Ebenfalls neu von ThinkTank kommen Rucksäcke für Drohnen­pi­loten. Der Der Airport Helipak V2.0 wurde überar­beitet, sodass er jetzt auch Fotodrohnen mit den Maßen einer DJI Phantom 4 aufnehmen kann. Der FPV Session Backpack richtet sich an Besitzer von Drohnen Racer, ebenso der FPV Airport Helipak, der zudem Platz für eine mobile Werkstatt bietet.

Mit den jetzt vorge­stellten Schul­ter­ta­schen der Signature-Serie möchte ThinkTank gleicher­maßen Young Urban Profes­sionals wie Gesell­schafts­fo­to­grafen ansprechen. Bei dem überar­beiten Foto-Trolley Airport TakeOff V2.0 stand hat ThinkTank das Leerge­wicht auf unter vier Kilo reduziert. Die Schul­ter­ta­schen Signature 13 und 10 sind in zwei Farbva­ri­anten erhältlich, das kleinere Modell Signature 10 kostet rund 280 Euro, die größere Signature ca. 314 Euro. Für den Rucksack-Trolley Airport TakeOff V2.0 ruft ThinkTank einen Preis von ca. 415 Euro auf.

ThinkTank präsen­tiert zwei Fotota­schen der neuen Signature-Serie. Sie treten mit ihrer Kombi­nation von echtem Leder, robusten Metall­kom­po­nenten und einem Material, das echter Wolle ähnelt, klassisch auf. Zudem hat ThinkTank seinen Rucksack-Trolley Airport TakeOff überar­beitet, in der Version 2.0 ist er um 15 Prozent leichter geworden. Die ThinkTank-Neuheiten sind ab sofort erhältlich.

„Die neue Signature Serie verwendet ein sehr fortschritt­liches Textilm­a­terial, das weich und gleich­zeitig trotzdem besonders haltbar ist“, so Doug Murdoch, CEO und Chef Designer von thinkTANK photo. „Es ist ein zukunfts­wei­sendes Design für anspruchs­volle Fotografen von heute.“

ThinkTank Signature und Airport TakeOff V2.0

Der beliebte Rucksack-Trolley hat 15% Gewicht verloren…

Irgendwann geht es mit dem Trolley einfach nicht weiter. – Dann muss er getragen werden… Oder man macht aus dem Trolley einen Rucksack. Der neue Airport TakeOff V2.0 lässt sich wahlweise als Trolley oder als Rucksack verwenden. Und weil er jetzt auch noch 15% leichter ist, kann man sein Equipment noch komfor­tabler zum Einsatzort bringen. Von den Dimen­sionen her handgepäck-tauglich entspricht er den Anfor­de­rungen der meisten inter­na­tio­nalen Flugge­sell­schaften.*

„Der Airport TakeOff V2.0 verfügt über einen neuen, eigens entwi­ckelten Trolley­griff mit Führungs­nuten für erhöhte Stabi­lität und Haltbarkeit und erleichtert das Bewegen des Trolleys auf unebenem Terrain,“ so Doug Murdoch, Präsident und Chef-Designer von thinkTANK photo. „Zu den Neuerungen zählen auch ein eigenes Fach für ein Tablet im Vorfach, sowie eine Smart­phone Tasche im Deckel des Vorfachs.“

