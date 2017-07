In diesem Monat wird Nikon 100 Jahre alt. Das Jubiläum feiert Nikon unter anderem mit einem großen Fotowettbewerb, der heute startet. In gleich zehn Kategorien sucht Nikon Deutschland die „100 spektakulärsten Fotos“. Mitmachen kann jeder, als Hauptgewinn winkt eine Reise nach Japan für zwei Personen.

I AM 100 – Fotowettbewerb: Nikon sucht die 100 besten Bilder

Nikon feiert zum 100-jährigen Jubiläum die Historie des Unternehmens und die Kreativität seiner Nutzer mit einem Fotowettbewerb und einer Ausstellung.

Düsseldorf, 3. Juli 2017: 100 Jahre Nikon stehen nicht nur für Optoelektronik und Präzisionstechnologien auf höchstem Niveau, sondern auch für Kreativität in der Fotografie: Nikon-Produkte sollen jeden Fotografen inspirieren und ihm dabei helfen, sein Können frei zu entfalten und Bilder in höchster Qualität festzuhalten. Genau hier setzt der I AM 100 – Fotowettbewerb an: Zum großen Jubiläum sucht Nikon vom 3. Juli bis zum 3. September 2017 in 10 Kategorien die 100 spektakulärsten Fotos, die im Rahmen der Ausstellung »leben 24/7 – 100 Jahre Nikon« vom 22. September bis 5. November 2017 im NRW-Forum Düsseldorf ausgestellt werden. Natürlich gibt es für die Teilnehmer auch attraktive Preise zu gewinnen: Als Hauptpreis eine Reise nach Japan für zwei Personen, aber auch viele Nikon-Einkaufsgutscheine sowie Reisen zur Ausstellung nach Düsseldorf.

Der Wettbewerb

Nikon möchte mit den 100 besten Bildern seiner Nutzer 100 Jahre Nikon feiern und lädt jeden Fotografen, ob Hobby-Fotograf oder Profi, dazu ein unter www.mynikon.de/iam100 seine persönlichen Lieblingsmotive einzureichen. Im Mittelpunkt des Fotowettbewerbs stehen die folgenden 10 Kategorien in denen jeweils die 10 besten Bilder gesucht werden:

Landschaft Wildlife Makro und Still Life People und Portrait Architektur Sport Schwarz/Weiß Meine Lieblings-Nikon Mein Deutschland Next Generation

Pro Kategorie können maximal 3 Fotos je Teilnehmer eingereicht werden. Eine fünfköpfige Expertenjury übernimmt die Endauswahl der 100 besten Fotos und kürt die Kategorien-Sieger sowie den Gesamtsieger des Fotowettbewerbs. Die 100 besten Fotos werden im Rahmen der Ausstellung »leben 24/7 – 100 Jahre Nikon« im NRW-Forum Düsseldorf ausgestellt. Die Sieger werden am 20. September 2017 im Rahmen des exklusiven Pre-Openings der Ausstellung im NRW-Forum Düsseldorf öffentlich bekannt gegeben.

Die Preise

Der Preis für den Gesamtsieger

Eine Japanreise einschließlich Flug für zwei Personen inklusive Besuch des Nikon Museums im Wert von insgesamt max. 10.000,00 EUR sowie eine Einladung mit Begleitperson zum exklusiven Pre-Opening der Ausstellung im NRW-Forum Düsseldorf inklusive Preisverleihung, Anreise und Übernachtung.

Die Preise für die zehn Kategoriensieger

Je ein Gutschein über die Rückerstattung von 1.000,00 EUR brutto, der beim Kauf einer Nikon-Ausrüstung nach Wahl eingelöst werden kann. Zusätzlich lädt Nikon auch die Kategoriensieger mit einer Begleitperson ein zum exklusiven Pre-Opening der Ausstellung im NRW-Forum Düsseldorf inklusive Preisverleihung, Anreise und Übernachtung.

Der Preis für ein Foto unter den besten 100

Die Teilnehmer, die mit ihren Fotos unter die besten 100 Fotos gewählt werden, erhalten als Preis von Nikon jeweils einen exklusiven 100-Jahre-Nikon-Kameragurt aus Leder.