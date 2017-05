Profoto und Olympus geben heute ihre Zusam­men­arbeit bekannt, mit der die Anbieter optimale Kompa­ti­bi­lität zwischen Profoto-Blitz­sys­temen und Olympus-Kameras herstellen. Das einzig­artige AirTTL-System von Profoto, erstmals im November 2013 vorge­stellt, stellte in der Fotobranche eine kleine Revolution dar: Es senkte den Arbeits­aufwand erheblich und gewähr­leistete absolut nahtlose Verbin­dungen von Kamera und Blitz. Wir freuen uns, nun auch Olympus-Benutzer in der AirTTL­Fa­milie begrüßen zu dürfen, in der sich die Fotografen weniger mit den Einstel­lungen und inten­siver mit der Kreativ­arbeit befassen können.

„Gemeinsam mit Olympus freuen wir uns über den Zuwachs in unserer System­fa­milie: die Air Remote TTL-O. Licht ist die Essenz jedes Fotos, und mit der Profoto AirTTL geht die Licht­ge­staltung leichter von der Hand. Sie lässt Sie neue kreative Spiel­räume entdecken und hilft Ihnen, Ihre Bildideen schneller umzusetzen. So helfen wir ambitio­nierten Fotografen in aller Welt, ihre Ideen in die Realität umzusetzen“, kommen­tiert Anders Hedebark, President of Profoto.

Bei der Profoto Air Remote TTL-O handelt es sich um eine kleine, drahtlose Funkfern­be­dienung, die am Zubehör­schuh der Olympus-Kamera befestigt wird. Die Funkfern­be­dienung bietet volle TTL- und HSS-Kompa­ti­bi­lität mit den Profoto-Blitz­ge­räten Pro-10, D2, B1 und B2.

Technische Informationen

Montage auf Olympus-Zubehör­schuh

Off-Camera TTL-Steuerung von Profoto AirTTL-Blitzen

Funkfern­steuerung von Profoto Air-Blitzen

Kompa­tibel mit Air Sync- und Air Remote-Trans­ceivern

Drahtlose Reich­weite bis zu 300 m

Geringe Übertra­gungs­ver­zö­gerung Unter­stützt die höchste X-Sync-Geschwin­digkeit der meisten Olympus-Kameras

Weltweit freige­gebene Betriebs­fre­quenz von 2,4 GHz

8 digitale Kanäle

Steuerung von bis zu 3 Licht­gruppen pro Kanal

Benut­zer­freund­liche Bedienung

Kompaktes Design, das sich in die Ergonomie der Kamera einfügt

Technische Daten

Produkt­nummer:

901046 Profoto Air Remote TTL-O

1 × Air Remote TTL-O inkl. Batterien

1 × USB 2.0 Kabel

1 × Handriemen

1 × Accessory pouch

Maße: 75 × 60 × 35 mm

Gewicht: 75 g mit Batterien

Frequenzband: 2,4 GHz

Anzahl Kanäle: 8 (1–8)

Funkreich­weite: Bis zu 300 m

Anschluss: Olympus-Zubehör­schuh

Strom­ver­sorgung: 2 x AAA Alkali­bat­terien

Batte­riel­aufzeit: Bis zu 30 Stunden

Kompa­ti­bi­lität mit Olympus-Kameras zum Produkt­start