Die Airport Trolleys wurden entwi­ckelt um die maximal mögliche Ausrüstung trans­por­tieren zu können. In den TakeOff V2.0 passen zwei DSLR oder Pro DSLR Gehäuse mit mehreren Objek­tiven bis hin zu einem 2,8/400 mm und Zubehör. Die Reißver­schluss­slider des Haupt­fachs können mit einem Stahl­kabel mit Zahlen­schloss verschlossen werden. Ebenso kann damit eine Notebook­tasche bis 17″ im Vorfach gesichert werden. Das Vorfach verfügt zusätzlich über einen Einschub für ein Tablet bis 10″, ein Fach mit Organizer Funktion und ein samtartig gefüt­tertes Fach für ein Smart­phone bis 6″. Innen auf dem Deckel angebrachte Reißver­schluss­fächer nehmen Akkus, Speicher­karten, Filter oder andere Klein­teile auf. Auf der Außen­seite findet sich eine Anbrin­gungs­mög­lichkeit für ein Stativ. Eine zusätz­liche Stativ­auf­nahme und Halte­gurte für größere Stative befinden sich im Liefer­umfang. Auf der Oberseite des Trolleys findet sich ein Visiten­kar­tenfach zur schnellen Identi­fi­kation. Handgriffe an drei Seiten erlauben das leichte Verstauen in Gepäck­ab­lagen. Die Hochleis­tungs­räder mit gekap­selten ABEC5 Kugel­lagern haben einen Durch­messer von 80 mm, sind extrem leise und können bei Bedarf – ebenso wie die Radkästen, der Trolley­griff und die vorderen Füße – vom Benutzer selbst getauscht werden. Zum Liefer­umfang gehört eine zweifach PUR beschichtete, nahtver­sie­gelte Regen­schutz­hülle.

Eigen­schaften

Trolley mit integriertem komfor­tablen Rucksack-Trage­system

Passend für zwei DSLR oder Pro DSLR und Optiken bis hin zu einem 2,8/400 mm

Vorfach für ein Notebook bis 17″ und ein Tablet bis 10″

Samtartig gefüt­tertes Fach für ein Smart­phone bis 6″ auf dem Deckel

Fach mit Organizer Funktion auf dem Vorfach

Innen­ta­schen für Akkus, Speicher­karten, Filter oder anderes Zubehör

Seiten­tasche für eine Trink­flasche oder ein Stativ

Stativ­auf­nahme und Befes­ti­gungs­gurte für ein größeres Stativ

Hochleis­tungs-YKK RC Fuse Reißver­schlüsse, Ballistic Nylon und Futter­stoff

Trenn­wände aus geschlossen-porigem Schaum, teils PE verstärkt

Stahl­kabel mit Zahlen­schloss

80 mm Hochleis­tungs­räder mit gekap­selten ABEC5 Kugel­lagern

Austausch­barer Trolley­griff, Räder und Füße

Extra hochge­zogene Radkästen

Trage­griffe an drei Seiten

Visiten­kar­ten­tasche auf der Oberseite

Nahtver­sie­gelte Regen­schutz­hülle im Liefer­umfang

* Bitte die aktuellen Beschrän­kungen der jewei­ligen Flugge­sell­schaft beachten.

Airport TakeOff V2.0 (EAN: 87453000 499 5 • Bestell­nummer: 0499)

Maße Innen: 33 x 47 x 13–17 cm (BxHxT)

Maße Außen: 35,5 x 53 x 22 cm (BxHxT)

Maße Notebook Fach: 29 x 41,5 x 3,6 cm (BxHxT)

Maße Tablet Fach: 25 x 24 x 2 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 3,2–3,9 kg (abhängig vom verwen­deten Zubehör)

UVP: EUR 414,75

Die Oberseite des Außen­ma­te­rials des Airport TakeOff V2.0 ist mit einer wasser­ab­wei­senden DWR Imprä­gnierung, die Unter­seite des Materials mit einer wasser­re­sis­tenten PUR Beschichtung versehen.

Das verwendete Material umfasst unter anderem abrieb­feste YKK RC Fuse Reißver­schlüsse, 1680D Ballistic Nylon, 600D Poly, hochge­zogene Radkästen mit Kanten­schutz, 80 mm Hochleis­tungs­räder mit gekap­seltem ABEC5 Kugel­lager, Hypalon verstärkte Kanten, SpanKodra Vorfach, 320G Nylon Netzgewebe und Gurte und 3-lagigen Nylon­faden.

Im Inneren: Variable Teiler aus geschlossen-porigem und teils PE verstärktem Schaum, 210D Silver-toned Nylon, rückseitig PUR beschichtete Velex Futter und Teiler sowie netzver­stärkte Klarsicht­ta­schen. Nahtver­sie­gelte Regen­schutz­hülle aus beidseitig PUR beschich­tetem 210T Nylon.

Lieferbar ab sofort – April 2017