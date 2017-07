Unermüdlich rühren die Gerüchteköche in ihren Töpfen. Zwar sind die Zutaten nicht immer neu, doch für interessante Menüs reicht es allemal. Diesmal auf der Speisekarte: Unglaubliches zu Fujifilm, Vorhersehbares zu Nikon und vieles mehr.

Canon wird angeblich noch dieses Jahr das Porträt-Tele EF 85mm f/1.4L IS herausbringen – dieses Gerücht tischt Canon Rumors auf. Die Gerüchteköche dort wollen sicher wissen, dass dieses Objektiv nicht das EF 85mm f/1.2L II ersetzen wird – letzteres wird demnach zumindest in der näheren Zukunft weiter produziert.

Wird das Canon EF 85mm f/1.2L II (Bild) bald ergänzt?

Fujifilm entwickelt möglicherweise einen „In Body Image Stabilizer“ (IBIS), also einen Sensor-basierten Bildstabilisator für seine Kameras der X-Familie. Das verbreitet Fuji Rumors und beruft sich dabei auf eine vertrauenswürdige Quelle. Man mag es kaum glauben, denn Fujifilm hat den IBIS bislang vehement abgelehnt, das XF-Bajonett sei nicht kompatibel mit einem beweglichen Bildsensor.

Bei Leica steht offenbar die Markteinführung der TL2 kurz bevor. Leica Rumors hat jedenfalls aufgedeckt, dass die Internetadresse http://de.leica-camera.com/Fotografie/Leica-TL/Leica-TL2 funktioniert. Allerdings bedarf es offenbar (noch) besonderer Zugriffsrechte, um die unter dieser Adresse hinterlegten Inhalte einsehen zu können.

Dass die Leica TL2 kommen wird, betätigt die bereits zu Kamera angelegte Webseite.

Neue Informationen zur Leica TL2 werden indes nicht serviert, es bleibt bei den wenigen altbekannten Hinweisen: Einen 24-Megapixel-Sensor soll die TL2 demnach bekommen und einen integrierten EVF.

Nikon wird Ende des Monats 100 Jahre alt. Geschenke wird das Unternehmen wohl kaum bekommen und auch nicht verteilen. Aber neue Produkte sollen anlässlich des Jubiläums vorgestellt werden. Weiterhin ganz heiß brodelt das Gerücht, dass Nikon die D810 bald durch die D820 ablösen wird. Bei Nikon Rumors will man ferner erfahren haben, dass Nikon eine neue Version des AF-S Nikkor 200-400mm f/4E ED VR plant. Was daran neu sein soll – unbekannt. Nur eines scheint sicher: Würde das lichtstarke Telezoom kommen, dann vor dem 14. Juni 2018. Dann beginnt nämlich in Russland die Fußball-WM, zu der sicherlich der eine oder andere Sportfotograf ein derartiges Objektiv in die Fototasche stecken würde.

Sportfotografen nimmt auch Sony ins Visier. Passend zur Alpha 9 soll noch in diesem Quartal ein 400-Millimeter-Tele kommen. Das jedenfalls will Sonyalpha Rumors aus sicherer Quelle erfahren haben. Pure Spekulation oder steckt doch ein Körnchen Wahrheit in dem Gerücht?