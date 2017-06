Derzeit ist Affinity Photo für iPad nur auf Englisch zu haben, eine deutsch­spra­chige Variante soll „in eine paar Wochen“ nachge­schoben werden. Keine Angaben macht Hersteller dazu, wie lange der Einfüh­rungs­preis von 21,99 Euro gelten wird. Nur so viel: der reguläre Preis wird 32,99 Euro betragen.

Inter­essant ist vor allem die Möglichkeit, die Bildbe­ar­bei­tungs-App mit einem Stift bedienen zu können. Das erleichtert zum Beispiel Auwahlen ungemein. Laut Serif wurde Affinity Photo für iPad eigens an die Bedienung per Stift und Finger angepasst.

Affinity Photo, eine inter­es­sante Photoshop-Alter­native, ist ab sofort auch für iPads erhältlich. Die Bildbe­ar­beitung für Apples Tablet erhält fast alle Bearbei­tungs­werk­zeuge und Funktionen aus der Desktop-Variante. Die in Affinity Photo für iPad erstellten Dateien können problemlos von den Windows- und Mac-Versionen der App gelesen und weiter­ver­ar­beitet werden. Affinity Photo für iPad ist seit heute zum Einfüh­rungs­preis von 21,99 Euro im Apple App Store erhältlich.

Affinity Photo für iPad ist ab sofort verfügbar!

Bereits zu Entwick­lungs­beginn unserer Affinity-Produkte war unser erklärtes Ziel, eine Software-Suite für Kreativ­profis zu entwi­ckeln, die sich nahtlos auf vielen Platt­formen einsetzen lässt.

Heute sind wir mit der Veröf­fent­li­chung von Affinity Photo für iPad diesem ambitio­nierten Ziel einen riesigen Schritt näher gekommen. Affinity Photo ist die erste profes­sio­nelle Software­lösung zur Fotobe­ar­beitung, die auch auf dem Apple-Tablet eine umfas­sende Palette an Features bietet.

Tausende profes­sio­neller Fotografen, Retuschierer und Editoren auf der ganzen Welt verlassen sich bereits auf Affinity Photo für Mac und Windows.

Affinity Photo ist für seine leistungs­starken Werkzeuge und seine unglaublich intuitive Program­mo­ber­fläche berühmt, und seit seiner Markt­ein­führung haben Tausende von Kunden das Produkt mit 5 Sternen bewertet. Die Software erhielt ebenfalls unglaub­liche Rezen­sionen und wurde von Apple zur besten Mac App 2015 gekürt.

Da Affinity Photo für iPad fast alle Features der preis­ge­krönten Desktop-Version enthält, bricht mit dieser Software tatsächlich eine völlig neue Ära in der Fotobe­ar­beitung an.

Ob nun in Ihrem Zuhause, in einem Studio oder unterwegs – mit Affinity Photo steht Ihnen überall und jederzeit eine unglaublich schnelle, leistungs­starke und einfach zu bedie­nende Komplett­lösung für die Bearbeitung Ihrer Fotos zur Verfügung.

Um die Markt­ein­führung unserer neuen Version gebührend zu feiern, bieten wir Ihnen für kurze Zeit Affinity Photo für iPad zum Sonder­preis von nur 21,99 € an (der normale Preis beträgt 32,99 €), kompa­tibel mit iPad Air 2, iPad 2017, iPad Pro 9,7 Zoll, 10,5 Zoll und 12,9 Zoll.

Affinity Photo für iPad wurde speziell so entwi­ckelt, dass es sowohl die unglaub­liche Leistung der iPad-Hardware als auch die vielen Möglich­keiten der Touch-Techno­logie nutzt.

Alle Werkzeuge, Panels und Justie­rungs­va­ri­anten wurden komplett für die Touch-Bedienung überar­beitet und optimiert. Sie können die Software also entweder mit einer Finger­spitze oder mit dem Apple Pencil steuern. Selbst­ver­ständlich nutzen auch alle Anpas­sungen und Effekte die Vorteile der Hardware-Beschleu­nigung.

Hier nur eine kleine Auswahl der Features, auf die Sie sich freuen können:

Optimiert für iPad-Möglich­keiten: Program­mo­ber­fläche mit Multi-Touch, Metal-Beschleu­nigung, intuitive Unter­stützung für den Apple Pencil und vollständige Integration des iCloud Drive.

Vollständige Palette an Retuschier­werk­zeugen: inklusive Abwedeln, Nachbe­lichten, Klonen, und Entfernen von Schön­heits­fehlern, Flecken und roten Augen. Darüber hinaus bietet die Software auch ein unglaub­liches präzises Werkzeug für das Restau­rieren von Fotos per Inpainting und eine vollständige Funktion zur Frequenz­trennung.

Zerstö­rungs­freie Anpas­sungen: Für die Optimierung Ihrer Bilder steht Ihnen eine breite Palette von Anpas­sungen zur Verfügung, wie z. B. Tonwert­kor­rektur, Grada­ti­ons­kurven, Schwarz-Weiß, Weißab­gleich, HSL, Schatten und Lichter sowie über ein Dutzend weitere Funktionen, die sich sofort per Vorschau prüfen und jederzeit bearbeiten lassen.

