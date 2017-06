Ungeachtet dessen ist das Fotogra­fier­verbot, das die Gemein­de­ver­sammlung mit Gemein­de­ver­sammlung mit 46 Ja- gegen zwei Nein-Stimmen beschlossen hat, gültig. Wer dagegen verstößt muss mit einer Geldbuße in Höhe von 5 CHF rechnen – das Bußgeld fließt komplett in den Alpen­schutz, verspricht Bergün.

Gemeinde Bergün/Bravuogn führt herzliches Fotografierverbot ein.

Bergün/Bravuogn, 30. Mai 2017 – Ab heute tritt in Bergün ein gemein­de­weites Fotogra­fier­verbot in Kraft, das von Herzen kommt. Das neue Gesetz wurde an der gestrigen Gemein­de­ver­sammlung verab­schiedet. Der Grund: Fotos der pitto­resken Landschaft, die auf den sozialen Medien geteilt werden, können andere Menschen unglücklich machen, weil sie selbst gerade nicht in Bergün sein können.

Es ist wissen­schaftlich erwiesen, dass schöne Ferien­fotos auf Social Media die Betrachter unglücklich machen, weil sie selbst gerade nicht vor Ort sein können. Das möchte die Gemeinde Bergün/Bravuogn verhindern, weil ihr das Glück aller Menschen am Herzen liegt und weil sie eine besonders pitto­reske Landschaft zu bieten hat. Ein gemein­de­weites und herzliches Fotogra­fier­verbot wurde dafür beschlossen. „Die Gemeinde Bergün/Bravuogn ist wunder­schön. Wir möchten die Menschen ausserhalb der Gemeinde mit über Social Media geteilten Fotos unserer pitto­resken Landschaft nicht unglücklich machen und laden sie herzlich ein, Bergün selbst zu besuchen und zu erleben“, sagt Peter Nicolay, Gemein­de­prä­sident von Bergün/Bravuogn.

Die Stimm­be­rech­tigten haben das neue Gesetz an der gestrigen Gemein­de­ver­sammlung mit 46 Ja- gegen 2 Nein-Stimmen eindeutig angenommen. „Ich freue mich sehr, dass den Einwohnern Bergüns das Glück aller Menschen am Herzen liegt. Das macht mich stolz“, sagt Nicolay. Die Gemeinde behält sich vor, bei Wider­hand­lungen gegen das Verbot eine Busse in Höhe von CHF 5.- zu erteilen. Das Bussgeld fliesst vollum­fänglich in den Alpen­schutz. Der Gemein­de­prä­sident Peter Nicolay ruft alle Einwohner und Besucher von Bergün/Bravuogn dazu auf, das herzliche Fotogra­fier­verbot zu respek­tieren und die einzig­artige Landschaft Bergüns mit den eigenen Augen zu geniessen.

