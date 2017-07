Von Kingston kommt mit dem MobileLite Duo 3C ein Ladegerät für micro-SD-Speicherkarten mit Anschlüssen für USB Type-A und Type-C, das USB 3.1 beherrscht. Interessant ist das sehr kleine Lesegerät vor allem in Verbindung mit einem Notebook, das über keinen entsprechenden Karteneinschub verfügt (etwa die neuen MacBooks). Einen Preis teilt Kingston nicht mit.

Kingston Digital stellt neues USB Type-C microSD Kartenlesegerät vor

MobileLite Duo 3C ist ideal für alle Devices mit USB Type-C Port

Kompakter microSD Kartenleser mit Dual-Schnittstelle für USB Type-A und Type-C Ports

17. Juli 2017, München – Kingston Digital, Inc., die Tochtergesellschaft für Flashspeicher der Kingston Technology Company Inc., dem weltweit größten unabhängigen Speicherhersteller, kündigt das neueste Kartenlesegerät, den MobileLite Duo 3C an. Der microSD Kartenleser verfügt über eine Dual-Schnittstelle, die sowohl mit USB Type-A als auch Type-C Ports funktioniert und wurde speziell für Devices mit USB Type-C Port entwickelt.

Der MobileLite Duo 3C ist kompatibel mit der USB Spezifikation 3.1 Gen 1 (USB 3.0) und gewährleistet schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten um Videos, Fotos und andere große Dateien zu übertragen oder zu laden. Das Gerät liest microSD/SDHC/SDXC, UHS-I und unterstützt die neuesten Kartengeschwindigkeiten. Mit seiner kompakten, metallenen Form passt der MobileLite Duo 3C leicht in jeden Rucksack, Tasche oder Hosentasche – jederzeit gleich zur Hand.

„MobileLite Duo 3C ist ein vielseitiges Lesegerät sowohl für alte als auch neue Systeme und kann mit den neuesten USB Type-C und Type-A Devices verwendet werden“, sagt Christian Marhoefer, Regional Director DACH. „USB Type-C wird immer beliebter und unser neues Kartenlesegerät ist ideal für den persönlichen und professionellen Einsatz. Mit seinem robusten, aber leichten Design kann es überall mit hingenommen werden, wo es gebraucht wird.“

Der MobileLite Duo 3C verfügt über eine zweijährige Garantie sowie kostenlosen technischen Support. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kingston.com

Eigenschaften und Spezifizierungen des Kingston MobileLite Duo 3C: