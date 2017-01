M wie Meilen­stein: Die neue Leica M10 überzeugt durch kompaktere Maße, verbes­serte Perfor­mance und noch intui­tivere Bedienung.

Wetzlar, 18. Januar 2017. Ein ikoni­sches Kamera­system setzt erneut Maßstäbe: Die neue Leica M10 steht wie keine andere Kamera in perfekter Balance zwischen langer Tradition und techni­scher Innovation und vereint die Essenz dessen, was beim Fotogra­fieren wirklich wichtig ist. Sämtliche Funktionen wurden konse­quent an die Anfor­de­rungen heutiger Fotografie angepasst, bleiben jedoch den Prinzipien des legen­dären M-Systems treu: Jede einzelne Kompo­nente, jede technische Lösung konzen­triert sich kompro­misslos auf die Fotografie. Mit kompak­teren Maßen, verbes­serter Perfor­mance und noch intui­ti­verer Bedienung setzt die Leica M10 einen Meilen­stein in der tradi­ti­ons­reichen Geschichte der Leica M-Fotografie.

Der Formfaktor: Analoge Maße in digitalen Zeiten

Viele Fotografen schätzen die Abmes­sungen analoger M-Modelle aufgrund ihrer idealen Ergonomie sowie ihres perfekten Trage­kom­forts und haben sich genau diese Traummaße auch für digitale M-Kameras gewünscht. Leica ist diesem Wunsch nachge­kommen: Die Deckkappe der M10 ist gerade einmal 33,75 Milli­meter tief und somit vier Milli­meter dünner, als die ihrer Schwester Leica M (Typ 240). Damit ist die Leica M10 die schlan­keste digitale M aller Zeiten.

Der Messsucher: Präzi­si­ons­fenster zur Welt

Seit jeher wird dem Messsucher beim tradi­ti­ons­reichen Leica M-System eine äußerst wichtige Rolle zuteil. Diese legendäre Fokus­sier­tech­no­logie wurde mit der Leica M10 in wichtigen Punkten nochmals optimiert: Für eine bessere Motiv­über­sicht wurde das Sehfeld um 30 Prozent und die Vergrö­ßerung auf 0,73-fach erhöht. Zudem ist die Pupil­lenlage – der optimale Abstand des Auges vom Sucher – deutlich vergrößert worden. Mit seinem um 50 Prozent verbes­serten Augen­ab­stand bietet der Sucher insbe­sondere Brillen­trägern einen gestei­gerten Sehkomfort.

Der Sensor: Digitale Leinwand

Das Herzstück der Leica M10 ist der eigens für diese Kamera entwi­ckelte CMOS-Vollfor­mat­sensor mit 24 Megapixeln. Dessen neue Techno­logie führt zu einer signi­fi­kanten Verbes­serung aller bildre­le­vanten Leistungs­pa­ra­meter: ein beein­dru­ckender Dynamik­umfang, exzel­lente Kontrast­wie­dergabe, überra­gende Schärfe und höchste Detail­ge­nau­igkeit. Das spezielle Pixel- und Mikro­linsen-Design ermög­licht eine besonders große Apertur, d.h. auch schräg einfal­lendes Licht gelangt gezielt auf die Fotodioden des Sensors – dies wurde im Vergleich zur vorhe­rigen Generation noch weiter verbessert. Das Sensor­deckglas dient dabei als Infrarot-Sperr­filter, wodurch unerwünschte Licht­bre­chungen durch weitere Glasschichten vermieden werden. Für eine maximale Bildschärfe verzichtet auch die Leica M10 auf einen Tiefpass­filter. Insbe­sondere bei Weitwin­kel­ob­jek­tiven und Objek­tiven mit hoher Licht­stärke führt dies zu deutlich besseren Bilder­geb­nissen.

Auch das Spektrum der ISO-Werte wurde bei der Leica M10 dank des neuen Sensor­de­signs erweitert. Es ermög­licht Aufnahmen mit Licht­emp­find­lich­keiten von ISO 100 bis 50.000 mit deutlich verbes­sertem Rausch­ver­halten bei hohen ISO-Werten. Die Leica M10 schafft neue Anwen­dungs­felder und erzielt auch in schwie­rigen Licht­si­tua­tionen ausge­zeichnete Bilder­geb­nisse.

Die Bildelek­tronik: Das nächste Quali­täts­level

Die M10 verfügt mit dem Leica Maestro II-Bildpro­zessor über Techno­logie der neuesten Generation. Zusammen mit dem ebenfalls neuen 24 MP Sensor entstehen Aufnahmen von außer­or­dentlich brillanter Bildqua­lität. Die Leica M10 ist die schnellste M-Kamera aller Zeiten, sie kann bis zu fünf Bilder pro Sekunde aufnehmen. Der schnelle Prozessor und der zwei Gigabyte große Arbeits­speicher ermög­lichen, je nach Kamera­ein­stel­lungen, bis zu 30 Aufnahmen im DNG-Format bzw. über 100 Aufnahmen im JPG-Format in Folge.

