Video­filmern bietet Canon an, ihre EOS 5D Mark IV per Firmware-Upgrade mit der Gama-Kurve C-Log nachzu­rüsten. Damit erhält die EOS 5D Mark IV eine Funktion der Kameras aus der Cinema-EOS-Serie von Canon, die Filmdaten in optimaler Form für nachträg­liches Grading speichert – vergleichbar den Möglich­keiten, die RAW-Daten in der Fotografie eröffnen. Das Firmware-Upgrade wird in autori­sierten Canon Service-Centern durch­ge­führt und ist kosten­pflichtig, der Preis liegt dem Vernehmen nach bei rund 100 Euro.

Canon stellt ein Upgrade für die EOS 5D Mark IV vor – für einen erwei­terten Dynamik­umfang und verein­fachtes Color Grading

Krefeld, 20. April 2017. Canon kündigt heute einen Upgrade Service für die EOS 5D Mark IV an. Das Upgrade basiert auf dem Feedback einer weltweit vernetzten Community profes­sio­neller Fotografen und Video-Filmer. Mit dieser umfas­senden Erwei­terung kann Canon Log (C Log) – eine Funktion, die sich bei der Canon Cinema EOS Serie bewährt hat – nun auch bei dem aktuellen EOS 5D Modell genutzt werden. Damit werden ein erwei­terter Dynamik­umfang sowie ein verein­fachtes Color Grading ermög­licht.

C Log wurde speziell dafür entwi­ckelt, den Dynamik­umfang um 800 Prozent zu steigern und so den Verlust von Details in besonders hellen und dunklen Bildbe­reichen zu minimieren. Mit der Erwei­terung um C Log bietet die EOS 5D Mark IV bei einer ISO-Einstellung von 400 einen Dynamik­umfang von zwölf Blenden­stufen – das ist ideal für Aufnahmen unter schwie­rigen Licht­be­din­gungen.

Für maximale Freiheit bei der Postpro­duktion verändert C Log die Daten der Bildver­ar­beitung erst nach der Aufnahme. Dadurch verein­facht sich der Farbab­gleich beim Zusam­men­schnitt von Filmszenen, die mit unter­schied­lichen Kameras – darunter auch die Cinema EOS Serie – gedreht wurden. So können die mit einer anderen Kamera aufge­nom­menen Szenen in einem einzigen Farbab­gleichs­prozess anein­ander angepasst werden. Dadurch bekommt der gesamte Film eine einheit­liche und nahtlose Farbcha­rak­te­ristik – unabhängig davon, mit welcher Kamera die einzelnen Sequenzen aufge­nommen wurden.

C Log vermindert auch das Bildrau­schen, das speziell in dunklen Bildbe­reichen beim Grading entstehen kann. Mit dem angebo­tenen Upgrade führt das Color Grading zu präzi­seren Farben mit kaum merklichen Abwei­chungen und sorgt damit für mehr Flexi­bi­lität während der Produktion.

Das C Log Upgrade ist kosten­pflichtig und wird exklusiv in autori­sierten Canon Service-Centern durch­ge­führt.