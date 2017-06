Gestern Abend unserer Zeit hat in San José die Apples World Wide Devel­opers Confe­rence (WWDC) begonnen. Und wie üblich, startete auch die WWDC 2017 mit einer Keynote von Apple-CEO Tim Cook, bei der eine Reihe von Neuvor­stel­lungen verkündigt wurde – unter anderem:

Apple möbelt seine iMacs auf und kündigt zum Jahresende einen völlig neuen iMac Pro an. Letzterer soll den Mac Pro nicht ersetzen, er wird weiter­ent­wi­ckelt. Die MacBooks und MacBook-Pros erhalten kleinere Updates. Die neuen iMacs werden noch diese Woche ausge­liefert und sind ab 1300 Euro zu haben. Der iMac Pro soll Ende des Jahres auf den Markt kommen und mindestens 5000 US-Dollar kosten.

1 Die Akkulaufzeit hängt von Geräte­ein­stellung, Gebrauch und weiteren Faktoren ab. Tatsäch­liche Ergeb­nisse können variieren. 2 In den meisten Ländern.

Das aktua­li­sierte 13″ MacBook Pro verfügt über Kaby Lake Prozes­soren mit bis zu 3,5 GHz Core i7 mit Turbo Boost bis zu 4,0 GHz, und das 15″ MacBook Pro bietet bis zu 3,1 GHz Core i7 mit Turbo Boost bis zu 4,1 GHz. Das 15″ MacBook Pro kommt jetzt standard­mäßig mit leistungs­stär­kerer dedizierter Grafik mit mehr Video­speicher und das 13″ MacBook Pro fügt eine neue Konfi­gu­ration für 1.499 Euro inkl. MwSt. hinzu. Mit der revolu­tio­nären Touch Bar mit Touch ID, dem wunder­schönen 500-Nit Retina Display, Thunderbolt 3 und unglaub­licher Perfor­mance in einem tragbaren Design ist MacBook Pro das beste Pro-Notebook, das Apple je herge­stellt hat.

Mit schlanken und leichten Designs, leistungs­starker Perfor­mance, großar­tigen Displays und einem Akku, der den ganzen Tag hält, bieten Mac Notebooks das beste tragbare Computer-Erlebnis der Welt. 1 MacBook verfügt nun über schnellere Kaby Lake Prozes­soren bis zu 1,3 GHz Core i7 mit Turbo Boost bis 3,6 GHz sowie bis zu 50 Prozent schnellere SSD, und unter­stützt bis zu doppelt so viel Arbeits­speicher. Bei einem Gewicht von nur knapp einem Kilo und mit Maßen von 13,1 mm ist MacBook unser dünnstes und leich­testes Notebook für ganztä­giges Arbeiten unterwegs.

iMac kommt außerdem mit dem bisher besten Mac Display, das jetzt bei 500 Nit 43 Prozent heller ist und eine Milliarde Farben unter­stützt, und bietet so ein noch strah­len­deres und lebens­ech­teres Bilder­lebnis.

Der aktua­li­sierte iMac verfügt über schnellere Kaby Lake Prozes­soren bis zu 4,2 GHz mit bis zu 4,5 GHz Turbo Boost und unter­stützt doppelt so viel Arbeits­speicher wie die Vorgän­ger­ge­ne­ration. Fusion Drive ist nun Standard bei allen 27″ Konfi­gu­ra­tionen und dem 21,5″ iMac der größten Konfi­gu­ration. Die SSD Speicher-Optionen sind nun um bis zu 50 Prozent schneller, außerdem kommt der iMac mit Thunderbolt 3, dem bisher leistungs­stärksten und vielsei­tigsten Port.

iMac Pro, der leistungsstärkste iMac aller Zeiten kommt diesen Dezember

Mit bis zu 18-Core Prozessoren, 22 Teraflops GPU Performance, schnellem Speicher und fortschrittlicher I/O

