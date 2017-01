Alles im Blick mit den extra­großen Profi-Displays PD3200Q und PD3200U

Die neuen 32-Zoll Monitore für Designer BenQ PD3200Q und PD3200U beein­drucken mit WQHD- bzw. 4K UHD-Auflösung

Oberhausen, den 30. Januar 2017 – BenQ, der LED-Display-Experte, ergänzt die Produkt­reihe „Monitor for Designers“ um zwei neue, großfor­matige Modelle. Die Profi-Displays BenQ PD3200Q und PD3200U sind dank ihrer Ausstat­tungs- und Funkti­ons­vielfalt optimal auf die Bedürf­nisse profes­sio­neller Designer der Bereiche CAD/CAM, Animation, Video- und Bildbe­ar­beitung ausge­richtet. Mit einer Bildschirm­dia­gonale von 81,28 cm / 32 Zoll und LED-Hinter­grund­be­leuchtung bieten sie viel Platz für eine klare und detail­lierte Darstellung. Wie alle Modelle der PD-Reihe sind sie Techni­color Color zerti­fi­ziert und garan­tieren damit gleich­mäßige und exakte Farben für eine beein­dru­ckende Farbbrillanz. Basierend auf der IPS-Panel Techno­logie bietet der BenQ PD3200U eine 4K UHD-Auflösung von 3840 x 2160 im 16:9 Format mit einem Pixel­ab­stand von 0,1845 mm und eine Helligkeit von 350 cd/m². Der BenQ PD3200Q hingegen arbeitet mit VA-Panel Techno­logie und bietet eine WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 im 16:9 Format mit einem Pixel­ab­stand von 0,276 mm sowie einem stati­schen Kontrast von 3000:1. Die neuen Modelle sind zum Preis von 989 Euro (UVP inkl. MwSt.) für den PD3200U und 549 Euro (UVP inkl. MwSt.) für den BenQ PD3200Q ab sofort im Handel erhältlich.

Features für den profes­sio­nellen Einsatz

Mit zahlreichen Features unter­stützen die neuen Displays PD3200Q mit WQHD-Auflösung und PD3200U mit 4K UHD-Auflösung Entwickler und Kreative beim Visua­li­sieren und Bearbeiten ihrer Entwürfe und bieten ein Arbeits­er­lebnis der Extra­klasse. Für eine optimale Farbprä­zision setzt BenQ neben einer 10-Bit Farbtiefe auf 100%ige Einhaltung des Rec.709- sowie des Standard RGB-Farbraums (sRGB). Hervor­zu­heben sind neben der hohen Farbge­nau­igkeit, der weite Blick­winkel von 178 Grad horizontal/vertikal sowie spezielle Features, für eine erstaunlich hohe Präzision bei der Arbeit. Dem Anwender stehen zur Bearbeitung der Bildschir­min­halte drei unter­schied­liche Displaymodi zur Verfügung, welche die Bildde­tails je nach Anwendung unter­schiedlich akzen­tu­ieren. Zur Auswahl stehen der CAD/CAM-Mode, der Animation-Mode und der Darkroom-Mode. Mit dem kabel­ge­bun­denen Hotkey Puck, der seinen Platz auf dem Standfuß findet und der wie eine Fernbe­dienung funktio­niert, beweisen die Monitore echte Multi­funk­tio­na­lität – es kann im Handum­drehen per Knopf­druck zwischen den verschie­denen Modi gewechselt werden.

Über den prakti­schen KVM-Switch kann der Anwender zwei PC-Systeme (Computer + Monitor) mit unter­schied­lichen Anwen­dungen über eine Maus und Tastatur ansteuern. Das Umschalten zwischen den beiden PC-Systemen erfolgt ebenfalls über den Hotkey Puck – das spart Platz und steigert die Arbeits­pro­duk­ti­vität.

Die von BenQ entwi­ckelte Display-Pilot-Software für perso­na­li­sierte Display-Einstel­lungen bietet Funktionen, wie Auto Pivot, Desktop Partition und OSD Steuerung.

Ergonomie-Features

Die Profi-Displays für Designer lassen sich den indivi­du­ellen Bedürf­nissen am Arbeits­platz anpassen, indem sie gedreht, geneigt oder um bis zu 150 mm in der Höhe verstellt werden können. Die Pivot-Funktion ermög­licht es zusätzlich, den Monitor in eine horizontale oder vertikale Lage zu drehen, um je nach Design-Anwendung bildschirm­füllend zu arbeiten. Weitere Ergonomie-Features sind die Flicker Free- und Low Blue Light- Techno­logien, die ein augen­scho­nendes Arbeiten ermög­lichen.

Ein integriertes Speicher­kar­ten­le­se­gerät ermög­licht ein schnelles und komfor­tables Übertragen neuer Inhalte, wie Bilder und Videos. Abgerundet wird die Feature-Vielfalt durch zwei integrierte 5 Watt-Lautsprecher, USB-Anschlüsse, Display-Port-, Mini-DP-, Kopfhörer-/Audio- sowie einen bzw. zwei HDMI-Anschlüsse.

BenQ gewährt für alle Modelle der PD-Serie drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service.