Unglaublich präzise Auswahl­be­reiche: Der von Affinity Photo für die Verfei­nerung einer Auswahl verwendete Algorithmus gehört zu den modernsten heute verfüg­baren Varianten, sodass Sie mit den Auswahl­werk­zeugen auch feinste Details – sogar bis hin zu einzelnen Haaren – noch einfacher auswählen können als je zuvor.

Umfas­sende Liquify-Arbeits­ober­fläche: Verschieben und verformen Sie Ihre Bildin­halte einfach mit dem Finger, oder nutzen Sie Pinsel­werk­zeuge wie Turbulenz, Strudel, sowie konvexe und konkave Verzerrung in einer separaten Liquify Persona. Unter­stützt durch ein Werkzeug für die Gitter­ver­zerrung in Echtzeit ist diese Persona perfekt, wenn Sie Bilder verfremden oder Inhalten einen völlig neuen Look verleihen möchten.

Effekte in Echtzeit: Affinity Photo bietet eine riesige Palette quali­tativ hochwer­tiger Filter inklusive Ausleuchtung, Unschärfen, Verzer­rungen, Tilt/Shift, Schatten, Glühen und noch viele andere. Dank der präzisen Steue­rungs­op­tionen können Sie alle Aspekte der einzelnen Filter genau nach Ihren Vorstel­lungen ändern und jederzeit das Ergebnis in Echtzeit per Vorschau prüfen.

Umfas­sende RAW-Bearbeitung: Entwi­ckeln Sie RAW-Dateien aus Ihrer Kamera in einem spezi­ellen Arbeits­be­reich, der alle notwen­digen Anpas­sungen und Korrek­turen bietet.

Fantas­tische Datei­kom­pa­ti­bi­lität: Neben einer beispiel­losen PSD-Unter­stützung werden natürlich auch alle gängigen Formate verar­beitet, wie z. B. PNG, JPG, TIFF, EPS, PDF und SVG.

Arbeiten in belie­bigen Farbräumen: RGB, CMYK, LAB und Graustufen. Vollstän­diger CMYK-Workflow mit ICC-Farbver­waltung und Bearbei­tungs­mög­lich­keiten von 32 Bits pro Kanal.

HDR-Kombi­nation mit Tone Mapping: Verbinden Sie mehrere Aufnahmen einer Belich­tungs­reihe zu einem unbegrenzten 32-Bit-Bild mit fantas­ti­schem Dynamik­umfang, und nutzen Sie alle Vorzüge des präzise konfi­gu­rier­baren Tone Mappings.

All diese Möglich­keiten machen die Bearbeitung Ihrer Fotos auf dem iPad wirklich einzig­artig – und das mit einer Perfor­mance, die man einfach selbst erleben muss.

In Affinity Photo für iPad malen und retuschieren Sie direkt auf dem Bildschirm für ein absolut natür­liches Arbeiten mit spekta­ku­lären Ergeb­nissen. Abwedeln, Nachbe­lichten, Klonen oder das Entfernen von Schön­heits­fehlern, Flecken und roten Augen sowie viele andere Techniken lassen sich unglaublich präzise per Touch oder mit dem Apple Pencil steuern. Auch das Umfärben, Restau­rieren per Inpainting sowie das Verfeinern von Auswahl­be­reichen läuft sehr viel natür­licher.

Ein weiterer revolu­tio­närer Vorteil von Affinity Photo ist seine Datei­struktur. Die Dateien für Windows, Mac und iOS sind absolut identisch, sodass Sie Ihre Arbeiten bequem auf allen drei Platt­formen verwenden können. Das Rückgängig-Protokoll wird hierbei ebenfalls übernommen.

Aber die Datei­kom­pa­ti­bi­lität erstreckt sich natürlich auch auf all unsere Affinity-Produkte, sodass Sie jederzeit von Affinity Photo zu Affinity Designer wechseln können.

Und da wir gerade von Affinity Designer sprechen – wir arbeiten bereits an der iPad-Version und machen gute Fortschritte.

Ob Sie nun mit Affinity Designer malen oder zeichnen und Ihre Bearbei­tungs­mög­lich­keiten um all die Pixel­werk­zeuge von Affinity Photo erweitern möchten oder die unglaub­liche Leistung der Affinity-Produkt­reihe erst noch für Ihre Projekte entdecken müssen – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich für Affinity Photo zu entscheiden.

Ausführ­liche Infor­ma­tionen zu Affinity Photo für iPad und all seinen Features finden Sie auf unserer Affinity-Website. Sie sollten unbedingt zugreifen, bevor der Sonder­preis zur Markt­ein­führung ausläuft!

Momentan ist Affinity Photo für iPad nur in engli­scher Sprache verfügbar. Innerhalb der nächsten paar Wochen werden wir ein Update veröf­fent­lichen, um auch andere Sprach­ver­sionen anzubieten. Wenn Sie eine Version schon heute kaufen, erhalten Sie das Update automa­tisch, sobald es verfügbar ist.