Ein Fotograf in den Niederlanden hat einen interessanten Fund gemacht: Einen etwa 70 Jahre alten Film, der belichtet aber nicht entwickelt war. Eingelegt war er in eine Balgenkamera Zeiss Ikon 520/2, die der Niederländer Martijn van Oers in einem Second-Hand-Laden gekauft hatte. Nachdem van Oers den Film entwickelt hatte, zeigte sich: Sieben Fotos waren aufgenommen worden, vier davon sind noch halbwegs brauchbar.

Historische Kamera gekauft, Film gratis dazu erhalten. Das ist dem niederländischen Fotografen Martijn van Oers passiert, der eine Zeiss Ikon 520/2als Geschenk für seine Frau gekauft hatte. Die Balgenkamera wurde zwischen 1929 und 1937 produziert. Als van Oers die Kamera öffnete, kam ihm eine Filmrolle entgegen, die mit „EXPOSÉ“ (belichtet) gekennzeichnet war.

Zusammen mit seinem Freund Johan Holleman hat van Oers den Film entwickelt. Sieben Fotos waren ursprünglich darauf aufgenommen worden, vier davon konnten die beiden Fotografen halbwegs retten. Sie sind offenbar während eines Urlaubs oder eines Ausflugs entstanden, alle vier Fotos zeigen eine Person vor einer Landschaft. Aufgrund der Kleidung vermutet van Oers, dass die Aufnahmen vor mehr als 70 Jahren entstanden sind. Auf einem der Bilder ist ein Mann mit einer Fototasche zu sehen – wohl der einstige Besitzer der Zeiss Ikon 520/2, vermutet van Oers.

Inzwischen hat van Oers die Aufnahmen auf Facebook veröffentlicht und so weitere Hinweise auf den Aufnahmeort erhalten. Mindestens ein Foto entstand demnach in Biarritz, einem bis in die 60er Jahre mondänen Seebad an der französischen Atlantikküste.

Weitere Infos: Blogeintrag von van Oers auf boredpanda (englisch)