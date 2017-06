Sinar hat die Fernsteuer-App eShutter Control weiterentwickelt und jetzt Version 2.2 veröffentlicht. Erstmals ist die App nicht nur für iOS sondern auch für Android erhältlich.

Mit eShutter Control lässt sich das eShutter System von Sinar fernsteuern – entweder per USB vom Rechner aus oder drahtlos via Smartgerät. Jetzt hat der Schweizer Kamerahersteller die neue eShutter Control 2.2 veröffentlicht. Sie ist erstmals auch für Android-Geräte erhältlich und erweitert die Möglichkeiten der drahtlosen Belichtungssteuerung. Via Slider lassen sich Belichtungszeiten bis zu 64 sec. vorgeben, noch längerer Zeiten ermöglicht ein programmierbarer Timer. Zudem unterstützt die Fernsteuer-App nun auch die Belichtungsmodi B und T.

Download