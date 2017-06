Camtraptions, ein Spezialist für Fotofallen, hat mit dem PIR Motion Sensor einen neuen Infrarotauslöser im Programm. Gespeist von sechs Mignon-Batterien soll das robuste Gerät bis zu zwei Monate lang funktionieren. Der PIR Motion Sensor kann ab sofort direkt beim Hersteller für 150 Britische Pfund vorbestellt werden und soll noch diesen Monat ausgeliefert werden.

Geistiger Vater von Camtraptions ist der britische Wildlife-Fotograf Will Burrard-Lucas, der vor allem mit seinen nächtlichen Tieraufnahmen bekannt geworden ist. Dafür setzt er unter anderem den PIR Motion Sensor ein, der jetzt in einer überarbeiteten Version erschienen ist.

Eingerichtet und programmiert wird der PIR Motion Sensor über robuste Drehregler und DIP-Schalter. Zwei Klappen erlauben es, den Bildwinkel des Infrarotsensors einzuengen, sodass nur Tiere, die sich zentral vor dem PRI Motion Sensor befinden, die Fotofalle auslösen. Zudem lässt sich vorgeben, ob die Fotofalle nur bei Tageslicht oder bei Nacht beziehungsweise immer scharf sein soll.

Derzeit kann der PIR Motion Sensor für 150 Britische Pfund (netto) im Onlineshop von Camtraptions vorbestellt werden. Passendes Zubehör wie geeignete Ministative, Auslösekabel zur Kamera etc. bietet Camtraptions ebenfalls in seinem Onlineshop an.