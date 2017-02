reflecta Combo Album Scan – Dias, Negative und Fotos schnell und einfach digita­li­sieren

+++ Fotoalbum – Scanner +++ kein Computer nötig +++ 14 Megapixel-CMOS-Bildsensor +++ Scange­schwin­digkeit 2 Sekunden +++ einfache Bedienung +++ Aufzeichnung auf SD/SDHC-Karte +++ UVP 199,- Euro inkl. MwSt. +++

Eutingen – 22.02.2017 – „einfach – schnell – vielseitig“ – so lässt sich der neue reflecta Album Scanner beschreiben. Der Baden-Württem­ber­gische Spezialist für die digitale Aufbe­reitung von analogem Film-, Bild- und Tonma­terial, die reflecta GmbH aus Eutingen, präsen­tiert mit dem neuen reflecta Combo Album Scan ein autarkes Gerät, mit dem sich neben Dias, Negativen und Fotos, auch Fotoalben scannen lassen. Besonders hervor­zu­heben bei diesem Scanner ist die Fähigkeit, aus Fotoalben direkt abfoto­gra­fieren zu können, ohne die Fotos entnehmen zu müssen. Die sonst störenden Reflek­tionen treten durch die integrierte Spezi­al­be­leuchtung nicht auf.

Sehr viele Haushalte und Familien verfügen noch über alte Fotoalben der Eltern oder Großeltern. Diese kommen nun langsam in die Jahre und müssen irgendwann konser­viert werden, da der Zahn der Zeit an den Bildern nagt. Die Digita­li­sierung übernimmt in diesem Fall der neue reflecta Combo Album Scan, dieser macht es jedem Laien möglich, seine alten Bilder schnell und einfach für die heutige Zeit nutzbar zu machen. Zur Digita­li­sierung wird weder ein Computer noch zusätz­liche Software benötigt. Durch die nach unten offene Bauform und die integrierte LED-Beleuchtung können problemlos Bilder aus Büchern oder Fotoalben einge­scannt werden, ohne dass sie daraus entfernt werden müssen. Ein 14-Megapixel-CMOS-Sensor sorgt für höchste Bildqua­lität und ermög­licht kurze Scanzeiten von weniger als zwei Sekunden. Der Scanner verfügt über ein 6 cm großes LCD-Display, einen integrierten SD/SDHC-Kartenslot sowie über einen Lithium-Ionen-Akku.

Produkt­in­for­ma­tionen

Filmtypen: Filmstreifen und gerahmte Dias – Positive, Negative

Formate Aufsichts­vor­lagen: bis zu 94 x 141 mm

Auflösung Film-Scan: 4416x2944 Pixel

Bildsensor: CMOS (14 Megapixel)

Dicht­umfang: 3.0 Dmax

2,4‘‘ TFT-Display: Vorschau­funktion

Beleuchtung:24+3 weiße LEDs, Belichtung manuell regulierbar

Kartenslot: SD/SDHC bis 32GB

Scan-Geschwin­digkeit: ca. 2 Sekunden

Schnitt­stelle zur Daten­über­tragung: USB 2.0

Technische Daten

Gewicht: ca. 1050 g

Maße: 182 x 209 x 162 mm (L x B x H)

Strom­ver­sorgung: 5V/1A Netzteilbzw. Lithium-Ionen-Akku 3,7V /1050mAh

Kompa­ti­bi­lität: JPEG-Bildformat ist kompa­tibel mit allen digitalen Wieder­ga­be­ge­räten

Liefer­umfang

Combo Album Scan

Halter für Kleinbild-Negative

Halter für 3 Dias

Netzteil

USB-Kabel

Reini­gungs­bürste

Lithium-Ionen-Akku

Bedie­nungs­an­leitung

reflecta‘s neuer Combo Album Scan ist ab Mitte März im Fachhandel für einen empfoh­lenen Endkun­den­preis von 199,- Euro inkl. MwSt. erhältlich.