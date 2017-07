Nikon entwickelt offenbar unter Hochdruck ein professionelles spiegelloses Kamerasystem. Das geht aus einem Interview hervor, welches kürzlich die japanische Zeitung Nikkan Kogyo Shimbun mit Nikon-Boss Kazuo Ushida führte. Insider erwarten indes nicht, dass Nikons erste Spiegellose vor 2018 auf den Markt kommen wird.

Letzte Woche stand Kazuo Ushida, President and Representative Director, Nikon Corporation der japanischen Zeitung Nikkan Kogyo Shimbun Rede und Antwort. In dem Interview, dessen Zusammenfassung online veröffentlicht wurde (Google-Übersetzung) ging der Nikon-Boss auch auf die zukünftige Ausrichtung der Kamerasparte ein. Im Hinblick auf den heranwachsenden Generationen an Smartphone-Nutzern versprach Kazuo Ushida eine spiegellose Kamera, deren Performance sich deutlich von den Modellen anderer Hersteller abhebt. Beobachter werten diese Aussage als indirekte Bestätigung, dass Nikon derzeit ein neues spiegelloses Kamerasystem entwickelt.

Der ausgewiesene Nikon-Kenner Thom Hogan sieht in den späten Einstieg Nikons in den Markt der Spiegellosen (sieht man einmal von der Nikon 1 ab) durchaus auch Gutes (so er denn kommen sollte). Nikon könne auf diese Weise von den Fehlern anderer Hersteller lernen und viel Forschungs- und Entwicklungskosten sparen. Thom Hogan geht nicht davon aus, dass eine Nikon M1 (wie er sie nennt) vor 2018 auf den Markt kommen wird.