Sigma baut seine erst letztes Jahr eingeführte Familie an Cine-Objektiven weiter aus. Neu hinzu kommen jetzt zwei Festbrennweiten: 14mm T2 FF und 135mm T2 FF. Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, dass Die Auslieferung der Objektive der High-Speed-Zoom-Line (PL-Mount), FF-High-Speed-Prime-Line und FF-Zoom-Line (alle Anschlüsse) jetzt beginnt. Die neu angekündigten Festbrennweiten sollen ab Ende Juni, Anfang Juli erhältlich sein, Preise stehen noch nicht fest.

SIGMA CINE-OBJEKTIVE - Neue Produkte

Die SIGMA Corporation ist erfreut, zwei neue SIGMA CINE-Objektive der FF-High-Speed-Prime-Line präsentieren zu können. Das 14mm T2 FF und 135mm T2 FF. Somit umfasst die FF-High-Speed-Prime-Line nun sieben Objektive von 14mm bis 135mm und T1.5 bis T2, wodurch die filmischen Inszenierungsmöglichkeiten deutlich erweitert werden.

Diese neuen SIGMA Cine-Objektivmodelle wurden auf der NAB Show 2017 in Las Vegas vom 24.bis zum 27.April vorgestellt. Weitere Details zu den neuen FF-High-Speed-Prime-Line-Objektiven und Updates zuden zuvor eingeführten SIGMA CINE-OBJEKTIVEN finden Sie nachfolgend.

Übersicht

Die FF-High-Speed-Prime-Line wurde um das neue 14mm T2 FF- und 135mm T2 FF erweitert Die Auslieferung der Objektive der High-Speed-Zoom-Line (PL-Mount), FF-High-Speed-Prime-Line und FF-Zoom-Line (alle Anschlüsse) beginnt Neue metrische und fluoreszierende Versionen für eine Vielzahl an kinematographischen Anforderungen Anschluss-Wechsel-Service Informationen zur umfassenden SIGMA Cine-Objektivproduktlinie

1. Die FF-High-Speed-Prime-Line wurde um das neue 14mm T2 FF- und 135mm T2 FF erweitert

Basierend auf der herausragenden optischen Leistung des SIGMA 14mm F1.8 DG HSM | Art und des SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Art, die bereits Anfang dieses Jahres vorgestellt wurden, erweitern diese beiden neuen Objektive die Brennweitenpalette der Cine-Line. Die filmischen Inszenierungsmöglichkeiten im digitalen Zeitalter werden noch leistungsfähiger werden.

(Lieferdatum: etwa Juni-Juli. Preis: Noch nicht bekannt.)

135mm T2 FF

Lieferdatum: Juni-Juli

Preis: Noch nicht bekannt

Objektivstütze und Objektivdeckel enthalten

Verfügbare Anschlüsse: PL-, Canon-EF- und Sony-E-Mount

Hinweis: Weitere Details in Abschnitt 5 weiter unten

14mm T2 FF

Lieferdatum: Juni-Juli

Preis: Noch nicht bekannt

Objektivstütze und Objektivdeckel enthalten

Verfügbare Anschlüsse: PL-, Canon-EF- und Sony-E-Mount

Hinweis: Weitere Details in Abschnitt 5 weiter unten

2. Die Auslieferung der Objektive der High-Speed-Zoom-Line (PL-Mount), FF-High-Speed-Prime-Line und FF-Zoom-Line (alle Anschlüsse) beginnt

Nach SIGMAs Markteinführung der SIGMA CINE-OBJEKTIVE in Japan und in den USA im Dezember 2016 werden nun die unten genannten Produkte in Deutschland im Mai ausgeliefert. Informationen zu den landesweit oder regional verfügbaren Produkten, erhalten die Nutzer bei ihrer SIGMA-Niederlassung vor Ort oder bei einem autorisierten Händler für SIGMA CINE-OBJEKTIVE.

http://www.sigma-global.com/en/cine-lenses/support/region/

PL-Mount

High-Speed-Zoom-Line:

18-35mm T2, 50-100mm T2

FF-High-Speed-Prime-Line:

20mm T1.5 FF, 24mm T1.5 FF, 35mm T1.5 FF, 50mm T1.5 FF, 85mm T1.5 FF

Hinweis: Der PL-Mount ist für das FF-Zoom-Line 24-35mm T2.2 FF nicht verfügbar

Canon-EF-Mount

High-Speed-Zoom-Line:

18-35mm T2, 50-100mm T2

FF-Zoom-Line:

24-35mm T2.2 FF

FF-High-Speed-Prime-Line:

20mm T1.5 FF, 24mm T1.5 FF, 35mm T1.5 FF, 50mm T1.5 FF, 85mm T1.5 FF

Hinweis: High-Speed-Zoom-Line 18-35mm T2 und 50-100mm T2 sind derzeit in Japan und den USA verfügbar.

