Die Lomography Simple Use Filmkamera gibt es in drei Ausfüh­rungen, die mit unter­schied­lichen Filmtypen vorge­laden sind. Zur Wahl stehen: Color Negative ISO 400, Black & White ISO 400 und LomoChrome Purple ISO 400. Die beiden Farbfilme werden im C-41-Prozess entwi­ckelt, der Film LomoChrome Purple erzeugt einen leicht violetten Farbstich.

Lomography möchte insbe­sondere jungen Menschen den Einstieg in die analoge Fotografie schmackhaft machen – mit der Simple Use Filmkamera. Die preis­günstige Einweg­kamera ist bereits mit einem Film vorge­laden, drei Filmtypen stehen zur Auswahl. Obwohl ausdrücklich als Einweg­ka­meras angeboten, verspricht Lomography, dass sich die Simple Use Filmkamera erneut mit einem Film bestücken lassen. Wer’s auspro­bieren möchte, erhält die Simple Use Filmkamera ab sofort ab rund 16 Euro.

Lomography Simple Use Filmkamera

Analoge Fotografie leicht gemacht – Diese mit kreativen Filmen vorge­ladene Filmkamera macht analoge Abenteuer möglich.

Analog ist einfacher denn je: Die Lomography Simple Use Filmkamera ist bereits mit einem Film vorge­laden. Du kannst also gleich mit dem Fotogra­fieren loslegen. Dank ihrer kompakten Größe und einem Blitz, ist sie der perfekte Begleiter für Parties, Road Trips, Hochzeiten und vieles mehr!

Mit fantas­ti­schem Film geladen: Gib deinen Aufnahmen einen einzig­ar­tigen Stil und wähle zwischen drei verschie­denen Lomography Filmen — Color Negative, Black & White und LomoChrome Purple.

Mische das Farbspektrum: Du kannst das Farbspek­takel mit drei adaptier­baren Farbge­l­filtern beein­flussen und deine Color Negative und LomoChrome Purple Shots in einer von sechs unter­schied­lichen Farben tönen. Schiebe einfach die Filter über deinen Blitz und färbe deine Welt!

Lade sie nach, wenn du dich traust: Du fühlst dich wie ein analoger Superstar? Dann versuche, deine Kamera neu zu laden, nachdem du den vorge­la­denen Film voll geschossen hast. Sei aber vorsichtig — das Nachladen erfordert Finger­spit­zen­gefühl!

Analog einfach gemacht

Lomography’s Simple-Use Filmkamera ist bereits mit einem Film geladen, so dass du gleich mit dem Fotogra­fieren loslegen kannst. Mach dir keine Sorgen um den Film und die Einstel­lungen – alles was du machen musst, ist auf den Auslöser zu drücken! Wage das analoge Abenteuer und experi­men­tiere mit drei unter­schied­lichen Filmen. Sie ist kompakt und leicht – du kannst die Simple Use Filmkamera überall hin mitnehmen, egal wohin es dich verschlägt. Dank des Blitzes kannst du in jeder Licht­si­tuation deine schönsten Momente einfangen.

Ob Partys oder Late-Night-Abenteuer – deine Simple Use Filmkamera ist immer mit dabei!

Gefüllt mit fantas­ti­schen Filmen

Die Lomography Simple Use Filmkamera ist keine gewöhn­liche Einweg­kamera – jede Einzelne ist mit einem von drei kreativen Filmen geladen. Fotogra­fiere klassische analoge Bilder mit dem Color Negative ISO 400. Tauche deine Aufnahmen in die Welt des stimmigen Monochrome mit dem Black & White ISO 400 und färbe deine ganze Welt in Violett mit dem LomoChrome Purple ISO 400 – ein einzig­ar­tiger Film exklusiv von Lomography. Mische das Farbspektrum

Wir sind noch nicht fertig — die Lomography Simple Use Filmka­meras, die mit Color Negative Film oder LomoChrome Purple Film geladen sind, kommen zusätzlich auch noch mit 3 unter­schied­lichen Farbge­l­filtern für den Blitz! Gelb, Magenta und Cyan – sie können je nach Belieben mitein­ander kombi­niert werden, so dass du sechs verschiedene Farbtöne mit deinem Blitz kreiren kannst. Schiebe sie einfach über den Blitz und tauche dein Bild in bunte Farben!

Lade sie nach, wenn du dich traust

Die Lomography Simple Use Filmkamera bringt dich dazu, dein Leben in Licht­ge­schwin­digkeit zu leben – nutze alle 36 Frames auf dem vorge­la­denen Film und gehe auf das nächste fotogra­fische Abenteuer. Wenn du nach einer Heraus­for­derung suchst, dann kannst du ja versuchen, deine Simple Use Kamera mit einem neuen Film nachzu­laden. Das Austau­schen des Films kann zu großar­tigen analogen Überra­schungen führen! Doch Achtung, es ist Finge­spit­zen­gefühl gefragt! Wirf die Garantie über Board und wage das Experiment, aber lies die Anwei­sungen für das Nachladen im Handbuch nach, bevor du los legst. Die Anleitung ist in deinem Simple Use Filmkamera Paket enthalten und auf unserer Simple Use Filmkamera Microsite zu finden.

Technische Details: