Adobe aktualisiert Camera Raw, Lightroom und Lightroom Mobile für iOS sowie Android. Camera Raw, der RAW-Konverter von Photoshop erhält die Versionsnummer 9.12, 9.11 wird übersprungen. Die aktuelle Lightroom-Version ist jetzt 2015.12/6.12. Neue Funktionen gibt es nicht, aber eine Reihe neuer Kameras und Objektive werden unterstützt. Zudem liefert Adobe für viele Kameras von Nikon und Panasonic weitere Kameraprofile mit. Lightroom Mobile hat Adobe dagegen kräftig erweitert.

Bei Camera Raw überspringt Adobe die Version 9.11 – um nicht an das Datum zu erinnern, das für viele US-Amerikaner immer noch traumatisch ist. Die aktuelle Versionsnummer für Camera Raw lautet also 9.12. Analog dazu hat Adobe jetzt Lightroom 2015.12/6.12 veröffentlicht, die Versionsnummern bleiben also weiterhin synchron.

Unterstützung für neue Kameras und Objektive

Lightroom und Camera Raw unterstützen ab sofort die RAW-Dateien folgender neuer Kameras:

Canon EOS 6D Mark II

Canon EOS 200D

Leica TL2

Nikon D7500

Olympus Tough TG-5

Zudem hat Adobe für folgende Objektive Korrekturprofile hinzugefügt:

Bajonett Name Canon EF Venus Optics Laowa 12mm f2.8 Zero-D Canon EF-S Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM Fujifilm X Fujifilm WCL-X100 Wide-Angle Conversion Lens Fujifilm X Fujifilm WCL-X100II Wide-Angle Conversion Lens Fujifilm X Fujifilm TCL-X100II Tele Conversion Lens Nikon F Venus Optics Laowa 12mm f2.8 Zero-D Pentax K Venus Optics Laowa 12mm f2.8 Zero-D Pentax K Venus Optics Laowa 105mm f2 (T3.2) Smooth Trans Focus Sony A TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD A012S Sony A TAMRON SP 35mm F/1.8 Di VC USD F012S Sony A TAMRON SP 45mm F/1.8 Di VC USD F013S Sony A TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD F017S Sony FE Sony FE 12-24mm F4 G Sony FE Sony FE 16-35mm F2.8 GM Sony FE Venus Optics Laowa 12mm f2.8 Zero-D

In Lightroom 2015.12/6.12 hat Adobe eine Reihe von Bugs ausgebügelt. Adobe weist daraufhin, dass die kürzlich eingestandenen Performance-Probleme mit dem jetzigen Update noch nicht behoben werden – das soll zu einem späteren Zeitpunkt geschehen.

Lightroom Mobile

Die Lightroom-Varianten für iOS und Android hat Adobe ebenfalls aktualisiert. Lightroom Mobile für Android hat eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche erhalten. Die Variante für iOS bekommt einen Korrekturpinsel, der die 3D-Touch-Funktion neuerer Geräte (ab iPhone 6s) unterstützt: Dabei lässt sich die Stärke der Korrektur durch den Druck, der auf das Display ausgeübt wird, variieren.

Links: Lightroom mobile für iOS unterstützt auf entsprechenden Geräten die drucksensitive Steuerung des Korrekturpinsels. Rechts: Bei Lightroom mobile für Android hat Adobe die Benutzeroberfläche überarbeitet.

Informationen zu den Updates

Abonnenten von Lightroom CC und Photoshop CC bekommen die jeweiligen Updates automatisch über den Creative Cloud Updater angeboten. Alternativ lassen sie sich auch über das Hilfe-Menü anstoßen.

Die Updates für Lightroom Mobile sind gratis via Google Play bzw. Apple App Store erhältlich.