Eddycam stellt mit der Sling-2 eine Handschlaufe vor, mit der eine System­kamera ermüdungsfrei und trotzdem sicher in der Hand liegen soll. Sie werden aus finni­schem Elchleder gefertigt, die Polsterung besteht aus Natur­kau­tschuk. Für Kameras ohne zweite Befes­ti­gungs­mög­lichkeit gibt es eine passende Stativ­platte. Die Handschlaufe Sling-2 gibt es in zwei Größen zu einem Preis ab ca. 150 Euro.

NEU: EDDYCAM SLiNG-2 Handschlaufen

Mit einer Hand die Kamera ermüdungsfrei und rutschfest im Griff

EDDYCAM Gurte sind die ersten und einzigen ergono­mi­schen Kameragurte aus Elchleder. Entwi­ckelt wurden diese von Edlef Wienen, einem passio­nierten Fotografen und Branchen­in­sider mit jahrzehn­te­langer Erfahrung und echter Leiden­schaft für Ästhetik und Design. Sie sind gemacht für Menschen, die höchste Anfor­de­rungen an Qualität, Funktio­na­lität und Trage­komfort ihres Kameragurtes stellen. Die neue ergono­misch geformte EDDYCAM SLiNG-2 Handschlaufe lässt die Kamera jetzt nahezu mit der Hand verwachsen. Denn sie wird an zwei Punkten am Kamera­ge­häuse fixiert und passt sich perfekt der Anatomie jeder Fotografen-Hand an. Das Anschlussband wird dafür durch die SLiNG geführt und ist mit pulver­be­schich­teten Edelstahl-Klemmen zur indivi­du­ellen Längen­ver­stellung versehen.

Mit der EDDYCAM SLiNG-2 Handschlaufe liegt die Kamera in jeder Lage ermüdungsfrei und trotzdem rutschfest in der Hand. Die Schlaufe kommt in all jenen Situa­tionen zum Einsatz, in denen ein Schul­tergurt mögli­cher­weise hinderlich ist, man viel Bewegungs­freiheit braucht und trotzdem einen sicheren Halt der Kamera benötigt. Alle Bedien­ele­mente der Kamera bleiben dabei optimal erreichbar. Die EDDYCAM SLiNG-2 Handschlaufen bauen dabei auf dem bewährten Materi­almix auf: weiches, besonders belast­bares und hautfreund­liches finni­sches Elchleder; einge­ar­beitet zwischen Außen- und Innen­leder eine komfor­table Polsterung aus lösungs­mit­telfrei verar­bei­tetem reinen Natur­kau­tschuk.

Für Kameras ohne zweiten Befes­ti­gungs­punkt gibt es die hochwertige Kamer­a­platte „plate S“, die speziell für EDDYCAM entwi­ckelt wurde. Die Platte ist kompa­tibel mit dem “Arca-Swiss-Anschluss und ermög­licht es, die Platte direkt auf Stativ­knöpfe von 3 Legged Thing, Novoflex, FLM oder Manfrotto aufzu­setzen. Die „plate S“ besitzt zwei Stege zur Befes­tigung von EDDYCAM SLiNG Handschlaufen und EDDYCAM Kameragurten. Zum Schutz des Kamera­ge­häuses gegen Verkratzen sind in die „plate S“ zwei elastische Auflagen aus Hartgummi einge­ar­beitet. Sie verhindern gleich­zeitig auch zuver­lässig das Verdrehen der Platte.

Die beson­deren Stärken der EDDYCAM-Handschlaufen machen sich bei langem Tragen, anspruchs­vollen Outdoor-Einsätzen und ungewöhn­lichen Bedin­gungen, wie extremer Hitze, Kälte oder Luftfeuch­tigkeit, bemerkbar. Deshalb sind sie nicht nur für anspruchs­volle Studio-, Presse- und Street­fo­to­grafen geeignet, sondern für alle, die gerne Fotogra­fieren und Filmen. Die Handschlaufen bieten Sicherheit bei maximaler Bewegungs­freiheit und bieten den Komfort, die Zuver­läs­sigkeit und das Design, auf das EDDYCAM Nutzer nicht mehr verzichten möchten.

Die EDDYCAM SLiNG-2 gibt es in zwei Größen, mit und ohne Arca-kompa­tibler Platte.

Größe “M”: empfohlen für Fotografen bis Handschuh­größe 8,5

Abmes­sungen: 57 mm x 144 mm

Für mittel­große Kameras: z.B. Olympus EM1 Mark II, Sony Alpha 7, Fujifilm-XT, Panasonic GH, etc.

Größe “L”: empfohlen für Fotografen ab Handschuh­größe 9

Abmes­sungen: 68 mm x 160 mm

Für große Kameras: z.B. Canon 1D, 5D, 6D, 7D, / Nikon D5, D810, D610, D500 / Pentax K1 / Sony A99 etc.

Preise und Varianten

EDDYCAM SLING -2 “M” black/black 149,00 €

EDDYCAM SLING -2 “M” black/black inkl. Platte 219,00 €

EDDYCAM SLING -2 “L” black/black 179,00 €

EDDYCAM SLING -2 “L” black/black inkl. Platte 249,00 €