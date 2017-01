Zuwachs in der XF-Objek­tiv­fa­milie von Fujifilm: Mit dem XF50mmF2 R WR kommt nun ein leichtes Tele (entspr. 76 mm Brenn­weite an Kleinbild) hinzu. Das letzte Woche vorge­stellte XF-Objektiv zeichnet sich durch eine recht kompakte Bauweise und seinen Wetter­schutz aus. Ein griffiger Fokusring sowie der gefühlvoll rastende Blendenring wollen die Bedienung erleichtern. Das XF50mmF2 R WR kommt in den Design­va­ri­anten Silber und Schwarz, ab Februar 2017 soll es für rund 500 Euro erhältlich sein.

Presse­mit­teilung der FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH: