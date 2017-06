Zur Teilnahme am Fujifilm Profes­sional Service sind Fotografen berichtigt, die mindestens ein GFX-Gehäuse besitzen. Auch mindestens zwei bestimmte Kameras der X-Serie im Verbund mit wenigstens drei ausge­wählten XF-Objek­tiven öffnen die Tür zum FPS. Diese sind:

Fujifilm startet heute den FPS, den Fujifilm Profes­sional Service. Teilnah­me­be­rech­tigten Fotografen wird ihre GFX-Kamera oder -Objektiv im Falle eines Defekts innerhalb von drei Werktagen repariert. Außerdem gibt es für die Dauer der Reparatur ein Ersatz­gerät. Quali­fi­ziert zur Teilnahme am FPS sind auch einige Kameras und Objektive der X-Serie. Auf Repara­turen, die nicht durch die Hersteller-Garantie abgedeckt sind, erhalten Teilnehmer 15 Prozent Rabatt.

FUJIFILM Professional Service für Digitalkameras startet in Deutschland

Kleve, 01. Juni 2017. Profes­sio­nelle Fotografen benötigen zuver­lässige Kameras und Objektive, denen sie in ihrer täglichen Arbeit vertrauen können. FUJIFILM Fotopro­dukte stehen für höchste Qualität und Verläss­lichkeit. Diesen Quali­täts­an­spruch unter­mauert FUJIFILM mit der Einrichtung des FUJIFILM Profes­sional Service (FPS), der am 01. Juni 2017 in Deutschland startet.

Teilnah­me­be­rech­tigte Kunden erhalten den FUJIFILM Profes­sional Service kostenfrei für die Dauer von mindestens zwei Jahren. Der Service kann von allen Kunden in Anspruch genommen werden, die ein teilnah­me­be­rech­tigtes GFX Gehäuse regis­trieren. Außerdem kann der FPS von Kunden in Anspruch genommen werden, die mindestens zwei teilnah­me­be­rech­tigte Kameras der X-Serie und drei teilnah­me­be­rech­tigte XF-Objektive regis­trieren oder nachweislich Vollzeit-Profi­fo­to­grafen sind. Das Gesamt­paket des FPS hat einen Wert von 300,- Euro pro Jahr.

Der FUJIFILM Professional Service bietet den Teilnehmern entscheidende Vorteile

Schnelle Service-Abwicklung

Kameras oder Objektive des GFX Systems werden in nur drei Werktagen repariert (ab dem Datum des Waren­ein­gangs bis zum Versand­datum). Die Reparatur von Geräten der X-Serie erfolgt innerhalb von maximal 12 Werktagen (ab dem Datum des Waren­ein­gangs bis zum Versand­datum).

Leihgeräte-Service

Für die Dauer der Reparatur kann ein Ersatz­gerät ausge­liehen werden.

Jährlicher Check & Clean Service

Pro Mitgliedsjahr können bis zu zwei Kompo­nenten zum kosten­losen Check & Clean Service einge­reicht werden.

Keine Versandkosten

Über einen Abhol­service wird den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, ihre Kompo­nenten sicher und kostenfrei an den FPS zu senden.

Rabatt auf kostenpflichtige Reparaturen

Auf Repara­turen, die nicht durch die Hersteller-Garantie abgedeckt sind, erhalten Teilnehmer 15% Rabatt.

Rat von Experten

Kompe­tente Produkt­ex­perten sind über eine spezielle Telefon-Hotline und per E-Mail-Support erreichbar.

