Manfrotto präsentiert: Die Manhattan-Taschenkollektion

Das urbane Leben im Visier

Stylishe Trans­port­lö­sungen aus hochwer­tigen und strapa­zier­fä­higen Materialien

Speziell entwi­ckelt für eine urbane, hochmobile und fotoaffine Zielgruppe

Variable Anpas­sungs­mög­lich­keiten an unter­schied­lichstes Equipment

Heraus­nehm­barer Einsatz für sekun­den­schnellen Wechsel zwischen Foto- und Lifestyle-Anwendun­gen

Innovative Befes­ti­gungs­lö­sungen für Stativ, Copter und mehr

Stylish, multi­funk­tional, stadt­tauglich: Mit der Manhattan Kollektion erweitert Manfrotto sein Taschen-Programm um eine neue Produkt­linie, die intel­li­gente Verstaumöglichkei¬ten für System­ka­meras mit einem Höchstmaß an Mobilität und einem robusten, urbanen Design kombi­niert. Neben der im Streetlook gehal­tenen, preis­leis­tungs­starken Street Kollektion und der explizit für modebe­wusste Fotografen konzi­pierten exklu­siven Windsor Kollektion ist die Manhattan Kollektion bereits die dritte Produkt­linie im Lifestyle-Taschen­segment des italie­nische Premi­um­her­stellers.

Die neue Taschen­kol­lektion richtet sich speziell an Fotografen, die mit DSLR- oder spiegel­losen Kamera­sys­temen arbeiten und neben Ka­merabodys, Objek­tiven und Zubehör alter­nativ auch Tablets, Laptops oder andere Alltagsge­genstände schnell und sicher verstauen und trans­por­tieren möchten.

Verwandlungskünstler: Foto- wird Lifestyle-Tasche

Nomen est omen: Die Manfrotto Manhattan Kamera­t­a­schen Kollektion wurde von einem in New York City ansäs­sigen Designer speziell für Fotografen und Berufs­pendler konzi­piert, die mit unter­schied­lichsten Trans­port­mitteln oder zu Fuß unterwegs sind, und gleicher­maßen Wert auf flexible und sichere Trans­port­mög­lich­keiten wie auf einen urbanen Lebensstil legen. Für ein hohes Maß an Multi­funk­tio­na­lität sorgt dabei das neue Manfrotto Flexy Camera Shell System. Das smarte, Klett­verschluss basierte Trenn­wand­system schützt das Equipment effektiv und lässt sich mühelos an unter­schied­lichste Foto-Equipment-Konstel­la­tionen und Body- oder Objek­tiv­größen anpassen. Bei Bedarf lässt sich das komplette Fotoe­quipment dank des innova­tiven Manfrotto Insert Schutz­ein­satzes mit einem Griff herausneh­men. Damit lassen sich die Modelle der Manhattan Kollektion in Sekun­den­schnelle von einer per­fekten Foto- in eine perfekte Lifesty­le­tasche verwandeln.

Drei multifunktionale Transportlösungen für jede Lebenslage

Die Manhattan Kollektion umfasst drei ergono­misch gestaltete, robuste und dennoch leichte Modelle:

Manfrotto Speedy 10: Die kompakte Messenger-Tasche (Abmes­sungen: 44 x 36 x 14 cm) nimmt alter­nativ eine hochwertige spiegellose System­kamera oder eine Einsteiger-DSLR mit angesetztem Standard-Zoom-Objektiv plus jeweils zwei weitere Objektive auf. Darüber hinaus bietet sie Platz für ein 12″ Laptop und ein 12,9 ” großes iPad Pro. Dank eines durch­dachten Stabi­li­sie­rungs­gurts lässt sich die Tasche besonders sicher tragen und verrutscht nicht. Ein im Taschen­deckel integrierter Reißver¬schluss ermög­licht den schnellen Zugriff auf das Equipment. Stative und andere sperrige Gegen­stände lassen sich mithilfe eines auf der Taschen­un­ter­seite versteckten Gurtsystems samt Klick-Schnallen schnell und einfach befes­tigen. Der UVP beträgt 98,18 €.

Manfrotto Changer 20: Die flexibel nutzbare Umhän­ge­tasche empfiehlt sich mit drei alterna¬tiven Trage­va­ri­anten. So lässt sich die innovative Schul­ter­tasche dank ihrer rückseitig versteckten Schul­ter­gurte alter­nativ auch bequem als Rucksack tragen. Bei Stadt¬spaziergängen kann die Tasche zudem durch die beiden seitlich verstau­baren Handgriffe als klassische Trage­tasche genutzt werden. Die 27 x 35 x 14 cm große Tasche nimmt hochwertige DSLM-Kameras oder Einsteiger-DSLRs jeweils mit angesetztem Objektiv bis 70–200mm f2.8 auf sowie je zwei weitere Objektive. Darüber hinaus bietet sie Platz für ein 15′‘ Laptop und ein 9,7’’ großes iPad Pro. Mehrere Fächer für persön­liche Dinge sowie eine smarte, an der Unter­seite versteckte Stativ­be­fes­tigung machen die Trans­port­mög­lich­keiten komplett. Der UVP beträgt 118,01 €.

Manfrotto Mover 50: Der 50 x 32 x 20 cm große Rucksack fasst mittlere bis große DSLRs mit angesetztem 70/200 mm f 2.8 Objektiv oder hochwertige spiegellose System­ka­meras mit angesetztem Standard-Zoom-Objektiv sowie bis zu fünf weitere Objektive und ein Blitz­gerät. Platz findet darüber hinaus ein 15,6″ Laptop und ein iPad Pro 9,7 Zoll. Zugriff auf das Equipment ist wahlweise von hinten oder von oben möglich. Der gepols­terte, entnehmbare Einsatz ist indivi­duell einteilbar und garan­tiert eine sichere Lagerung der wertvollen Fracht. Ein rückseitig mittels Haken und Klick-Schnallen fixier­bares Gurtsystem sichert unter­schied­lichste Objekte – vom Stativ bis hin zu Drohnen oder Alltags­ge­gen­ständen wie Fahrrad­helme oder Skate­boards. Der UVP beträgt 157,68 €.

Hochwertige Verarbeitung, hohe Transportabilität

Alle Taschen der Manhattan Kollektion zeichnen sich durch hohen Trage­komfort aus und sind aus extrem robusten ballis­ti­schem Gewebe gefertigt. Die hochwer­tigen Reißver­schlüsse halten auch härteren dauer­haften Belas­tungen stand. Alle Modelle verfügen über ein gepols­tertes Medienfach, diverse „versteckte“ Taschen sowie Mehrzweck­bänder und Gurte zur sicheren Befes­tigung von Stativen oder anderen sperrigen Gegen­ständen. Das strapa­zier­fähige Außen­ma­terial ist wasser­ab­weisend, die Unter­seite der Taschen lässt sich dank einer Spezi­al­be­schichtung besonders schnell reinigen. Darüber hinaus bieten die Ta­schen der Manhattan Kollektion einen integrierten wasser­dichten Regen­schutz, der sich auch bei befes­tigtem Stativ überstülpen lässt. Der Manfrotto Speedy 10 und der Manfrotto Changer 20 lassen sich am Teleskop-Griff eines Trolley-Koffers befes­tigen. Der Manfrotto Mover 50 findet bei Bedarf problemlos Platz in einem bordge­päckt­aug­lichen Koffer.

Verfügbarkeit

Die Manfrotto Manhattan Kollektion ist ab dem 31.05.2017 im Handel sowie unter www.manfrotto.de erhältlich.