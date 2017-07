Pentax hat für die Mitteformatkamera 645Z Firmware 1.30 veröffentlicht. Die neue Firmware ist ein Funktionsupdate, das die Anzeigeoptionen des Displays erweitert.

Mit der Firmware 1.30 für die 645Z richtet sich Pentax vor allem an Fotografen, die nachts und in Dunkelheit fotografieren. Die Neuerungen beschreibt Pentax folgendermaßen:

Monitorhelligkeit passend zum Umgebungslicht

Die Monitorbeleuchtung kann in 5 Stufen auf die Umgebungshelligkeit angepasst werden. In der Dunkelheit wird das Monitorbild so nicht überstrahlt und bei hellem Sonnenschein bleibt das Monitorbild sichtbar.

Rote Monitorbeleuchtung

Mit der neuen Funktion kann für die Monitoranzeige ein roter Hintergrund gewählt werden. Damit ist der Kontrast zum Umgebungslicht bei Nachtaufnahmen sehr viel geringer und damit angenehmer für die Augen.

Weitere Informationen und Firmware 1.30 im Download-Bereich zur Pentax 645Z