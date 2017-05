Nikon wird 100 und startet jetzt in den Jubilä­ums­sommer. Zur Feier des 100-jährigen Bestehens gibt es bis Ende August 150 Euro Cashback auf Nikon-Spiegel­re­flex­ka­meras oder Kits und ausge­wählte Nikkor-Objektive. Und wer bis zum Jahresende ein Nikon-Objektiv kauft, erhält 100 Wochen Garan­tie­ver­län­gerung. Außerdem will die Ausstellung „leben 24/7 – 100 Jahre Nikon“ die Geschichte und den Mythos der „Nikon“ und ihrer Fotografen“ ergründen.

Nikon feiert 100-jähriges Jubiläum

Zum 100. Geburtstag startet Nikon mit «I AM 100» in den Jubiläums-Sommer. Die umfang­reiche Promotion-Kampagne umfasst unter anderem 100 Tage Cashback, 100 Wochen Zusatz­ga­rantie sowie eine große Foto-Ausstellung im renom­mierten NRW-Forum Düsseldorf.

Düsseldorf, 15. Mai 2017 – Nikon feiert am 25. Juli 2017 sein 100-jähriges Bestehen. Weltweit bekannt für seine einzig­artige Optoelek­tronik und Präzi­si­ons­tech­no­logien, produ­zierte Nikon anfänglich optische Glasele­mente für die Industrie, gefolgt von den ersten NIKKOR-Objek­tiven im Jahr 1932. Seit 1948 werden Kameras unter dem Marken­namen Nikon herge­stellt. Seither blickt das Unter­nehmen auf eine Vielzahl von wegwei­senden Innova­tionen und legen­dären Kamera­mo­dellen wie die der Nikon F-Serie zurück. 100 Jahre Nikon stehen auch für über 100 Millionen produ­zierte NIKKOR-Objektive, geschaffen für jede kreative Idee und jeden Einsatz­zweck. 100 Jahre Forschung und Entwicklung für das perfekte Bild gehen einher mit dem Anspruch an höchste Qualität, Zuver­läs­sigkeit, Innovation und Inspi­ration. Feiern Sie mit uns und kommen Sie in den Genuss attrak­tiver Aktions­vor­teile!

I AM 100. 100 Jahre Nikon. 100 Tage Cashback.

Bei der 100 Tage Cashback-Promotion erhalten Käufer ausge­wählter Nikon-Spiegel­re­flex­ka­meras oder Kits und ausge­wählter NIKKOR-Objektive in Deutschland bis zu 150 € Cashback. Der Aktions­zeitraum gilt vom 15.05. – 22.08.2017 und bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Spiegel­re­flex­ka­meras und max. drei Aktions-Objek­tiven. Nur die bei teilneh­menden Händlern erwor­benen Aktions­pro­dukte sind teilnah­me­be­rechtigt.

Die Aktion umfasst die Spiegel­re­flex­ka­meras Nikon D810, D750, D500, D7200, D5600 und D3400 sowie insgesamt 14 NIKKOR-Objektive für das FX- und DX-Format, darunter viele licht­starke Objektive und Telezoom-Objektive. Mehr Infor­ma­tionen und ausführ­liche Teilnah­me­be­din­gungen finden sich auf www.nikon.de/cashback.

I AM 100. 100 Jahre Nikon. 100 Wochen Zusatzgarantie.

Bei der 100 Wochen Zusatz­ga­rantie-Promotion profi­tieren Käufer von der exklu­siven Garan­tie­ver­län­gerung auf NIKKOR-Objektive, die im Aktions­zeitraum vom 15.05. – 31.12.2017 erworben werden. Mit diesem einzig­ar­tigen Quali­täts­ver­sprechen wird die einjährige Nikon Herstel­ler­ga­rantie um 100 Wochen Zusatz­ga­rantie erweitert. Zu den Aktions­pro­dukten zählen alle NIKKOR-Objektive. Sie stehen für Schärfe, Brillanz, Detail­reichtum, Zuver­läs­sigkeit, einzig­artige Blick­winkel und perfekte Flexi­bi­lität. Weitere Infor­ma­tionen und ausführ­liche Teilnah­me­be­din­gungen finden sich auf www.nikon.de/zusatzgarantie.

I AM 100. Foto-Ausstellung „leben 24/7 – 100 Jahre Nikon“ im renommierten NRW-Forum Düsseldorf vom 22.09. – 05.11.2017.

Seit der Entwicklung der ersten Nikon Kameras begleitet Nikon Fotografen weltweit in ihrem Alltag und gibt ihnen ein unver­zicht­bares, innova­tives Werkzeug an die Hand. Fotografen und Fotojour­na­listen sind mit ihren Nikon-Kameras dabei, wenn Weltge­schichte geschrieben wird, sie haben große Ikonen geschaffen und kleine Momente festge­halten. Die Ausstellung „leben 24/7 – 100 Jahre Nikon“ widmet sich vielen der eindrucks­vollsten Nikon-Fotografien und zeigt wie eine Kamera dabei selbst zur Ikone wurde.

Repor­tagen und Dokumen­ta­tionen, Bildi­konen und Konzept­serien: Die Ausstellung ergründet die Geschichte und den Mythos der „Nikon“ und ihrer Fotografen, die die unter­schied­lichen Aspekte des mensch­lichen Lebens reflek­tieren: Krieg und Frieden, Liebe und Schmerz, Familie und Freund­schaft, Natur und Starkult, Glamour und Tristesse. Mit Arbeiten u.a. von Ed Ruscha, Thekla Ehling, Jérôme Sessini, Moises Saman, Steve McCurry, Ami Vitale und diversen NASA-Missionen.

Neben den Fotografien präsen­tiert die Ausstellung auch die wichtigsten Kameras und Objektive mit denen sie geschaffen wurden.

Detail­lierte Infor­ma­tionen zur Ausstellung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt­ge­geben.