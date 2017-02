SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contem­porary

Spitzen­leistung mit den Spezi­fi­ka­tionen und der Funktio­na­lität eines hochprei­si­geren Objektivs

Kompaktes Gehäuse ohne Kompro­misse bei der Bildqua­lität

Zusätz­liche Schiebe-Zoom-Funktio­na­lität

Tele- und Makro­funk­tio­na­lität

Weitere beein­dru­ckende Eigen­schaften

Markt­ein­führung: Noch nicht bekannt

Preis: Noch nicht bekannt

Zubehör: Gegen­licht­blende (LH770-04)

Verfügbare Kamera­an­schlüsse: SIGMA, NIKON, CANON

Kompaktes Gehäuse und Spitzen­leistung in einem

Ein Ultra-Tele-Zoom-Objektiv mit optischem Stabi­li­sator (OS) hat mehrere Vorteile. Der OS ermög­licht es dem Fotografen, in fast jeder Situation zu fotogra­fieren. Durch den engen Blick­winkel eines Teles lässt sich die Perspektive drama­tisch kompri­mieren und der Hinter­grund flexibel gestalten. Der Fotograf kann hierdurch den Eindruck eines aus dem Bild heraus­sprin­genden Motivs erzeugen, wobei der fokus­sierte Bereich beein­dru­ckend scharf und klar ist. Ultra-Tele-Objektive hatten bisher jedoch auch einige typische Nachteile. Wie die Andeutung „Tele-Riese“ zeigt, waren sie tenden­ziell groß und schwer. Es war daher mühsam, sie zu tragen. Mit dem Ziel, ein Ultra-Tele-Objektiv zu schaffen, das sehr viel prakti­kabler ist, hat SIGMA seine neuesten Techno­logien in dem SIGMA 100–400 mm F5-6.3 DG OS HSM | Contem­porary verbaut. Mit seiner heraus­ra­genden Kombi­nation aus optischer Leistung und Kompaktheit ist dies ein Ultra-Tele-Objektiv, das sich wunderbar tragen und einsetzen lässt. Während die robuste Funktio­na­lität und außer­ge­wöhn­liche Bildqua­lität eines Ultra-Tele Zoom Objektivs erhalten blieben, hat SIGMA ein erstaunlich kompaktes Gehäuse für eine 400mm-Optik geschaffen. Sie erleben die Einführung eines neuen, stark verbes­serten und leicht­ge­wich­tigen Ultra-Tele-Zoom-Objektivs.

Haupt­merkmale

1. Spitzen­leistung mit den Spezi­fi­ka­tionen und der Funktio­na­lität eines hochprei­si­geren Objektivs

Seit seiner Veröf­fent­li­chung hat das SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contem­porary mit seiner starken funda­men­talen Leistung und seiner außer­ge­wöhn­lichen Bildqua­lität Fotografen überzeugt. Das neue Objektiv behält diese Leistung in einem kompakten 400mm-Ultra-Tele-Zoom-Objektiv bei, mit einem Filter­durch­messer von nur 67mm und einem Gewicht von gerade einmal 1.160 g. Es bringt jedoch auch die volle Palette der Eigen­schaften und Funktionen mit, die man von einem Ultra-Tele-Zoom erwartet: optischer Stabi­li­sator (OS), Hyper-Sonic-Motor (HSM) mit aktua­li­siertem Algorithmus für einen schnel­len­Au­to­fokus, Fokus­sier­be­reichs­be­grenzer und vieles mehr. Darüber hinaus sind diese kompro­miss­losen Funktionen mit dem optional erhält­lichen SIGMA USB-Dock an die persön­lichen Präfe­renzen anpassbar.

2. Kompaktes Gehäuse ohne Kompro­misse bei der Bildqua­lität

Mit der Entwicklung dieses Objektivs ging SIGMA bei Kompaktheit und Bildqua­lität an die Grenzen des Machbaren. Vier SLD-Glasele­mente (Special Low Dispersion) und eine optimierte Leistungs­ver­teilung helfen, optische Abbil­dungs­fehler auf ein Minimum zu reduzieren. Mehr noch, durch besondere Sorgfalt in der Minimierung des Farbquer­fehlers, der nicht über die Blenden­steuerung behoben werden kann, gewähr­leistet SIGMA eine hervor­ra­gende Bildqua­lität über den gesamten Zoombe­reich.

