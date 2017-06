Phase One bringt mit den Capture One Styles-Paketen fünf Presests zum Beispiel für Schwarzweiß-Umset­zungen oder Film-Looks. Jedes der Pakete enthält 15 bis 20 Stile. Gedacht sind die Vorgaben für Profis, die schneller zum Ergebnis kommen möchten und Anfänger gleicher­maßen. Günstig sind die Presets jedoch nicht – 69 Euro möchte Phase One für jedes einzelne Styles-Paket haben. Immerhin gibt es ein Gratis-Muster­paket, das vier Stile enthält.

Phase One veröffentlicht Capture One Styles-Pakete

Zur Beschleu­nigung des kreativen Arbeits­pro­zesses entwi­ckelt

KOPENHAGEN, 8. Juni 2017 Phase One hat heute die Veröf­fent­li­chung der Capture One Styles-Pakete angekündigt. Wendet man einen bestimmten Capture One Stil auf ein Bild an, lässt sich der gesamte Look einer Aufnahme verändern, ohne dabei Auswir­kungen auf die wichtigsten Aufnah­me­pa­ra­meter wie Belichtung, Weißab­gleich und Kontraste zu haben. Jeder Stil bietet eine Menge Potential zur Bildbe­ar­beitung – sowohl vor als auch nach seiner Anwendung. Mit einem Capture One Style können Nutzer ihre Kreati­vität steigern und den Bildbe­ar­bei­tungs­prozess verbessern.

Ein Capture One Styles-Paket enthält bis zu 18 verschiedene Stile für die unter­schied­lichsten Anwen­dungs­be­reiche. Dieses flexible Angebot ist auf den neuesten Verbes­se­rungen der Version Capture One Pro 10.1 aufgebaut, wie z. B. eine optimierte Vorschau größerer Sammlungen an Stilen sowie verschach­telter Sammlungen. Es wurde entwi­ckelt, um eine höhere Geschwin­digkeit und Effizienz bei der Bearbeitung mehrerer Bilder zu erzielen.

Da Benut­zer­freund­lichkeit bei der Planung der Capture One Styles-Pakete klar im Fokus stand, sind sie für alle Fotografen geeignet, von versierten Anwendern bis hin zu jenen, die gerade erst anfangen mit Capture One zu arbeiten.

Die heute freigegebenen Capture One Styles-Pakete enthalten Folgendes:

Cinematic – 18 einzig­artige Stile

B&W – 15 einzig­artige Stile

Matte – 16 einzig­artige Stile

Seasonal – 15 einzig­artige Stile

Essen­tials – 16 Stile zusam­men­ge­stellt aus den oben aufge­führten Styles-Paketen

4 Stile können als kosten­freies Muster­paket herun­ter­ge­laden werden

Wenn Sie Beispiele unter­schied­licher Stile und Nutzungs­richt­linien benötigen, besuchen Sie bitte: phaseone.com/styles

Preise und Verfügbarkeit

Styles-Pakete für Capture One Pro 10.1 sind jetzt im Phase One Onlineshop erhältlich: phaseone.com/styles-store

Der Preis für jedes Styles-Paket, das 15–20 Stile enthält und auf den Betriebs­sys­temen Windows und Mac läuft, liegt bei 69 EUR. Außerdem ist ein Basis­paket mit 5 Stilen als kostenlose Testversion erhältlich.

Für ein optimales Benut­zer­er­lebnis ist Capture One ab Version 10.1 zu empfehlen. Die Nutzer von Capture One Express (für Sony) benötigen die Version 10.1.2. Die Pakete werden einfach per Doppel­klick instal­liert und mit dem neuen und verbes­serten Werkzeug „Stile und Vorein­stel­lungen“ impor­tiert oder per Drag-and-Drop des Pakets auf die Capture One-Menüsymbol.