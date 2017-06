Mit dem Lydith 30 f3.5 bringt Meyer-Optik-Görlitz erneut ein Objektiv, das auf einer klassischen Rechnung basiert. Das Weitwinkel mit der etwas ungewöhnlichen Brennweite soll sich vor allem durch ein „künstlerisches“ Bokeh sowie einer Naheinstellgrenze von nur 16 Zentimeter auszeichnen. Derzeit kann das Lydith 30 f3.5 via Kickstarter noch stark vergünstigt vorbestellt werden.

Meyer-Optik-Görlitz veröffentlicht Lydith 30 f3.5 auf Kickstarter.com

Der Objektivhersteller Meyer-Optik-Görlitz hat am Donnerstag eine neue Kickstarterkampagne veröffentlicht. Das neue Lydith 30 f3.5, das auf einer historischen Grundlage basiert, zeichnet sich neben einem künstlerischen Bokeh durch ein besonderes Kontrastverhalten und einer Naheinstellgrenze von 16 cm aus. Das Objektiv erreichte das gesetzte Finanzierungsziel innerhalb von 5 Minuten und steht am zweiten Tag der Kampagne bei mehr als 300% der Finanzierungssumme. Backer der Kickstarterkampagne werden für ihre frühe Unterstützung auf der Crowdfunding-Plattform mit Preisen belohnt, die weniger als 50% der späteren unverbindlichen Preisempfehlung betragen.

Koblenz, 9. Juni 2017

Der Objektivhersteller Meyer-Optik-Görlitz lanciert mit dem Lydith 30 f3.5 ein weiteres Objektiv aus dem historischen Portfolio der seit 2014 eigens wiederbelebten Marke auf Kickstarter.com. Der 5 Linser, dessen Konstruktion auf Plänen aus den fünfziger Jahren basiert und ursprünglich in den 1960er Jahren veröffentlicht wurde, wird in der Neuauflage mit moderner Vergütung und einer reduzierten Naheinstellgrenze von nur 16 cm auf den Markt gebracht. Das manuelle Objektiv wird wie alle historischen Rekonstruktionen von Meyer-Optik-Görlitz zu 100% in Deutschland handgefertigt.

„Das Lydith ist eine Bereicherung für jeden Fotografen“, sagt Dr. Stefan Immes, der hinter der Wiederbelebung der Traditionsmarke steht. „Es ist wahrscheinlich das Objektiv mit der größten Schärfeleistung und dem besten Kontrastverhalten aus unserem Art-Lens-Portfolio, aber wartet dennoch mit großen künstlerischen Eigenschaften auf. Es ist ein Objektiv, dessen Bilder magisch anmuten“ so Immes weiter.

Das Kickstarterprojekt, das mit einer Laufzeit von 24 Tagen angesetzt ist, endet am 4. Juli. Das Objektiv wird mit allen modernen Anschlüssen erscheinen und nach Auslieferung der Kickstarterbestellungen ab März des kommenden Jahres erhältlich sein.