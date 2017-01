Model name FUJIFILM X100F

Number of effective pixels 24.3 million pixels

Image sensor 23.6mm x 15.6mm [APS-C] X-Trans CMOS III with primary color filter.

Storage media SD Card[ – 2GB]/SDHC Card[ – 32GB]/SDXC Card[ – 256GB] UHS-I*1

File format

Still Image JPEG: Exif Ver 2.3*2, RAW: 14bit RAW [RAF original format], RAW+JPEG

Movie MOV [MPEG-4 AVC/H.264, Audio : Linear PCM / Stereo sound 48KHz sampling]

Number of recorded pixels L:<3:2>6000×4000 / <16:9>6000×3376 / <1:1>4000×4000

M:<3:2>4240×2832 / <16:9>4240×2384 / <1:1>2832×2832

S:<3:2>3008×2000 / <16:9>3008×1688 / <1:1>2000×2000





L : 2160 x 9600 [Horizontal : 9600 x 1440]

M : 2160 x 6400 [Horizontal : 6400 x 1440]

Lens FUJINON single focal length lens

Focal length : f=23mm[35mm format equivalent : 35mm]

Full-aperture: F2

Consti­tution : 6 groups 8 lenses [1 asphe­rical glass molded lens included]

Aperture F2 – F16 1/3EV step [controlled with 9-blade aperture diaphragm]

Focus distance Approx. 10cm to infinity / 3.9in. to infinity

Sensi­tivity

Standard Output AUTO1/AUTO2/AUTO3 [up to ISO12800] / ISO200 – 12800 [1/3EV step]

Extended Output ISO100/25600/51200

Exposure control TTL 256-zone metering, Multi / Spot / Average/ Center Weighted

Exposure mode P[Program AE]/A[Aperture Priority AE]/S[Shutter Speed Priority AE]/M[Manual Exposure]

Exposure compen­sation –5.0EV – +5.0EV 1/3EV step

[Movie: –3.0EV – +3.0EV]

Shutter speed

Mecha­nical Shutter 4sec. to 1/4000sec.[P mode]、30 sec. to1/4000 sec.[All modes]

Bulb mode[up to 60min.]、TIME:30sec. to 1/4000sec.

Electronic Shutter*3 30sec. to 1/32000sec.[P/A/S/M modes]

Bulb mode:1sec. fixed、TIME:30sec. to 1/32000sec.

Mecha­nical + Electronic Shutter 4sec. to 1/32000sec.[P mode]、30sec. to1/32000sec.[All modes]

Bulb mode[up to 60 min.]、TIME:30sec. to 1/32000sec.

Conti­nuous shooting Approx. 8.0 fps [JPEG:60 frames Lossless compression RAW:25 frame Uncom­pressed RAW:23 frames]

Approx. 5.0 fps [JPEG:68 frames Lossless compression RAW:28 frame Uncom­pressed RAW:25 frames]

Approx. 4.0 fps [JPEG:73 frames Lossless compression RAW:29 frame Uncom­pressed RAW:25 frames]

Approx. 3.0 fps [JPEG:81 frames Lossless compression RAW:32 frame Uncom­pressed RAW:27 frames]

* Recordable frame number may vary depending on the type of memory card used.

* The frame rate varies with shooting condition and the number of images recorded.

Auto bracketing AE Bracketing[2EV/5/3EV/4/3EV/1EV/2/3EV/1/3EV]

Film Simulation Bracketing [Any 3 types of film simulation selec­table]

Dynamic Range Bracketing [100%, 200%, 400%]

ISO sensi­tivity Bracketing [1/3EV, 2/3EV, 1EV]

White Balance Bracketing [1, 2, 3]

Focus

Mode Single AF / Conti­nuous AF / MF

Type Intel­ligent Hybrid AF [TTL contrast AF / TTL phase detection AF], AF assist illumi­nator available

AF frame selection Single point AF:EVF/LCD/OVF:13x7/25x13[Changeable size of AF frame among 5 types]

Zone AF:3×3/5×5/7×7 from 91 areas on 13x 7 grid

Wide/Tracking AF:[up to 9 area]

※AF-S:Wide ※AF-C:Tracking

White balance Automatic scene recognition / Custom / Color tempe­rature selection [K] / Preset : Daylight, Shade, Fluore­scent light [Daylight], Fluore­scent light [Warm White], Fluore­scent light [Cool White], Incan­de­scent light, Under­water

Self-timer 10sec. / 2sec.

Interval timer Shooting YES

Setting : Interval, Number of shots, Starting time

Flash Auto flash [Super Intel­ligent Flash]

Effective range:[ISO 1600] approx. 30cm – 9.0m/1.6ft. – 29.5ft.

