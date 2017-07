In China und anderen asiatischen Ländern sind Nokia-Smartphones bereits erhältlich, etwa das Nokia 6 aus unserem Titelbild. Diese Geräte, die laut HMD Global in Bälde ebenfalls weltweit vertrieben werden sollen, sind offenbar noch nicht mit Zeiss-Optiken ausgestattet.

Dr. Winfried Scherle, ZEISS und Pekka Rantala, HMD Global. Winfried Scherle, langjähriger Leiter des Unternehmensbereichs Consumer Optics bei Zeiss, hat sich zum 1. Juli 2017 in den Ruhestand verabschiedet.

HMD Global, das sich in der Unterzeile „The Home of Nokia Phones“ nennt und Zeiss haben gestern bekannt gegeben, dass die Optiken für die Kameramodule der neuen Nokia-Smartphones von Zeiss kommen werden. Wann die neuen Geräte hierzulande auf dem Markt erscheinen werden, teilen beide Unternehmen nicht mit.

Das Unternehmen Nokia ist heute ein Netzausrüster, mit Endgeräten wie Smartphones haben die Finnen heute nichts mehr am Hut. Dennoch wird es bald wieder Smartphones mit der Schriftzug Nokia geben. Entwickelt und vertrieben werden sie von HMD Global, ein Unternehmen, das sich Ende letzten Jahres die Markenrechte gesichert hat. Produziert werden die Geräte von Foxconn, das Unternehmen aus Taiwan stellt unter anderem auch iPhones für Apple her.

Zusammenarbeit

Nokia Smartphones mit ZEISS Optik

Mit der exklusiven Zusammenarbeit möchte ZEISS die Digital Imaging Experience bei Nokia Smartphones verbessern

Mit der Kooperation sollen neue Imaging Maßstäbe für Nokia Smartphone-Nutzer gesetzt werden

OBERKOCHEN, ESPOO/Finnland, 6. Juli 2017.

HMD Global, the Home of Nokia Phones, und ZEISS gaben heute gemeinsam die Unterzeichnung einer exklusiven Partnerschaft bekannt, die neue Imaging Maßstäbe in der Smartphone-Branche setzen soll. Die langfristige Vereinbarung baut auf die gemeinsame Geschichte und Erfahrung von ZEISS und Nokia Smartphones auf.

ZEISS und HMD Global werden gemeinsam neue, richtungsweisende Imaging Möglichkeiten anstreben und die Marke ZEISS wieder mit Nokia Smartphones verbinden. Ziel ist es, die Digital Imaging Experience (das gesamtheitliche Erlebnis rund um Fotografieren und Filmen) über das gesamte Ökosystem hinweg zu verbessern: von Software und Services über Bildschirmqualität und optisches Design. Dieses Bestreben spiegelt sich in den Werten beider Unternehmen wider: Qualität, höchste handwerkliche Präzision sowie der Anspruch, das Produkterlebnis für den Kunden kontinuierlich zu optimieren.

Die Beziehung von ZEISS und Nokia Phones begann vor mehr als einem Jahrzehnt und basiert auf dem gemeinsamen Innovationsverständnis und dem Wunsch, dem Konsumenten das Beste zu bieten. Bereits in der Vergangenheit entwickelten ZEISS und Nokia technische Innovationen: Dazu gehören beispielsweise das erste Multi-Megapixel-Handy und viele weitere Geräte, mit denen neue Standards gesetzt wurden – von der Nokia N-Serie bis hin zu Geräten mit der Nokia PureView Technik. Beide Unternehmen verfolgen das langfristige Ziel, auch in Zukunft gemeinsam technische Innovationen zu entwickeln.

Arto Nummela, CEO, HMD Global:

„Die Zusammenarbeit mit ZEISS ist ein wichtiger Teil unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden, ihnen immer das beste Nutzererlebnis zu bieten. Unsere Fans wollen mehr als nur eine tolle Smartphone-Kamera. Sie wollen ein Rundumpaket für ihre Aufnahmen, das nicht nur Maßstäbe setzt, sondern diese neu definiert. Unsere Fans erwarten das und zusammen mit ZEISS werden wir eine gemeinsam entwickelte, Digital Imaging Excellence für jeden liefern.“

Dr. Matthias Metz, Mitglied des Vorstandes der ZEISS Gruppe:

„Die Kooperation zwischen HMD Global und ZEISS wird die ganzheitliche Digital Imaging Experience der Konsumenten weiter verbessern – durch Spitzenleistung und Innovation. Unsere Partnerschaft steht auf einem soliden Fundament. Gemeinsam können wir uns auf eine spannende Reise in die Zukunft des Smartphone Imagings freuen.“