Manfrotto bietet die magne­ti­schen Kupplungen Xume für Objektive und Filter mit Gewin­de­durch­messer von 49 mm – 82 mm an. Die Objek­ti­v­ad­apter kosten zwischen ca. 30 und 35 Euro, die Filter­halter sind deutlich günstiger. Zudem gibt es noch einen Objek­tiv­deckel mit 77 Milli­meter Durch­messer, der ebenfalls magne­tisch gehalten wird.

Das lästige Einschrauben von Filtern soll mit dem Xume Filter­system von Mafrotto passé sein. Magnete übernehmen hier die Aufgabe des Schraub­ge­windes, so lassen sich Fotofilter einfach vor das Objektiv setzen. Das Xume System besteht aus zwei Kompo­nenten: Einem magne­ti­schen Adapter, der vor das Objektiv geschraubt wird und einem zweiten Adapter, der ins Filter­ge­winde des Vorsatz­filters kommt. Das Xume System ist ab sofort im Handel erhältlich.

Manfrotto präsen­tiert: Das Xume Filter System

Smartes Filter­system aus magne­ti­schen XUME Schnell­wech­se­l­ad­aptern und hochwer­tigen Fotofiltern

Köln, 9. Februar 2017 – Der italie­nische Premi­um­her­steller Manfrotto, global führend in den Bereichen Zubehör für Foto und Video, erweitert sein Filter­sor­timent um die weltweit einzig­ar­tigen magne­ti­schen XUME Schnell­wech­se­l­ad­apter.

Das smarte Filter­system ermög­licht es Fotografen und Video­grafen, Filter­vor­sätze ganz einfach und ohne lästiges Aufschrauben am Objektiv zu befes­tigen. Bei Bedarf lassen sie sich ebenso leicht wieder wechseln. Der Filter­tausch geht so schnell, dass der Fotograf in jeder Aufnah­me­si­tuation auf sich verän­dernde Licht­stim­mungen reagieren kann, ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren.

Revolu­tio­näres Schnell­wech­sel­system

Durch das XUME Magnet­system werden die Filter sicher und präzise vor dem Objektiv gehalten – sie fallen bei senkrechter Kamera­haltung nicht herunter, lassen sich jedoch mit der Hand ganz einfach abnehmen. Der paten­tierte Schnell­wech­se­l­ad­apter besteht aus einem Objek­ti­v­ad­apter und einem Filter­halter, die in das Gewinde des Objektivs und des Filters geschraubt werden und dort verbleiben. Beide ziehen sich magne­tisch an und gewähr­leisten so, dass der Filter im Hand­umdrehen befestigt ist.

Erhältlich sind die Manfrotto XUME Schnell­wech­se­l­ad­apter in acht Größen von 49 mm bis 82 mm. Wird die Kamera nicht gebraucht, schützt der magne­tische XUME Objek­tiv­deckel Filter oder Front­linse vor Beschä­di­gungen; erhältlich ist dieser mit einem Durch­messer von 77 mm.

Die XUME Adapter passen perfekt zu den Manfrotto Fotofiltern, lassen sich aber problemlos auch mit bereits vorhan­denen Filtern nutzen. Die Adapter­ringe sind so dünn, dass sie die Bauhöhe des Filters nicht beein­flussen. Das ist wichtig, um eine Vignet­tierung des Bildes bei Weitwinkel­aufnahmen zu vermeiden. Die Magnet­wirkung ist zudem so bemessen, dass sie keinen Einfluss auf die elektro­ni­schen Bauteile der Kamera oder der Objektive hat und somit unbedenklich genutzt werden kann.

Hochwertige Fotofilter

Manfrotto bietet vier unter­schied­liche Fotofilter, mit denen sich die Aufnah­me­qua­lität in der digitalen Fotografie steigern lässt. Je nach Ausführung dienen sie dazu, den Kontrast zu erhöhen, Spiege­lungen zu unter­drücken, die Licht­menge zu reduzieren oder die Front­linse vor Beschä­di­gungen zu schützen. Erhältlich sind die folgenden Filter­typen:

UV-Filter: Sie blockieren ultra­vio­lette Strahlung, die den Bildkon­trast mindert und beispiels­weise bei Aufnahmen am Meer oder in den Bergen für einen störenden Blaustich sorgen.

Sie blockieren ultra­vio­lette Strahlung, die den Bildkon­trast mindert und beispiels­weise bei Aufnahmen am Meer oder in den Bergen für einen störenden Blaustich sorgen. Zirkuläre Polari­sa­ti­ons­filter : Sie verstärken die Farbwie­dergabe, den Kontrast und die Farbsät­tigung; zudem lassen sich mit ihnen Spiege­lungen von nicht­me­tal­li­schen Oberflächen wie Glas oder Wasser besei­tigen.

: Sie verstärken die Farbwie­dergabe, den Kontrast und die Farbsät­tigung; zudem lassen sich mit ihnen Spiege­lungen von nicht­me­tal­li­schen Oberflächen wie Glas oder Wasser besei­tigen. Graufilter (ND-Filter) : Mit diesen Neutral­dichte-Filtern lässt sich die Licht­menge reduzieren, ohne die Farbwirkung zu beein­träch­tigen. ND-Filter sind mit unter­schied­lichen Reduk­ti­ons­graden (ND8, ND64, ND500) erhältlich, mit denen sich die Belich­tungszeit um den gewünschten Faktor verlängern lässt.

: Mit diesen Neutral­dichte-Filtern lässt sich die Licht­menge reduzieren, ohne die Farbwirkung zu beein­träch­tigen. ND-Filter sind mit unter­schied­lichen Reduk­ti­ons­graden (ND8, ND64, ND500) erhältlich, mit denen sich die Belich­tungszeit um den gewünschten Faktor verlängern lässt. Schutz­filter: Sie schützen die Front­linse des Objektivs vor Beschä­digung und Verschmutzung.

Die verschie­denen Filter­typen sind zudem für unter­schied­liche Ansprüche erhältlich. So ist die Profes­sional-Serie beispiels­weise mit einer besonders aufwän­digen Mehrfach-Vergütung versehen, was eine hohe Trans­mis­si­onsrate bewirkt und die Glasober­fläche unemp­findlich gegen Schmutz, Wasser und Fett macht. Wie die Adapter sind die Filter in den Größen 52 mm bis 82 mm erhältlich.