Technische Daten: ZEISS Compact Prime CP.3 and CP.3 XD lenses

Aperture Close Focus [1] Length [2] Front diameter Weight Horizontal Angle of View Full-Frame [3] APS-H [4] Super 35 [5] Normal 35 [6] APS-C [7] MFT [8] CP.3 & CP.3 XD 15 mm T2.9 T 2.9 to T 22 0.3 m 12” 83.7 mm 3.30” 95 mm 3,7’’ 0.87 kg 1.9 lbs 100° 90° 79° 73° 73° 60° CP.3 & CP.3 XD 18 mm T2.9 T2.9 to T22 0.3 m 12” 83.7 mm 3.30” 95 mm 3,7’’ 0.86 kg 1.9 lbs 89° 80° 69° 63° 64° 51° CP.3 & CP.3 XD 21 mm T2.9 T 2.9 to T 22 0.24 m 10” 83.7 mm 3.30” 95 mm 3,7’’ 0.82 kg 1.8 lbs 81° 71° 61° 55° 56° 45° CP.3 & CP.3 XD 25 mm T2.1 T 2.1 to T 22 0.26 m 10” 83.7 mm 3.30” 95 mm 3,7’’ 0.82 kg 1.8 lbs 72° 62° 53° 47° 48° 38° CP.3 & CP.3 XD 28 mm T2.1 T 2.1 to T 22 0.24 m 10” 83.7 mm 3.30” 95 mm 3,7’’ 0.84 kg 1.9 lbs 65° 57° 48° 43° 43° 34° CP.3 & CP.3 XD 35 mm T2.1 T 2.1 to T 22 0.3 m 12” 83.7 mm 3.30” 95 mm 3,7’’ 0.80 kg 1.8 lbs 54° 47° 39° 35° 35° 28° CP.3 & CP.3 XD 50 mm T2.1 T 2.1 to T 22 0.45 m 18” 83.7 mm 3.30” 95 mm 3,7’’ 0.77 kg 1.7 lbs 40° 34° 28° 25° 25° 20° CP.3 & CP.3 XD 85 mm T2.1 T 2.1 to T 22 1 m 3’3” 83.7 mm 3.30” 95 mm 3,7’’ 0.88 kg 1.9 lbs 24° 20° 17° 15° 15° 12° CP.3 & CP.3 XD 100 mm T2.1 T 2.1 to T 22 0.7 m 2’6” 126.5 mm 4.98” 95 mm 3,7’’ 1.01 kg 2.2 lbs 20° 17° 14° 13° 13° 10° CP.3 & CP.3 XD 135 mm T2.1 T 2.1 to T 22 1 m 3’3” 126.5 mm 4.98” 95 mm 3,7’’ 1.15 kg 2.5 lbs 15° 13° 11° 9° 9° 7°

[1] Close focus distance is measured from the image plane

[2] Front to PL mount flange

[3] Horizontal angle of view for a full-frame camera (aspect ratio 1:1.5, dimen­sions 36 mm x 24 mm / 1.42“ x 0.94“)

[4] Horizontal angle of view for an APS-H camera (aspect ratio 1:1.81, dimen­sions 30.2 mm x 16.7 mm / 1.19“ x 0.66“)

[5] Horizontal angle of view for an ANSI Super 35 Silent camera (aspect ratio 1:1.33, dimen­sions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98“ x 0.74“)

[6] Horizontal angle of view for a Normal 35 Academy camera (aspect ratio 1:1.37, dimen­sions 22 mm x 16 mm / 0.87“ x 0.63“)

[7] Horizontal angle of view for an APS-C camera (aspect ratio 1:1.50, dimen­sions 22.3 mm x 14.9 mm / 0.88“ x 0.59“)

[8] Horizontal angle of view for a Micro 4/3 (MFT) camera (aspect ratio 1:1.33, dimen­sions 17.3 mm x 13 mm / 0.68“ x 0.51“)