Guide Number: approx. 4.6[ISO100・m]

Flash modes

FLASH MODE TTL[FLASH AUTO/STANDARD/SLOW SYNC.]/MANUAL/COMMANDER/OFF

SYNC. MODE 1ST CURTAIN / 2ND CURTAIN

Hot shoe Yes [Dedicated TTL Flash compa­tible]

Viewfinder

(Hybrid viewfinder)

Optical viewfinder Reverse Galilean viewfinder with electronic bright frame desplay

0.5x magni­fi­cation, Coverage of frame area vs. capturing area : approx. 92%

Electronic viewfinder 0.48-in., approx. 2,360K-dot color LCD viewfinder, Coverage of viewing area vs. capturing area : approx. 100%

Eye point : approx. 15mm, Diopter adjustment : –2 to +1m-1[dpt], Built-in eye sensor

LCD monitor 3.0-inch, aspect ratio 3:2, approx.

1040K-dot TFT color LCD monitor [approx. 100% coverage]

Movie recording Full HD 1920 x 1080 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p/23.98P, 36Mbps Conti­nuous recording : up to approx. 14 min.

HD 1280 x 720 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p/23.98P, 18Mbps Conti­nuous recording : up to approx. 27 min.

* Use a card with SD Speed Class with Class 10 or higher

Photo­graphy functions Face / Eye detection AF, Auto Red-eye Removal, Select custom setting, Panorama, Color space, Setting [Color, Sharpness, D-range, Highlight tone, Shadow tone], Framing guideline, Frame No. memory, Histogram display, Preview depth of focus, Pre-AF, Control ring setting, Focus check, Focus Peak Highlight, Digital Split Image™ *4, Electronic level, Multiple exposure, Release priority / Focus priority selection, Fn button setting , ISO AUTO control, ISO dial setting[AUTO / COMMAND] , ND Filter , Instant AF setting [AF-S/AF-C], Interlock spot AE & Focus area, Focus area setting, AEL/AFL button setting, Edit/Save Quick menu, Shutter Type

Conversion lens WIDE / TELE / OFF

Digital Tele-Converter 35mm*[Nomal]、50mm*、70mm* *35mm fomat equivalent

Film Simulation mode 15 modes [PROVIA/Standard、Velvia/Vivid、ASTIA/Soft、Classic Chrome、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、Black& White、Black& White+Ye Filter、Black& White+R Filter、Black& White+GFilter、Sepia、ACROS、ACROS+Ye Filter、ACROS+R Filter、ACROS+G Filter]

Grain Effect STRONG , WEAK , OFF

Dynamic range setting AUTO, 100%, 200%, 400%

Advanced filter Toy camera / Miniature / Pop color / High-key / Low-key / Dynamic tone / Soft focus / Partial color [Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple]

Playback functions RAW conversion, Image rotate, Auto image rotate, Face Detection, Red-eye reduction, Photobook assist, Erase selected frames, Multi-frame playback [with micro thumbnail], Slide show, Protect, Crop, Resize, Panorama, Favorites

Wireless trans­mitter

Standard IEEE 802.11b / g / n [standard wireless protocol]

Access mode Infra­structure

Wireless function Geotagging, Wireless commu­ni­cation [Image transfer], View & Obtain Images, Remote camera shooting, PC Autosave, instax printer print

Other functions Exif Print, 35 Languages, Date/Time, Time diffe­rence, Sound & Flash OFF, Perfor­mance Setting, Preview exp./WB in Manual mode, LCD Brightness, LCD Color, Preview Pic. Effect, DISP. Custom Setting , Copyright Setting

Terminal

Digital interface USB2.0 [High-Speed] / micro USB terminal

*connec­table with Remote Release RR-90 [sold separately]

HDMI output HDMI Micro connector [Type D]

Other Φ2.5mm, stereo mini connector [Micro­phone] / Φ2.5mm, stereo mini connector [Micro­phone]

Power supply NP-W126S Li-ion battery [included]

Battery life for still images*5 Standard : Approx. 270 frames [EVF] / 390 frames [OVF] *5

Actual battery life of movie capture*5

※Face detection is set to OFF FULL HD:approx. 60 min.

Conti­nuance battery life of movie capture*5

※Face detection is set to OFF FULL HD:approx. 95 min.

Dimen­sions 126.5mm [W] x 74.8mm [H] x 52.4mm [D] / 4.98in. [W] x 2.94in. [H] x 2.06in. [D]

[Minimum Depth : 32.0mm / 1.26 in.]

Weight Approx. 469g / 16.5 oz. [including battery and memory card]

Approx. 419g / 14.8 oz. [excluding access­ories, battery and memory card]

Operating Tempe­rature 0℃ – 40℃ [+32°F – +104°F]

Operating Humidity 10% – 80% [no conden­sation]

Starting up period Approx. 0.5 sec.

Access­ories included Li-ion battery NP-W126S, Battery charger BC-W126, Shoulder strap, Lens cap, Metal strap clip, Protective cover, Clip attaching tool, USB cable, Owner’s manual