Canon hat gestern mit der PowerShot SX730 HS eine Kompakt­kamera vorge­stellt, die mit einem 40fachen optischen Zoom ausge­stattet ist. Die Sensor­auf­lösung beträgt rund 20 Megapixel, Bluetooth und WLAN sind mit an Bord. Das alles steckt in einem nicht einmal vier Zenti­meter flachen Gehäuse. Ab Mai soll der kompakten Super­zoomer zum Preis von rund 400 Euro erhältlich sein.

Die kleine Canon Superzoom-Kamera für großartige Abenteuer – die PowerShot SX730 HS

Krefeld, 6. April 2017. Mit der schlanken und leistungs­starken Superzoom-Kompakt­kamera PowerShot SX730 HS ergänzt Canon heute die Serie der PowerShot SX Reise­ka­meras. Die PowerShot SX730 HS ist ein echtes Kraft­paket im Taschen­format. Sie kombi­niert einen CMOS-Sensor mit 20,3 Megapixeln sowie einem DIGIC 6 Bildpro­zessor und ermög­licht Reihen­auf­nahmen von bis zu 5,9 Bildern pro Sekunde – damit geht kein Moment verloren. Sei es die nächste Geburts­tags­feier, ein Städtetrip oder beein­dru­ckende Sonnen­un­ter­gänge und Landschaften – die PowerShot SX730 HS ist die ideale Kamera für Alltag und Abenteuer. Die PowerShot SX730 HS wird voraus­sichtlich ab Mai zum Preis von 399* Euro verfügbar sein.

Leistungs­starker Zoom und hohe Qualität im Taschen­format

Dank des Weitwin­kel­ob­jektivs mit 40fach optischem Zoom und 80fach ZoomPlus ist die PowerShot SX730 HS ideal geeignet für unter­schied­lichste Aufnah­me­si­tua­tionen – ob nun in der Nähe oder in der Ferne. Dank dem lediglich ca. 39,9 Milli­meter flachen Gehäuse verschwindet die Kamera ganz bequem in der Seiten­tasche eines Rucksacks oder in der Hosen­tasche und ist so immer dabei – perfekt für das Fotogra­fieren unterwegs. Die PowerShot SX730 HS punktet mit einer AF-Geschwin­digkeit von nur ca. 0,12 Sekunden, einem intel­li­genten Bildsta­bi­li­sator, der sich mit acht Modi automa­tisch an die jeweilige Aufnah­me­si­tuation anpasst, und einem fünfach­sigen Dynamic IS für Filmauf­nahmen. Bilder und Full-HD-Aufnahmen überzeugen so mit perfekter Schärfe – selbst bei Aufnahmen aus freier Hand und aus der Bewegung heraus.

Kreati­vität – ganz einfach

Mit dem Modus „Creative Shot“ unter­stützt die PowerShot SX730 HS die Entfaltung der eigenen Kreati­vität – ganz einfach per Knopf­druck. Er generiert aus einer Aufnahme automa­tisch fünf zusätz­liche, überra­schend kreative Bilder mit verschie­denen Filtern und Effekten und eröffnet damit ganz neue Wege, ein Motiv attraktiv in Szene zu setzen. Die eigenen Kinder am Strand, Landschaften oder die besten Aufnahmen des letzten Städte­trips – jedes Bild bekommt so seine ganz indivi­duelle Note. Instagram Stories erhalten mit der Funktion „Short Clip Movie“ einen kreativen Touch: Der Modus nimmt Video­clips mit einer Dauer von vier oder fünf Sekunden und verschie­denen Wieder­ga­be­optionen auf, zu denen beispiels­weise Zeitlupe und Zeitraffer gehören – teilen erwünscht! Das große, klappbare 7,5 cm LC-Display ermög­licht Aufnahmen aus ganz ungewöhn­lichen Blick­winkeln, was die Kreati­vität bei der Bildkom­po­sition beflügelt. Versieht man die Aufnahmen mit dem kamerain­ternen Zeits­tempel, lassen sich die Bilder ganz leicht der Reise­route zuordnen.

Aufnehmen, teilen und erinnern

Dank der WLAN-Option lässt sich die Kamera ganz einfach mit einem Smart­phone oder Tablet verbinden. So können Bilder von überall mit Freunden und Familie geteilt werden – egal, ob man gerade einen Tempel in einem weit entfernten Land besucht oder sich auf einem Wochen­endtrip in der nächsten großen Stadt befindet. Für eine konstante Kopplung zwischen Kamera und Mobil­gerät ist die Kamera mit der Bluetooth Low Energy Techno­logie ausgestattet.¹ Damit lassen sich die Fotos von der Kamera auf dem Display des Mobil­geräts betrachten, ohne dass die Kamera dafür aus der Tasche geholt werden muss. Die Canon Camera Connect App wechselt dabei auf Wunsch von Bluetooth auf den WLAN-Betrieb und zurück. Die Bluetooth Anbin­dung¹ ermög­licht zudem die Fernbe­dienung der Kamera vom Mobil­gerät aus – ideal für Gruppen­auf­nahmen oder Selfies. Über die kostenlos erhält­liche Canon Camera Connect App kann man die GPS-Daten des Mobil­geräts mit den Aufnahmen in der Kamera synchro­ni­sieren, um immer genau zu wissen, wohin das letzte Abenteuer geführt hat.

PowerShot SX730 HS: 399* Euro

Verfügbar im Handel ab Mai 2017