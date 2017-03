Angesichts rund 227.000 einge­reichter Fotos aus 183 Ländern ist es bereits ein Triumph, mit den eigenen Bildern ei-nen Platz auf der Shortlist der Sony World Photo­graphy A-wards (SWPA) zu erreichen. 18 deutschen Fotografen ist der Sprung auf die begehrte Liste geglückt. 20 weitere erhalten in diesem Jahr eine lobende Erwähnung. Damit kommen die meisten der erfolg­reichen Fotografen in diesem Jahr aus Deutschland. Die aktuellen Bilder werden vom 21. April bis 7. Mai 2017 im Somerset House in London ausge­stellt. Am 20. April werden die Gewinner bekannt­ge­geben.

Tradi­tionell vereint der Offene Wettbewerb Fotos aus den unter­schied­lichsten Genres auf sich. Beim Thema Archi­tektur experi­men­tiert Frank Macha­lowski mit verschie­denen Perspek­tiven auf dem Arcelor Mittal Orbit Turm, Nick Frank zeigt seine Bewun­derung für die „Church of skeet“ in seinen Bildern. Ute Scherhag und Oscar Lopez überzeugen mit außer­ge­wöhn­lichen Archi­tek­tur­auf­nahmen. Achim Thomae und Ralph Gräf hingegen nähern sich dem Thema Reise auf unter­schied­liche Weise. Christina Roemmelt und Maximilian Conrad bilden mit ihren Fotos die außer­ge­wöhn­liche Schönheit der Natur ab. Julian Schievel-kamps Selbst­por­träts laden ein zu einer Reise ins Innere der mensch­lichen Seele und ins Unter­be­wusste. Eine besondere Erwähnung findet zudem Zani Arkadina für seinen außer­ge­wöhn­lichen Beitrag in der Still­leben-Kategorie.

„ Student Focus“ Wettbewerb

Nadine Hackemer – Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

Sarah Schrimpf – Akademie der Künste, München

Die Aufga­ben­stellung war klar: Gesucht wurden Fotos zum Thema „Erinne­rungen“. Die 25-jährige Sarah Schrimpf hat es mit ihrem Ansatz und dem Foto „Das Tutu“ auf die Shortlist geschafft. Die 30-jährige Nadine Hackemer landet mit einem Bild von dem Schlaf­zimmer ihrer Großeltern auf die Shortlist.

Jugend­wett­bewerb

Frederik Marks‘ Foto einer alten Fabrik in Bochum hat die Jury über-zeugt und ihm einen Platz auf der Shortlist gesichert. Er hatte sich mit dem vorge­ge­benen Thema „Schönheit“ ausein­an­der­ge­setzt.

Frederik Marks: Beaty in mysterie

Alle Fotografen auf der Shortlist gehören mit ihren Bildern zu den zehn Besten einer jeden Kategorie. Wer von ihnen den presti­ge­träch­tigen Titel „Sony World Photo­graphy Awards‘ Photo­grapher of the year“ gewinnt, bleibt vorerst offen. Die Sieger in den Kategorien des Offenen Wettbe­werbs werden am 28. März offiziell vorge­stellt. Die Gewinner der Profes­sional, Jugend- und Studenten-Wettbe­werbe erhalten ihre Auszeichnung bei der feier­lichen Award Gala in London am 20. April. Zu gewinnen gibt es neuestes Foto-Equipment von Sony, die Teilnahme an der Award Verleihung und Preis­gelder in Höhe von insgesamt 30.000 Dollar.

Neben den Fotos der Shortlist werden auch die Bilder, die von der Jury eine lobende Erwähnung erhalten haben, in London vom 21. April bis 7. Mai 2017 ausge­stellt.

Andreas Kunz, Reise

Sascha Hauk, Still­leben

Christian Schirr­macher, Street-Fotografie

Antonia Gruber, Bearbeitet

Volker Sander, Archi­tektur

Klaus Lenzen, Archi­tektur

Alfons Gellweiler, Street-Fotografie

Martin Seraphin, Archi­tektur und Bearbeitet

Andy Gawlowski, Reise (based in Switz­erland)

Holger Goehler, Still­leben