Sensor Lupe Quasar R mit Helligkeitsanpassung und Blasebalg Zee™ Pro

Würzburg, den 27.04.2017. VisibleDust, der Spezialist für Sensor­rei­nigung, bringt passend für die anste­hende Reisezeit zwei neue Reini­gungs­pro­dukte auf den Markt; die Sensor Lupe Quasar R mit Hellig­keits­an­passung, sowie den neuen Blasebalg Zee™ Pro in 6 unter­schied­lichen Farben.

Der neue Zee™ Pro ist ein großvo­lu­miger, mit bewährten Sicher­heits­fea­tures ausge­stat­teter Blasebalg. Zee™ Pro ist speziell auf die Anfor­de­rungen sensibler Reini­gungs­tä­tig­keiten, wie die Reinigung einer Digital­kamera, ausge­richtet. Die Mehrzahl der am Markt erhält­lichen Blase­bälge verfügt nicht über einge­baute Luftfilter, daher verhalten sich diese wie Staub­ma­gneten, saugen mikro­sko­pisch kleine Staub­par­tikel auf und schießen diese dann mit Hochge­schwin­digkeit auf sensible Flächen wie den Kamera­sensor und erzeugen dabei kleine Beschä­di­gungen. Dies ist die häufigste Ursache für „unbekannte“ Sensor­schäden. Zee™ Pro hat ein paten­tiertes Design, welches sowohl einen vorderen wie auch einen rückwär­tigen Luftfilter beinhaltet, somit wird das Heraus­pusten von Mikro­par­tikel verhindert. Diese Konstruktion ermög­licht ein parti­kel­freies, sauberes Luftsystem. Die beiden Luftfilter sitzen zum einen an der vorderen Düse, sowie am rückwär­tigen Luft-Einsaug­s­tutzen. Die einzig­artige schmutz­ab­wei­sende Oberfläche verhindert, dass Schmutz­par­tikel am Äußern oder Inneren anhaften können. Zusätzlich verleiht die Oberflä­chen­struktur dem Zee™ Pro ein schickes und sauberes Erschei­nungsbild. Durch das ovale Design der Luftkammer erreicht man ein größeres Volumen bei gleich­bleibend angenehmer Handhabung. Optional kann man den Zee™ Pro mit den Bajonett Aufsätzen des FlexoDome™ ergänzen, die eine sicherere und effizi­entere Führung des Zee™ Pro ermög­lichen. Der Zee™ Pro ist in 6 unter­schied­lichen Farben verfügbar: Hellblau, Neon Grün, Orange, Rot, Royal Blau und Gelb. Der Zee™ Pro ist ab sofort im Handel zum EVP von 59,90 Euro erhältlich.

Die Lupe Quasar® R ist das Ergebnis wissen­schaft­licher Forschung, die VisibleDust durch Partner­schaften mit diversen Univer­si­täten unter­stützt. Diese neue einzig­artige Lupe nutzt eine Techno­logie zur Hellig­keits­an­passung (Dark Adaptation Technology), um die Sehschärfe und das Sehver­mögen zu verbessern. Staub und Schmutz­par­tikel werden sichtbar gemacht, die unter normalem weißem Licht nicht zu erkennen sind. Die Lupe Quasar® R ist mit vierzehn hellen LED Lampen ausge­stattet, wobei sieben hiervon ein spezi­elles Rotlicht erzeugen, das auf einer Wellen­länge basiert, die die Sicht­barkeit von Staub­par­tikel erhöht. Bei dieser spezi­ellen Wellen­länge erzeugt das Rotlicht die maximale Erwei­terung der Pupille in der Iris. Dadurch wird die Empfind­lichkeit der Fotore­zep­toren im Auge um ein Vielfaches erhöht. Nach nur wenigen Sekunden ist die Pupille so geweitet, dass man den Sensor klarer und mit mehr Details wahrnehmen kann. Die Quasar® R hat eine fünffache Vergrö­ßerung und ist mit hochwer­tigem ED Glas ausge­stattet. Dieses ist wiederum mit einer Fluorid Beschichtung (MgF2) versehen, um Licht­re­fle­xionen und chroma­tische Aberra­tionen zu reduzieren. Zusätzlich ist die Lupe Quasar® R mit einem 67mm Metall- Filter­ge­winde ausge­stattet, um Filter oder einen Verlän­ge­rung­stubus anzuschließen, so dass man eine weitere Fremd­licht­ab­schattung erreicht. Die „Bright Vue“ Techno­logie ermög­licht mit je 7 weißen oder roten LED‘s, angeordnet in unter­schied­lichen Winkeln, eine dreidi­men­sionale Darstellung. Somit lässt sich jede noch so kleine Verun­rei­nigung identi­fi­zieren. Die Lupe Quasar® R wird mit zwei CR2032 Batterien betrieben, die im Liefer­umfang enthalten sind. Ausge­liefert wird die Lupe in einem kleinen Hardcase mit passge­nauem Hartschau­m­einsatz. Der empfohlene Verkaufs­preis liegt bei 139,- Euro.