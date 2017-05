Am 25 Juli 2017 feiert Nikon sein 100-jähriges Bestehen. Das ist dem tradi­ti­ons­reichen Kamera- und Optik­her­steller eine Reihe von Sonder­mo­dellen wert. So wird es die D5 und die D500 in einem Finish aus Dunkelgrau-Metallic geben, ebenso einige Objektive. Außerdem bringt Nikon spezielle Jubilä­ums­ar­tikel, etwa eine Kristall­glas­nach­bildung der Nikon Model 1 oder einen Kameragurt aus Leder. Was die Sonder-Editionen und -Artikel kosten sollen, dazu will sich Nikon erst im Juni äußern.

Pressemitteilung der Nikon GmbH: