Der neue Cokin EVO Filterhalter

Modularer Filter­halter für Cokin Size-M (P-Serie) und Size-L (Z-Pro-Serie). Entwi­ckelt für anspruchs­volle Fotografen und kompa­tibel mit fast allen Cokin CREATIVE Filtern und Adapter­ringen.

EVO steht exempla­risch für die EVOlution des beliebten Cokin CREATIV Filter Systems. Herzstück der neuen EVO-Produkt­reihe ist der neue, in zwei Größen erhält­liche Filter­halter, mit dem Cokin detail­liert auf die Bedürf­nisse anspruchs­voller Fotografen eingeht und die jahrzehn­te­lange Entwick­lungs­er­fahrung aus diesem Zubehör­segment einbringt. Der Cokin EVO Filter­halter ist mit fast allen Cokin CREATIVE Adapter­ringen und Filtern kompa­tibel, sodass bestehende Anwender einfach auf den neuen EVO Filter­halter upgraden können.



Der neue Cokin EVO Filter­halter ermög­licht es Fotografen, diesen indivi­duell an die persön­lichen Bedürf­nisse anzupassen. In der Standard-Konfi­gu­ration können bis zu drei Steck­fil­ter­scheiben gleich­zeitig einge­setzt werden. Damit kein unerwünschtes Streu­licht auf das Motiv trifft, hat Cokin spezielle Schaum­stoff-Masken auf die einzelnen Bestand­teile der Halter angebracht. Eindrucks­vollen Langzeit­be­lich­tungen steht somit nichts mehr im Weg. Die Dicke der Filter­hal­ter­kon­struktion lässt sich reduzieren, indem man bei Bedarf ein oder zwei Filter­steck­plätze entfernt, wenn diese gerade nicht gebraucht werden. Das ist besonders dann inter­essant, wenn ein Weitwinkel- oder Ultra-Weitwinkel-Objektiv zum Einsatz kommt, bei dem der Filter­halter unter Umständen zu einer Vignet­tierung der Aufnahme beitragen würde.

Die Haupt­platte des EVO-Filter­halter ist aus Aluminium gefräst, was diese sehr hochwertig, leicht und robust macht. Die Haptik vermittelt dem Benutzer sofort den hohen Quali­täts­an­spruch dieser Neuent­wicklung. Hochwertig verar­beitete und langlebige Filter­steck­plätze aus Polyamid ermög­lichen die gleich­zeitige Benutzung von bis zu drei Filter­scheiben. Zusätzlich ist der Cokin EVO Filter­halter mit einem Schraub­ge­winde ausge­stattet, das in die Front­platte des Filter­halters gefräst wurde. Dort lässt sich der in Kürze optional erhält­liche EVO Circular-Pol Filter einschrauben. Aber auch andere Schraub­filter mit einem Durch­messer von 95mm (P-Serie Halter) und 105mm (Z-Serie Halter) können hier montiert werden. So lassen sich beispiels­weise einfach und effektiv ND-Filter oder Verlaufs­filter mit Polfiltern kombi­nieren. Durch das Lösen der Schrauben kann der Filter­halter ganz einfach demon­tiert und auf die eigenen Anfor­de­rungen hin indivi­dua­li­siert werden. Anwender, die bereits im Besitz eines Cokin Filtersets sind, können ihre Adapter­ringe und Filter natürlich weiter verwenden. Denn nahezu alle Cokin-Filter und -Adapter­ringe sind mit den neuen Cokin EVO Filter­haltern kompa­tibel.

Erhältlich ist der modulare COKIN EVO Filter­halter in zwei Größen:

Size-M ( P-Serie ) für Filter­ge­winde von 48 Milli­meter bis 62 Milli­meter

) für Filter­ge­winde von 48 Milli­meter bis 62 Milli­meter Size-L (Z-Pro-Serie) für Filter­ge­winde von 52 Milli­meter bis 96 Milli­meter

Der Cokin EVO Aluminium Filterhalter in Detail

Der EVO Filter­halter ist für die Cokin P-Serie (84mm breite Filter­scheiben) sowie die Z-Serie (100mm breite Filter­scheiben) verfügbar. Die Halter wurden so konzi­piert, dass sie eine oder mehrere Filter­scheiben aufnehmen können, um die gewünschte Aufnahme zu erstellen.

