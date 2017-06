net SE Gruppe revolutioniert Farbmanagement: „globellColorSuite – Made in Germany“ vor Markteinführung

Mit der globellColorSuite stellt die net SE, mit ihrer Tochter Globell – seit mehr als 20 Jahren führender Spezialist für Farbmanagement –, nun nach langer intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit ein eigenes System zur Bildschirmkalibrierung und Profilierung vor.

Koblenz im Mai 2017 – Für originalgetreue Farben auf allen Anzeigegeräten und im gesamten digitalen Workflow sorgt ab Sommer 2017 die globellColorSuite, bestehend aus dem globellColorMeter und der globellColorSoftware.

globellColorMeter: Höchste Präzision „Made in Germany“

Durch die zum Patent angemeldete Aufstellung des globellColorMeter ist nun eine bildschirmschonende und in der Handhabung einfache Kontaktmessung möglich, da das umständliche über den Bildschirm hängen eines Messgerätes nebst Gegengewicht entfällt.

Bei der Entwicklung des globellColorMeter wurde das Farbmanagement Know-how von Globell mit der Expertise des Objektivspezialisten und Konzernschwester Meyer-Optik-Görlitz kombiniert. Das Ergebnis ist eine einzigartige Kombination aus einer Zwei-Linsen-Optik unter Verwendung spezieller Asphärentechnologie.

Der im globellColorMeter eingebaute 20-bit Sensor ermöglicht eine extrem genaue Kalibrierung und Profilierung. Gleichzeitig sorgt der verwendete Diffusor für eine homogene Lichtverteilung des gemessenen Monitorlichtes. Er besteht aus einem patentierten, hochreinen synthetischen Quarzglas. Durch seine sehr gute Transmission vom tiefen UV bis zum langwelligen IR-Bereich ermöglicht er hervorragende Ergebnisse.

Mit dem außergewöhnlichen Dynamikumfang von 0.001 - > 5000 cd/m2 und einer Genauigkeit von +/- 0.006 im Farbbereich ist er für höchste Ansprüche entwickelt worden.

Der verwendete CIE Tristimulus Glas-Filter ist für eine lange und intensive Benutzung ausgelegt. Damit löst der globellColorMeter ein bekanntes Problem bis heute verwendeter Sensoren anderer Hersteller.

Die Firmware des globellColor Sensors ist auf alle gängigen Bildschirmtypen, wie z. B. auch den iMac, abgestimmt.

globellColorSoftware: Einfach in der Bedienung, Kalibrierung und Profilierung nach der menschlichen Wahrnehmung und offen für andere Sensoren

Die globellColorSoftware geht über vergleichbare Angebote weit hinaus und ermöglicht damit dem Anwender, auch bei Nutzung vorhandener Sensorik deutlich verbesserte Ergebnisse zu erzielen.

Bei der globellColorSoftware wurde Wert auf eine einfache Benutzeroberfläche gelegt. Dem ungeübten Anwender stehen zahlreiche Voreinstellungen zur Verfügung. Sämtliche für die optimale Kalibrierung und Profilierung nötigen Parameter sind aber auch manuell auswählbar.

Helligkeit und Kontrast kann die globellColorSoftware direkt im Bildschirm über das DCC/CI Protokoll einstellen. Das umständliche Einpendeln der Helligkeit, wie es viele am Markt befindlichen Produkte erfordern, ist bei den meisten Bildschirmen nicht mehr nötig. Außerdem wird die gewählte Farbtemperatur nicht nur am Zielwert korrekt eingestellt, sondern bei allen relevanten Helligkeitswerten. Dadurch werden Farbstiche in der Schattendarstellung des Bildschirms vermieden.

Die globellColorSoftware ermittelt auch vor dem eigentlichen Kalibrierungsvorgang die Bildschirmqualität und die Dauer der stabilen Farbdarstellung des Bildschirms. Entsprechend wird der Kalibrierungsvorgang angepasst.

Für eine optimale Darstellung kann die globellColorSoftware den Bildschirm nach der menschlichen Wahrnehmung kalibrieren und profilieren.

Neben der Softwarekalibrierung beherrscht die globellColorSoftware auch die Hardwarekalibrierung. Viele hardwarekalibrierbare Monitore sind in der Software schon hinterlegt, die Liste wird ständig erweitert.

Diese Fähigkeiten waren bisher nur deutlich teureren Produkten im Profibereich vorbehalten.

Der in der globellColorSoftware integrierte 3D Gamut Viewer erleichtert die Beurteilung von ICC Profilen und ermöglicht den visuellen Vergleich z. B. eines Monitorprofils mit einem Druckprofil zur Verhinderung von Fehldrucken.

