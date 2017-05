Das neue Tokina Cinema ATX 16–28mm T3 Mark II

Vollformat-Weitwinkelzoom für professionelle Filmer für die Anschlüsse PL, Canon EF, MFT, Nikon F und Sony E mit neuer Technik und im neuen Design

Das neue Tokina ATX 16–28mm T3 Weitwin­kelzoom wurde als Mark II Version für die anspruchs­vollen Bedürf­nisse profes­sio­neller Filmer mit neuer Technik und in neuem Design weiter­ent­wi­ckelt, um den Anfor­de­rungen der aktuellen und zukünf­tigen Filmka­meras gerecht zu werden. So wurde das unerwünschte Focus-Breathing, das bei vielen Objek­tiven Bildver­schie­bungen bei Schär­fe­ver­la­ge­rungen verur­sacht, nahezu völlig elimi­niert. Der übergroße 46,5mm Bildkreis ist Vollformat- und Vista Vision-kompa­tibel und sorgt dafür, dass der Sensor vollständig beleuchtet wird, ohne nennens­werte Abschat­tungen am Rand. Das Objektiv besitzt im gesamten Zoombe­reich eine durch­gängige Licht­stärke von T3.0. Im robusten Cine-Style Vollme­tall­ge­häuse wurden asphä­rische Elemente und Super-Low Dispersion Gläser integriert, die im Zusam­men­spiel Verzer­rungen und chroma­tische Aberration reduzieren und die optische Leistung gegenüber dem Vorgän­ger­modell signi­fikant erhöhen. Das Objektiv besitzt den gleichen Formfaktor hinsichtlich Durch­messer und Filter­ge­winde wie die neuen Tokina Vista Cine Prime Objektive und lässt sich perfekt ins Tokina-Cinema-Lineup integrieren.

Das weitwinklige Tokina 16–28mm T3 Mark II Cinema Objektiv mit Blende T3.0 überzeugt durch seine hohe 4K- & 8K-taugliche Bildqua­lität und verhilft profes­sio­nellen Filmern zu überra­genden Aufnah­me­er­geb­nissen. Es handelt sich hierbei um ein parfo­kales Objektiv, dessen Fokus­sierung beim Verändern der Brenn­weite konstant bleibt. Dies ermög­licht es, beim manuellen Fokus­sieren in der Tele-Stellung die Schärfe einzu­stellen und erst anschließend durch die Verän­derung der Brenn­weite den gewünschten Bildaus­schnitt festzu­legen. Damit ist eine präzisere Einstellung der Schärfe möglich, da man die Fokus­sierung anhand des in Tele-Stellung vergrö­ßerten Sucherbildes besser beurteilen kann. Mit Hilfe des „Zoom Controls“ wird damit präzises Fokus­sieren unter allen Bedin­gungen möglich. Die Nahein­stell­grenze des Objektivs liegt bei kurzen 28 Zenti­metern. Der Filmer kann so einen weiten Blick­winkel einfangen, bei gleich­zeitig engem Kontakt zum fokus­sierten Objekt.

Der optische Aufbau des Objektivs besteht aus 15 Glasele­menten, die in 13 Gruppen angeordnet sind. Neun Blenden­la­mellen, die konstant öffnen und schließen, sorgen bei einer durch­gän­gigen Offen­blende von T 3.0 für ein weiches Bokeh. Durch asphä­rische Elemente und Super-Low-Disper­sions-Gläser werden Verzeich­nungen reduziert und es wird eine enorme Abbil­dungs­leistung erzielt. Die optische Konstruktion wurde in einem wider­stands­fä­higen Metall­ge­häuse verbaut und fügt sich einwandfrei in alle gängigen Follow Fokus Systeme ein. Der Front­durch­messer beträgt 114 mm und ist daher mit nahezu allen Matte Boxen und dem dazu passenden Zubehör kompa­tibel.

Die manuelle Irisblende gestattet eine softe Bewegung ohne Klick­stopps für sanfte Belich­tungs­ein­stel­lungen während der Aufnahme. Die Bildschärfe überzeugt dabei bereits bei vollständig geöff­neter Blende. Der Fokusring des Rotary Zooms lässt sich von nah bis unendlich über einen extral­angen 300°-Fokussierweg weich und präzise drehen. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn mit einem Remote-Fokus-System oder einem Fokus-Puller gearbeitet wird. Dies ermög­licht dem Benutzer ein Höchstmaß an Präzision – besonders beim Fokus­ziehen während der Aufnahme.

Während viele Cinema­ob­jektive auf einem Rehousing von Fotoob­jek­tiven basieren, hat Tokina diese Optik zu 100% auf den Cinema-Bereich abgestimmt. Die neu entwi­ckelten Linsen, die im Objek­tiv­ge­häuse aus Metall modifi­ziert positio­niert wurden, verhindern zuver­lässig chroma­tische Aberra­tionen sowie Verzer­rungen – beides notwendige Vorrau­set­zungen für hochwertige Aufnahmen. Das Gewicht der robusten und hochwertig verar­bei­teten Objektive bewegt sich, je nach Modell und Mount, zwischen 1,75 und 1,89 Kilogramm. Die Gehäuse bieten in unter­schied­lichsten Aufnah­me­si­tua­tionen eine hohe Zuver­läs­sigkeit, Stabi­lität und lange Haltbarkeit und sind bereits in Kürze im Handel erhältlich.

Technische Details