SAN JOSE, Kalifornien — 5. Juni 2017 — Apple hat heute einen Ausblick auf den iMac Pro gegeben, eine völlig neue Produkt­linie der Workstation-Klasse, entwi­ckelt für Profis mit anspruchs­vollsten Workflows. Der ganz neue iMac Pro mit seinem wunder­schönen 27″ Retina 5K Display, bis zu 18-Core Xeon Prozes­soren und bis zu 22 Teraflops Grafik­ver­ar­beitung ist der leistungs­stärkste Mac aller Zeiten. Mit einem atembe­rau­benden neuen Gehäuse in Space Grau bietet iMac Pro unglaub­liche Leistung für fortge­schrittene Grafik-Bearbeitung, Virtual Reality Content-Erstellung und Echtzeit-3D-Rendering. iMac Pro soll im Dezember erscheinen und wird ab 4.999 US-Dollar verfügbar sein.

Neben dem neuen iMac Pro arbeitet Apple an einem komplett neu gestal­teten Mac Pro der nächsten Generation, für profes­sio­nelle Kunden entwi­ckelt, die das modernste High-End-System in einem modularen Design benötigen sowie an einem neuen High-End Pro Display.

“Wir freuen uns, den Entwicklern und Kunden einen Ausblick auf den iMac Pro zu bieten. Das ist der schnellste und leistungs­stärkste Mac aller Zeiten, der zum ersten Mal Leistung der Workstation-Klasse auf den iMac bringt”, sagt John Ternus, Vice President Hardware Engineering von Apple. “Wir haben das ganze System neu konstruiert und eine völlig neue Thermal­ar­chi­tektur entworfen, um außer­ge­wöhn­liche Leistung in das elegante, leise iMac-Gehäuse zu bringen, das unsere Kunden lieben — iMac Pro ist ein großer Schritt vorwärts und so etwas hat es bisher noch nicht gegeben.”

Leistung der Workstation-Klasse im iMac Design

Mit Intel Xeon Prozes­soren der nächsten Generation mit bis zu 18 Kernen ist iMac Pro auf die anspruchs­vollsten Pro-Workflows ausgelegt. Mit einer All-Flash-Archi­tektur und einem völlig neuen Therm­al­design bietet iMac Pro bis zu 80 Prozent mehr Kühlleistung im gleichen dünnen und nahtlosen iMac-Design. Und mit einem neuen Gehäuse in Space Grau und dem wunder­schönen 27″ Retina 5K Display mit Unter­stützung für eine Milliarde Farben ist iMac Pro so atembe­raubend wie mächtig.

Die fortschrittlichste Grafik, die es je in einem Mac gab

iMac Pro kommt mit der neuen Radeon Pro Vega GPU, der modernsten Grafik überhaupt in einem Mac. Mit einem neuen Rechenkern der nächsten Generation und bis zu 16 GB On-Pack-High Bandwidth Memory (HBM2) bietet iMac Pro mit Vega GPU bis zu 11 erstaun­liche TeraFLOPS einfache Präzision Rechen­leistung für Echtzeit-3D-Rendering und eine immersive, hohe VR-Bildrate. Und für halbgenaue Präzision, ideal für maschi­nelles Lernen, liefert iMac Pro eine Leistung von bis zu unglaub­lichen 22 TeraFLOPS.

Schneller Speicher und fortschrittliche I/O

iMac Pro unter­stützt zudem bis zu 4TB SSD und bis zu 128 GB ECC-Speicher und mit vier Thunderbolt 3 Ports können bis zu zwei Hochleis­tungs-RAID-Arrays und zwei 5K-Displays gleich­zeitig angeschlossen werden. Zum ersten Mal auf einem Mac bietet iMac Pro 10Gb Ethernet für eine bis zu zehn mal schnellere Verbindung.

Preise und Verfügbarkeit

iMac Pro wird im Dezember ab 4.999 US-Dollar ausge­liefert. Weitere Details unter apple.com/imac-pro.