Sony-E-Mount

High-Speed-Zoom-Line:

18-35mm T2, 50-100mm T2

FF-Zoom-Line:

24-35mm T2.2 FF

FF-High-Speed-Prime-Line:

20mm T1.5 FF, 24mm T1.5 FF, 35mm T1.5 FF, 50mm T1.5 FF, 85mm T1.5 FF

Hinweis: High-Speed-Zoom-Line 18-35mm T2 und 50-100mm T2 sind derzeit in Japan und den USA verfügbar.

3. Neue metrische und fluoreszierende Versionen für eine Vielzahl an kinematographischen Anforderungen

Wählbarer Fokusring mit Fuß- oder Meterskala

Abhängig von seinen Anforderungen kann der Nutzer zwischen einem Fokusring mit Fuß- oder mit Meterskala wählen. Gegen einen kleinen Aufpreis kann SIGMA den Ring auch nach dem Kauf austauschen.

Vollständig fluoreszierende Versionen

Bei diesen Versionen der Cine-Objektivproduktlinie verfügt jeder Ring über Zahlen oder Maßeinheiten in Leuchtfarbe, um Aufnahmen im Dunkeln zu erleichtern. (Sowohl die vollständig fluoreszierenden als auch die Standardversionen verfügen über Typ-Angaben, Einstellmarkierungen und Objektivansetzindex in Leuchtfarbe.)

4. Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

Für SIGMA sind Objektive ein wertvolles Gut. Daher wird der Anschluss-Wechsel-Service auch für die neuen Cine-Objektive angeboten. Dieser kostenpflichtige Service hat sich bereits bei vielen SIGMA Objektiven bewährt und ermöglicht es, SIGMA Cine-Objektive vom EF- oder E-Mount in den EF- bzw. E- Mount umzurüsten. Wird das Kamerasystem gewechselt, kann das Anschlusssystem ausgetauscht werden, damit weiterhin die leistungsstarken SIGMA-Objektive benutzt werden können.

Hinweis: Der Anschluss-Wechsel-Service ist für PL-Mount-Objektive nicht verfügbar.

5. Informationen zur umfassenden SIGMA Cine-Objektivproduktlinie

Unübertroffener Wert – Die höchste optische Leistung ihrer Klasse und ausgezeichnetes, kompaktes Design

Große Palette von Objektiven für den professionellen Einsatz

Optimiert für die neueste digitale Filmtechnologie und bietet herausragende Werte.

Produktdetails

High-Speed-Zoom-Line

Die High-Speed-Zoom-Line bietet über den gesamten Brennweitenbereich eine konstante Blende von T2 und die optische Leistung erlaubt hochauflösende Aufnahmen wie 6K - 8K. Aber die High-Speed-Zoom-Line bietet nicht nur die höchste Bildqualität ihrer Klasse, sie überzeugt darüber hinaus noch durch ihre kompakte Konstruktion und bietet herausragende Werte.

FF-Zoom-Line

Die FF-Zoom-Line ist vollformatkompatibel und ihre optische Leistung ist für hochauflösende Aufnahmen wie 6K - 8K ausgelegt. Sie erweitert Kameraleuten ungemein die Bandbreite kompatibler Kameras, da bisher nur sehr wenige Objektive die Anforderungen der neuesten digitalen Kinokamera-Bildsensoren, die größer sind als Super-35, erfüllen konnten. Das 24-35mm T2.2 FF ist ein Cine-Zoom-Objektiv mit höchster Bildqualität und kompaktem Design.

Hinweis: Das 24-35mm T2.2 FF ist nicht mit PL-Mount erhältlich.

FF-High-Speed-Prime-Line

Die Produktlinie umfasst den Bereich von 14mm bis 135mm und die Objektive bieten T1.5 oder T2. Die Objektive sind mit Vollformat-Sensoren kompatibel, dennoch kompakt und ihre Auflösung ist anderen High-End-Festbrennweiten überlegen. Mit den sieben Festbrennweiten-Objektiven der FF-High-Speed-Prime-Line entfällt die Notwendigkeit, die Beleuchtung für unterschiedliche Cuts zu ändern. Damit erfüllen sie die Anforderungen professioneller Filmschaffender.