Drei Filter-Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten sind auf diese Weise möglich:

drei Filter­scheiben gleich­zeitig (maximal jeweils 2mm dick) zwei Filter­scheiben gleich­zeitig (max. 2mm dick) plus ein Schraub­filter im Front­ge­winde eine Filter­scheibe (max. 4mm dick) plus eine Filter­scheibe (max. 2mm dick)

Die Montage des Filter­halters erfolgt einfach durch das Anschrauben eines separat erhält­lichen Cokin Adapter­ringes am benutzen Kamera­ob­jektiv. Diese Adapter­ringe sind für Linsen mit 48mm bis 96mm Front­fil­ter­ge­winde erhältlich, ebenso für Hasselblad Bay 50, Bay 60 und Bay 70 Objektive sowie Rolleiflex Bay VI Objektive. Der Cokin Universal Filter­halter-Adapterring, der für Objektive mit einem Durch­messer von 40mm bis 82mm ausgelegt ist, kann ebenfalls für die Montage des EVO Filter­halters am Objektiv benutzt werden.

Die hintere Haupt­platte des Filter­halters trägt und fixiert alle Kompo­nenten, die die Montage der Filter ermög­lichen. Die Filter­steck­plätze sind an der Vorder­seite der Haupt­platte befestigt. Zwei Schlitze auf der Rückseite der Haupt­platte dienen zur Montage der Konstruktion auf einem Cokin Adapterring, mit dessen Hilfe die Konstruktion auf dem benutzen Objektiv befestigt wird.

Nach der Verbindung mit dem Adapterring kann die Rückplatte um 360° gedreht werden, sodass sich ND- und andere Filter durch eine variable Positio­nierung perfekt ausrichten lassen. Vier korro­si­ons­freie Messing­s­chrauben, die durch Muttern fixiert werden, sichern die Filter­steck­plätze, die auf der Haupt­platte montiert wurden. Die Schrauben können gelockert oder angezogen werden, um die Position der einge­setzten Filter­scheiben zu variieren. So kann der Benutzer besser auf wechselnde Licht­ver­hält­nisse oder kreative Anfor­de­rungen reagieren, indem er die Filter im Steck­platz nach oben oder unten verschiebt. Auf diese Weise lassen sich Verlaufs­filter perfekt horizontal oder vertikal ausrichten.

Die Front­platte des Filter­halters wird ebenfalls über die Messing­s­chrauben befestigt und ermög­licht zudem die Montage eines Schraub­filters in dem dafür vorge­se­henen Gewinde. Durch die Positio­nierung des Schraub­filters auf der Front­platte wird sicher­ge­stellt, dass ein variabler Filter, wie ein CIR-Pol Filter, für den Benutzer jederzeit zugänglich und zur Einstellung drehbar ist.

Um im EVO-Filter­halter auch eine 4mm dicke Filter­scheibe einsetzen zu können, werden Abstand­shalter zwischen der Haupt­platte und dem Filter­steck­platz positio­niert. Wenn ein solcher 4mm Filter zusätzlich zu einem 2mm Filter montiert werden soll, werden die Abstand­shalter statt­dessen einfach zwischen den beiden Filter­steck­plätzen platziert. Diese Distanz­stücke sorgen dann dafür, dass die dickere Filter­scheibe nicht durch die Haupt­platte oder den zweiten Filter am Einschub gehindert wird. Um Streu­licht auszu­schließen, das zwischen Filter­halter und Objektiv eindringen und unerwünschte Auswir­kungen auf die Belichtung haben könnte, befinden sich zwei Dichtungen entlang der Vorder­seite der Haupt­platte. Die Konstruktion wird so vor einfal­lendem Licht zwischen der Haupt­platte und dem ersten recht­eckigen Filter geschützt.

Cokin EVO Filterhalter Highlights

Size M Filter­halter (P-Serie) Size L Filter­halter (Z-Pro-Serie) für 84mm breite eckige Filter­scheiben

Haupt­platte (Rückwand) mit konfi­gu­rier­baren Filter­steck­plätzen

hält bis zu drei Filter (max. 2mm dick)

hält einen 4mm und einen 2mm-dicken Filter

Front­platte mit 95mm Schraub­fil­ter­ge­winde

um 360° drehbar

leichte, robuste Aluminium-Konstruktion

einfache und schnelle Montage

Dichtungen zum Schutz vor Streu­licht für 100mm breite eckige Filter­scheiben

Haupt­platte (Rückwand) mit konfi­gu­rier­baren Filter­steck­plätzen

hält bis zu drei Filter (max. 2mm dick)

hält einen 4mm und einen 2mm-dicken Filter

Front­platte mit 105mm Schraub­fil­ter­ge­winde

um 360° drehbar

leichte, robuste Aluminium-Konstruktion

einfache und schnelle Montage

Dichtungen zum Schutz vor Streu­licht

Wie geht’s weiter?

Neben einem auf den Halter maßge­schnei­derten EVO Circular Polfilter steht in Kürze auch ein EVO Hardcase zur Verfügung. Damit ist es dem Benutzer möglich, seine neuen Filter­halter gemeinsam mit sechs Filtern und vier Adapter­ringen sicher und bequem zu trans­por­tieren.