3. Zusätz­liche Schiebe-Zoom-Funktio­na­lität

Für eine schnelle Kontrolle des Bildwinkels verfügt der Zoom-Ring zusätzlich zum gängigen Drehme­cha­nismus über eine Schiebe-Zoom-Funktio­na­lität. Die exklusive Gegen­licht­blende ist auch so gestaltet, dass sie das Zoomen über den Schiebe-Zoom-Mecha­nismus und die allge­meine Beweg­lichkeit des Objektivs unter­stützt. Dadurch, dass der Bildwinkel umgehend angepasst werden kann, bietet dieses Objektiv dem Fotografen eine noch bessere Chance, das entschei­dende Foto machen zu können.

4. Tele- und Makro­funk­tio­na­lität

Mit einem minimalem Aufnah­me­ab­stand von 160 cm und einem größten Abbil­dungs­maßstab von 1:3,8 kann man mit diesem Objektiv aus der Entfernung oder aus kurzer Distanz fotogra­fieren.

Da der Anschluss eines Objektivs besonders anfällig für Staub und andere Fremd­körper ist, wurde bei diesem Objektiv Gummi­dichtung verbaut, die das Eindringen von Schmutz verhindert.

5. Weitere beein­dru­ckende Eigen­schaften

Staub- und spritz­was­ser­ge­schützter Anschluss. Da der Anschluss eines Objektivs besonders anfällig für Staub und andere Fremd­körper ist, wurde bei diesem Objektiv Gummi­dichtung verbaut, die das Eindringen von Schmutz verhindert.

Neuer optischer Stabi­li­sator (OS) mit spezi­ellem Algorithmus. Mit einem neu entwi­ckelten gyrosko­pi­schen Sensor und einem neuen spezi­ellen Algorithmus liefert dieser OS eine verläss­liche Stabi­li­sierung. Ein Beschleu­ni­gungs­mess­sensor erkennt die Kamera­be­we­gungen in jede Richtung – horizontal, vertikal und diagonal. Diese Techno­logie ermög­licht es dem OS, das Bild sehr effektiv zu stabi­li­sieren, unabhängig davon, ob die Kamera im Hoch- oder Querformat gehalten wird.

Beinhaltet Nikons elektro­ma­gne­ti­schen Blenden­me­cha­nismus. In der Nikon-Variante verfügt das Objektiv über den elektro­ma­gne­ti­schen Blenden­me­cha­nismus und ist so in der Lage, die Signale des Kamera­ge­häuses zu verar­beiten. Diese Eigen­schaft sorgt für eine präzise Blenden­steuerung und stabile Leistung bei automa­ti­scher Belichtung (AE) im Serien­bild­modus.

Hinweis: An einigen Kamera­ge­häusen kann die Funktio­na­lität einge­schränkt sein.

Runde Blenden­öffnung

Minimiert Reflexe und Geister­bilder

Kompa­tibel mit den neu entwi­ckelten Tele-Konvertern

Schneller AF mit Manual-Override (Hinweis: Die Funkti­ons­weise der Manual-Override-Funktion kann sich in Abhän­gigkeit vom Anschluss unter­scheiden.)

Kompa­tibel mit dem Anschluss-Konverter MC-11

SIGMA USB-DOCK verfügbar

Das SIGMA USB-Dock macht Indivi­dua­li­sie­rungen und flexible Anpas­sungen möglich.

Anschluss-Wechsel-Service möglich (Ermög­licht den Einsatz an einer anderen Kamera)

Hochprä­zises und robustes Messing-Bajonett

Endkon­trolle mit SIGMAs eigenem MTF-Messsystem “A1”

Made in Japan (Heraus­ra­gende Handwerks­kunst)

Im Objek­tiv­tubus ist das Jahr der Veröf­fent­li­chung eingra­viert.