Eine Liste der von der globellColorSoftware unterstützten Kalibrierungsgeräte findet sich auf www.globell-color.com.

globellColorSuite: Dank Kickstarter leistungsfähiger!

Bereits im Herbst 2016 wurde eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne für globellColor finanziert, wobei 61.558 $ durch 444 Unterstützer gesammelt wurden. Dank des Vertrauensvorschusses dieser Kunden, wurde insbesondere die Entwicklung des Colorimeters in den letzten Wochen und Monaten weiter vorangetrieben, sodass gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen Meyer Optik eine neue, deutlich leistungsfähigere und komfortablere Anwendung des Gerätes erreicht wurde.

Farbmanagement: Made in Germany

Die neue Produktserie ist in Deutschland entwickelt worden und wird auch in Deutschland gefertigt. Sie ist kompatibel mit Windows und Mac-Geräten. Die Produkte ermöglichen die korrekte Nachbearbeitung von Fotos und Grafiken und beruhen auf nachhaltigen Fertigungstechnologien. Farbabweichungen im Druck durch falsche Farbdarstellungen in der Nachbearbeitung gehören damit der Vergangenheit an. Fotografen, Webdesigner und Agenturen können so Korrekturschleifen vermeiden und Kosten senken. Private Nutzer profitieren darüber hinaus von maximaler Detailtiefe in der Darstellung von Computerspielen und HD-Videos.

„Besonders stolz sind wir auf den konkurrenzfähigen Preis der globellColorSuite. Vergleichbare Produkte mit diesem Leistungsumfang sind deutlich teurer, obwohl sie meistens in Asien zu deutlich geringeren Lohnkosten und unter Beachtung geringerer Umweltstandards hergestellt werden“, so Dr. Stefan Immes, CEO der net SE.

globellColor: Weitere Produkte im Laufe des Jahres

Im Laufe des Jahres wird das Portfolio von globellColor um weitere Produkte zum optimalen privaten und gewerblichen Farbmanagement erweitert. „Als Innovationspartner für die Fotografie und die Industrie freuen wir uns, mit der globellColorSuite eine in Deutschland entwickelte und gefertigte Produktreihe für die Wiedergabe originalgetreuer Farben zu positionieren. Wir bauen dabei auf unsere über zwanzigjährige Erfahrung im Bereich Farbmanagement“, sagt Dr. Stefan Immes, Geschäftsführer der net SE. „Die globellColor Produktreihe werden wir im Laufe des Jahres um einige spannende Innovationen erweitern. Dabei sind durchaus noch einige bahnbrechende Innovationen zu erwarten.“

globellColor: Weitere Produkte im Laufe des Jahres

Im Laufe des Jahres wird das Portfolio von globellColor um weitere Produkte zum optimalen privaten und gewerblichen Farbmanagement erweitert. „Als Innovationspartner für die Fotografie und die Industrie freuen wir uns, mit der globellColorSuite eine in Deutschland entwickelte und gefertigte Produktreihe für die Wiedergabe originalgetreuer Farben zu positionieren. Wir bauen dabei auf unsere über zwanzigjährige Erfahrung im Bereich Farbmanagement“, sagt Dr. Stefan Immes, Geschäftsführer der net SE. „Die globellColor Produktreihe werden wir im Laufe des Jahres um einige spannende Innovationen erweitern. Dabei sind durchaus noch einige bahnbrechende Innovationen zu erwarten.“

globellColorSuite: Ab sofort vorbestellbar!

Die globellColorSuite, bestehend aus dem globellColorMeter und der globellColorSoftware ist ab sofort unter www.globell-color.com und im Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 € vorbestellbar. Die Auslieferung an die Kickstarter Backer, die die Entwicklung im Rahmen eines Kickstarterprojektes Ende 2016 unterstützt hatten, wird allerdings in jedem Fall priorisiert behandelt. Weitere Informationen unter www.globell-color.com.

globellColorSoftware: Bis zum 1.8.2017 zum Sonderpreis einzeln und sofort erhältlich!

Nutzer von Kalibrierungsgeräten der Hersteller datacolor und X-Rite können sich über ein Einführungsangebot freuen!

Die globellColorSoftware ist einzeln, zeitlich begrenzt bis zum 01.8.2017, zur unverbindlichen Preisempfehlung von 89 € statt 119 € auf www.globell-color.com und im Handel erhältlich. Die Möglichkeiten vieler im Markt befindlichen Messgeräte werden mit der globellColorSoftware erweitert, auch wenn der Hersteller diese eventuell nicht mehr unterstützt.