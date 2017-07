Wieder ist auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die Geld zur Neuauflage eines historischen Objektivs einsammelt – das Emil Busch Glaukar 3.1/ 97mm. Das Portraitobjektiv geht zurück auf eine Konstruktion von 1910, die oftmals als Geburtsstunde des modernen Objektiv-Designs bezeichnet wird.

Heute ist die Emil Busch AG (später Rathenower Optische Werke) nahezu vergessen, doch bis zum Ersten Weltkrieg war das Unternehmen noch vor Carl Zeiss größter Optikhersteller in Deutschland. Mit dem 1910 präsentierten Glaukar 3.1 brachte Emil Busch ein Porträtobjektiv heraus, bei dem erstmals Astigmatismus und chromatische Aberrationen weitgehend auskorrigiert waren. Das Glaukar 3.1 zeichnete sich durch eine seinerzeit unerreichte Schärfe bei Offenblende aus, die es ermöglichte, das scharfe Hauptmotiv von einem unscharfen Hintergrund zu lösen.

War das Original noch für Plattenkameras konzipiert, will das Start-Up Emil Busch Rathenow Inc. das neuentwickelte Glaukar 3.1/ 97mm für Kleinbildkameras anbieten. Hinter Emil Busch Rathenow stehen die beiden deutschen Fotografen Benedikt Ernst und Firat Bagdu. Ihre Neuauflage des Glaukars besteht wie das Original aus einer symmetrischen Konstruktion (drei Linsen in drei Gruppen). Die Naheinstellgrenze liegt bei 1,5 Meter, der Filterdurchmesser beträgt 37 Millimeter. Das Glaukar 3.1/ 97mm soll mit Anschlüssen für alle gängigen DSLR und Spiegellose kommen (Nikon, Canon, Sony, Fuji, MFT, Leica M und Leica T), es wird manuell fokussiert, eine elektronische Verbindung zur Kamera besteht nicht.

Ein Prototyp des Glaukar 3.1/ 97mm hat Emil Busch Rathenow bereits entwickelt, jetzt ist auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung der Serienproduktion angelaufen. Sie hat das Finanzierungsziel von 60.000 US-Dollar innerhalb weniger Stunden erreicht, das Objektiv wird wohl wie angekündigt kommen. Produziert werden soll das Glaukar 3.1/ 97mm in Wetzlar, nicht bei Leica, sondern bei der Uwe Weller Feinwerktechnik. Dieses Unternehmen ist eng mit Leica verbunden, die Produktionsräume sind nur einen Steinwurf von der Leica-Zentral in Wetzlar entfernt.