Darüber hinaus ermög­licht der Prozessor durch die frei verschiebbare Lupen-Funktion eine noch bessere Schär­fen­kon­trolle. Die neue Funktion lässt sich sowohl auf dem Kamera-Display als auch mittels des mit 2,4 MP auflö­senden elektro­ni­schen Visoflex-Aufsteck­su­chers nutzen. Dieser ermög­licht zudem durch seine Schwenk­funktion Aufnahmen aus anderen Blick­winkeln und verfügt über ein zuschalt­bares GPS-Modul.

Die Bedienung: Intuitiv und reduziert

Seit jeher steht die Leica M für die Konzen­tration auf die wesent­lichen Funktionen. Auch die Leica M10 folgt dieser Maxime und setzt Maßstäbe in puncto intui­tiver Bedienung und schnellem Zugriff auf die relevanten fotogra­fi­schen Einstel­lungen: So befinden sich neben dem Steuer­kreuz lediglich die drei zentralen Tasten Wiedergabe, Live-View und Menü auf der Kamerarück­seite. Je nach Vorliebe und Anwen­dungs­gebiet variiert beim Fotogra­fieren die Bedeutung einzelner Einstel­lungen. Deshalb bietet die Leica M10 für den schnellen Zugriff ein indivi­dua­li­sier­bares Favoriten-Menü, mit dem persönlich relevante Funktionen festgelegt werden können.

Eines der prägnan­testen Merkmale der Leica M10 ist das ISO-Einstellrad an der Deckkappe. Dadurch können erstmals bei einer digitalen Leica M alle für eine Aufnah­me­si­tuation wichtigen Einstel­lungen, also Entfernung, Blende, Belich­tungszeit und ISO-Wert, manuell vorge­wählt werden, ohne auf das Menü zugreifen zu müssen – sogar ohne die Kamera einzu­schalten. Dies ermög­licht eine noch direktere Kontrolle und unauf­fäl­li­geres Fotogra­fieren.

Das WLAN-Modul: Erinne­rungen sollten gezeigt werden

Die Leica M10 ist die erste M-Kamera mit integriertem WLAN. Dadurch können Bilder schnell und drahtlos auf mobile Apple Geräte übertragen, dort editiert und beispiels­weise in sozialen Netzwerken geteilt werden. Die Leica M-App ermög­licht auch die direkte Übertragung von DNG RAW-Daten auf mobile Geräte zur Weiter­ver­ar­beitung mit geeig­neten Apps ab iOS-Version 10.2. Zudem kann die Leica M10 via WLAN mit einem Smart­phone oder Tablet fernge­steuert werden. So gelingen beispiels­weise verwack­lungs­freie Langzeit­be­lich­tungen oder Aufnahmen aus ungewöhn­lichen Perspek­tiven.

Die Leica M10: Inspi­ration Sehen

„Die Leica M ist das Herzstück, das Rückgrat und die Seele der Leica Camera. Die Leica M10 kombi­niert State-of-the-Art Techno­logie und heraus­ra­gende optische Leistung mit einem bewussten Fokus hin zu den tradi­tio­nellen Vorteilen des einzig­ar­tigen Leica M-Systems. Dabei setzt die innovative Kamera mit ihrer Konzen­tration auf die wesent­lichen fotogra­fi­schen Funktionen erneut Maßstäbe und geht mit ihrem auf das Minimum reduzierten Bedien­konzept einen weiteren Schritt Richtung absoluter Perfektion. Die Leica M10 ist ein echtes Marken-Statement für Qualität und Handwerks­kunst Made in Germany und Made by Leica“, so Oliver Kaltner, CEO Leica Camera AG.

„Die neue M, die M10! Keine Kamera für jeden, aber für immer mehr derje­nigen, die ein nachhal­tiges System mit Zukunft lieben. Mit dem Messsu­cher­system rahme ich mein Bild ein! Mit dem Messsu­cher­system gestalte ich in den Fußstapfen der großen Meister! Mit dem Messsu­cher­system schaffe ich meine fotogra­fische Bildsprache! Die neue M10 mit der Fülle der Objektive – ein Produkt der Begierde für jeden Fotografen“, betont Dr. Andreas Kaufmann, Mehrheits­ei­gen­tümer und Aufsichts­rats­vor­sit­zender der Leica Camera AG.

Unver­bind­liche Preis­emp­fehlung und Verfüg­barkeit:

Leica M10 Kamera

Unver­bind­liche Preis­emp­fehlung: 6.500 €

Verfügbar ab 19. Januar 2017