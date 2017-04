Nikon stellt heute die D7500 vor. Die klassische DSLR mit APS-C-Sensor ist einer­seits die Nachfol­gerin der D7200, ander­seits die kleine Schwester der D500. Von letzterer übernimmt sie den 20,9-Megapixel-Sensor, den Bildver­ar­bei­tungs-Prozessor EXPEED 5 sowie das beweg­liche Display. Ansonsten ähnelt die Technik eher der D7200, Nikon hat sie aber in ein spürbar schlan­keres und leich­teres Gehäuse gepackt. Die D7500 wird voraus­sichtlich ab Ende Juni 2017 erhältlich sein, ihr Preis: ca. 1500 Euro (Kamera­ge­häuse ohne Objektiv).

Die heute vorge­stellte Nikon D7500 trägt einige Gene des Spitzen­mo­dells D500 in sich. Dazu zählt etwa der 20,9-Megapixel-Sensor, dessen maximale Empfind­lichkeit ISO 51.200 beträgt (erwei­terbar auf ISO 1.640.000). Aber auch die Bildver­ar­bei­tungs-Engine EXPEED 5 erbt die Nikon D7500 von der D500, die Serien­bildrate steigt damit auf 8 Bilder/s. Ebenso hat Nikon der D7500 den Belich­tungs­mess­sensor mit 180.000 RGB-Pixel aus der D500 spendiert.

Das rückwärtige Display der D7500 ist wie schon bei ihrer großen Schwester klappbar und berüh­rungs­emp­findlich; neu ist, dass sich auch die Menüs via Touch­screen bedienen lassen. Von der Vorgän­gerin D7200 übernimmt die D7500 im Wesent­lichen das AF-System mit 51 Sensoren (davon 15 Kreuz­sen­soren).

Kamera fällt sehr kompakt aus

Bei der Entwicklung der D7500 kam es Nikon vor allem auch darauf an, das Gehäuse im Vergleich zur Vorgän­gerin D7200 kleiner und leichter werden zu lassen. Insbe­sondere in der Tiefe ist es geschrumpft, das Gewicht hat Nikon auf ca. 720 Gramm (betriebs­bereit, ohne Objektiv) reduziert. Die Schlank­heitskur hat indes im Vergleich zur D7200 Abstriche in der Ausstattung nach sich gezogen, zumal das Display bei der D7500 nun auch noch einen Klapp­me­cha­nismus benötigt. So dient in der D7500 ein etwas kleinerer Akku vom Typ EN-EL15a als Energie­spender, der aber immer noch für rund 950 Aufnahmen (nach CIPA-Standard) gut ist. Zudem verzichtet die D7500 auf das zweite Speicher­kar­tenfach, ein Einschub für SD-Karten muss ihr reichen. Damit das Display besonders flach ausfallen konnte, muss es mit einer herkömm­lichen RGB-Matrix auskommen, es bleibt aber bei voller VGA-Auflösung.

Ab Ende Juni 2017 soll die Nikon D7500 im Handel erhältlich sein. Die unver­bind­liche Preis­emp­fehlung für das Kamera­ge­häuse beträgt 1499 Euro, Nikons jüngste DSLR wird zudem in drei verschie­denen Kits kommen.

Presse­mit­teilung der Nikon GmbH: