sind die TurnStyle V2.0 optimal geeignet für DSLR und spiegellose Systemkameras im täglichen Einsatz. Die weiche körpergerechte Form bietet hohen Komfort und die verwendeten wasserfesten Gewebe dauerhaften Schutz der Ausrüstung.

Neu bei den V2.0 Versionen ist ein eingearbeiteter Stabilisierungsgurt der um die Hüfte gelegt werden kann und bei Nichtgebrauch in seiner eigenen Tasche verschwindet.

Die beiden kleineren Modelle verfügen auf der Rückseite über ein Reißverschlussfach für ein Tablet bis 8″, die TurnStyle 20 V2.0 für ein Tablet bis 10″. Allen Taschen gemein ist ein mit Klett gesichertes Fach über die Taschenbreite auf der inneren Rückseite und ein leicht zugängliches Organizerfach für Batterien, Speicherkarten oder anderes Zubehör auf der Vorderseite der Tasche.

Die variable Inneneinteilung bietet ausreichend Platz für eine kleinere spiegellose Systemkamera Ausrüstung in der TurnStyle 5 V2.0 bis hin zu einer Standard DSLR mit angesetztem 2,8/70-200 mm Objektiv ab der TurnStyle 10 V2.0. Das sieht man den Taschen von außen nicht an.

Die TurnStyle’s sind die ideale Transportlösung für den ambitionierten Freizeitfotografen der eine leichte und vielseitige Tasche mit viel Platz für sein Kamerasystem und Zubehör benötigt. Mit der perfekten Ausgewogenheit von Form und Funktion bieten die TurnStyle alles: Komfort, Vielseitigkeit, Stil und schnellen Zugriff. Die Farbgebung der TurnStyle ist wahlweise das bereits bekannte Charcoal oder das neue Blue Indigo.

In die TurnStyle 5 V2.0 passt eine spiegellose Systemkamera mit zwei bis vier Objektiven und ein 8″ Tablet. Passende Bestückung zum Beispiel eine Fuji X-Pro1 mit angesetztem 1,4/50 mm plus 2,0/38 mm und 2,8/60 mm mit umgekehrter Gegenlichtblende oder eine Olympus E-P2 mit angesetztem 14-42 mm plus 2,8/17 mm, 4,0-5,6/40-150 mm, Sucher VF-2 und Blitz FL14.

Die TurnStyle 10 V2.0 ist ideal für eine Standard DSLR Kamera mit ein bis zwei Objektiven, Zubehör und einem 8″ Tablet. Zum Beispiel eine Nikon D800 mit angesetztem 2,8/24-70 mm plus 1,4/50 mm oder eine Canon 5D Mark III mit angesetztem 1,2/50 mm plus 2,8/16-35 mm, jeweils mit umgekehrten Gegenlichtblenden.

In die TurnStyle 20 V2.0 passt eine Standard DSLR mit ein bis drei Optiken, ein 10″ Tablet und zusätzliches Zubehör. Kameras dieser Kategorie sind zum Beispiel eine Nikon D800 mit angesetztem 2,8/70-200 mm plus ein 1,4/50 mm jeweils mit umgekehrter Gegenlichtblende oder ein Blitzgerät. Oder eine vergleichbare Konfiguration auf Basis einer Canon 5D Mark III.

Eigenschaften

Schlankes unauffälliges und sich dem Körper anpassendes Design für optimalen Tragekomfort

Anschmiegsamer breiter Tragegurt mit Polsterung und Rutschschutz

Verwendung von leichtgewichtigem, strapazierfähigem Poly Ballistic Nylon

Atmungsaktives 320G Air Mesh auf der Rückseite für optimale Hinterlüftung

Weit öffnendes Hauptfach für schnellen Zugriff auf die Ausrüstung

Variable Einteilung durch verschiedene Trennwände

Mit Klettverschluss gesichertes Fach für Dokumente

Reißverschlussfach auf der Rückseite der Tasche für ein Tablet bis 8″ bzw. 10″

Leicht zugängliche Fronttasche mit Organzierfunktion

Zum Lieferumfang gehört eine beidseitig PUR beschichtete, nahtversiegelte Regenschutzhülle

Die Oberseite des Außenmaterials der TurnStyle V2.0 ist mit einer wasserabweisenden DWR Imprägnierung, die Unterseite des Materials mit einer wasserresistenten PUR Beschichtung versehen. Das verwendete Material umfasst unter anderem YKK® RC Fuse Reißverschlüsse, 420D Velocity Nylon, 550D Polyspun Nylon, 320G Air Mesh, Nylon Gurtband und 3-lagigen Nylonfaden.

Im Inneren: 210D Polyester, herausnehmbare Teiler aus geschlossenzelligem Schaum, rückseitig PUR beschichteter Velex Futterstoff und 3-lagiger Nylonfaden. Nahtversiegelte Regenschutzhülle aus beidseitig PUR beschichtetem 210T Nylon.

TurnStyle 5 V2.0

EAN: 87453000 456 8 • Bestellnummer: 0456 TurnStyle 5 V2.0 Charcoal

EAN: 87453000 457 5 • Bestellnummer: 0457 TurnStyle 5 V2.0 Blue Indigo

Maße Innen: 16 x 28 x 9 cm (BxHxT)

Maße Außen: 18 x 35 x 10 cm (BxHxT)

Maße Tablet Fach: 16 x 22 x 1 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 0,3 kg (mit allem Zubehör)

Länge Schultergurt (inkl. Länge der Tasche): 81,3 – 163,8 cm

Länge Stabilisierungsgurt (inkl. Breite der Tasche): 148 cm

UVP: EUR 83,75

TurnStyle 10 V2.0

EAN: 87453000 461 2 • Bestellnummer: 0461 TurnStyle 10 V2.0 Charcoal

EAN: 87453000 462 9 • Bestellnummer: 0462 TurnStyle 10 V2.0 Blue Indigo

Maße Innen: 18 x 32 x 12,2 cm (BxHxT)

Maße Außen: 21 x 39 x 13,2 cm (BxHxT)

Maße Tablet Fach: 16 x 22 x 1 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 0,4 kg (mit allem Zubehör)

Länge Schultergurt (inkl. Länge der Tasche): 89 – 173,5 cm

Länge Stabilisierungsgurt (inkl. Breite der Tasche): 150,6 cm

UVP: EUR 94,75

TurnStyle 20 V2.0

EAN: 87453000 466 7 • Bestellnummer: 0466 TurnStyle 20 V2.0 Charcoal

EAN: 87453000 467 4 • Bestellnummer: 0467 TurnStyle 20 V2.0 Blue Indigo

Maße Innen: 21 x 38 x 12,2 cm (BxHxT)

Maße Außen: 23,5 x 44 x 13,7 cm (BxHxT)

Maße Tablet Fach: 20,5 x 26 x 1,5 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 0,5 kg (mit allem Zubehör)

Länge Schultergurt (inkl. Länge der Tasche): 92,7 – 185,4 cm

Länge Stabilisierungsgurt (inkl. Breite der Tasche): 152,4 cm

UVP: EUR 111,75

Lieferbar ab sofort – Juli 2017

Bitte beachten Sie dass unsere thinkTANK photo Produkte teilweise mit optionalem Zubehör abgebildet sind wie z.B. Kamera, Objektiv oder Laptop. Dieses dient der besseren Darstellung und ist nicht im Lieferumfang enthalten.