ALPA bringt für seine Mittelformatkameras das Makro-Objektiv Rodenstock / ALPA Macro Switar 5.6/105 mm. Es ermöglicht Abbildungsmaßstäbe von 1:4 bis 4:1, lässt sich aber auch auf unendlich fokussieren. Der Bildkreis von 82 Millimeter reicht aus, um das Objektiv an Tilt-/Shift-Adaptern verwenden zu können. Das Rodenstock / ALPA Macro Switar 5.6/105 mm ist ab sofort lieferbar, einen Preis nennt Alpha nicht.

Gefertigt wird das neue ALPA Macro Switar 5.6/105 mm von Rodenstock. Es verzichtet auf einen Zentralverschluss und eignet sich daher vor allem zum Einsatz an der ALPA 12 FPS oder anderen Kameras mit Digitalrückteil und elektronischem Verschluss. Der Fotograf Bernhard Schurian hat das ALPA Macro Switar 105 mm am Museum für Naturkunde in Berlin in Kombination mit der ALPA 12 FPS ausgiebig getestet.

Produktbeschreibung der ALPA Capaul & Weber Ltd.