Neue Xenon FF-Prime Cine-Tilt Objektive von Schneider-Kreuznach

Weltweit erste Full-Frame Cine Primes für dynamische Tilt-Effekte

BAD KREUZNACH, 27. Januar 2017

Zur Weiter­ent­wicklung der dynami­schen Cinema­to­graphie bringt Schneider-Kreuznach Xenon FF-Prime Cine-Tilt Objektive auf den Markt. Diese innova­tiven Objektive verbinden die Eigen­schaften der bekannten Full-Frame Primes von Schneider-Kreuznach mit den Möglich­keiten einer zusätz­lichen Tilt-Funktion bis zu ±4°. Durch die Beibe­haltung des Sicht­feldes während der Fokus- und Tiltbe­we­gungen macht das neue Cine-Tilt Design mit kippbaren Fokus­ebenen bislang unvor­stellbare Bilder und Szenen möglich.

Die neuen Objektive eröffnen ein erwei­tertes Potenzial in der Nutzung des Out-of-Focus Bereichs, insbe­sondere wenn die Tilt-Funktion mit großen Blenden­öff­nungen einge­setzt wird. Einem Tilt-Winkel von 4° auf Senso­rebene entspricht eine Verkippung der Fokus­ebene von bis zu 80° oder mehr, abhängig von der Brenn­weite und Entfer­nungs­ein­stellung.

Wie die bereits bekannten Xenon FF-Prime Objektive von Schneider-Kreuznach entsprechen auch die neuen FF-Prime Cine-Tilt Objektive mit mehr als 4K-Auflösung und einheit­lichen Abmes­sungen in einem leichten, kompakten Gehäuse den heutigen Bedürf­nissen. Sie bieten eine abgestimmte Farbwie­dergabe, ein reduziertes Breathing sowie ein Bokeh, das an klassische Hollywood-Filme erinnert. Das neue Design verfügt über eine ausge­klü­gelte Mechanik für fließende und genaue Tilt-Bewegungen. Die Tilt-Einstellung des Objektivs wird über einen hochprä­zisen Ring mit 120° Drehung gesteuert, dessen Bedienung so intuitiv ist wie die Fokus­ein­stellung. Dank des üblichen Cine-Zahnmodul 0.8 ist das Cine-Tilt in Verbindung mit standard­mä­ßigen Follow-Fokus-Systemen in beiden Freiheits­graden einsetzbar.

Bei einer Tilt-Einstellung von 0° liefern die Cine-Tilt Objektive den gleichen Bildlook wie die standard­mä­ßigen Xenon FF-Primes. Somit können alle Szenen mit den Cine-Tilt Objek­tiven gedreht werden. Der einheit­liche Objek­tivsatz umfasst Brenn­weiten von 25 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm und 100 mm, jeweils mit T2.1.

Xenon FF-Prime Cine-Tilt Objektive sind ab Frühjahr mit einem Sony E-Mount-Anschluss sowohl einzeln als auch als Satz verfügbar.

Hinter­gründe und Beispiele: www.facebook.com/SchneiderKreuznachCINE