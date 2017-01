Nikon wird in diesem Sommer 100 Jahre alt. Ein schöner Anlass, um so richtig zu feiern. Zur Vorbe­reitung auf das große Fest, hat Nikon jetzt eine spezielle Webseite veröf­fent­licht. Und ein Jubilä­umslogo zum 100-jährigen Bestehen gibt es obendrein.

Am 25. Juli 2017 ist es genau 100 Jahre her, dass die Nippon Kogaku K.K. (Japan Optical Indus­tries Co., Ltd.) ihren Geschäfts­be­trieb aufnahm. Seinen runden Geburtstag wird die Nikon Corpo­ration (wie sich das Unter­nehmen erst seit 1988 nennt) ordentlich feiern.

Da Vorfreude ja die schönste aller Freuden sein soll, hat Nikon vor einigen Tagen eine Website – www.nikon.com/100th – zum 100-jährigen Bestehen online gestellt. Hier gibt es bis dato einen knappen Überblick über die Geschichte des Unter­nehmens zu lesen sowie einen Jubilä­umsfilm zu sehen. In den kommenden Wochen und Monaten wird diese Microsite fortwährend mit neuen Inhalten rund um die Feier­lich­keiten zum 100-jährigen Bestehen von Nikon aktua­li­siert.



Mit diesem Jubilä­umsfilm will Nikon Freunde und Geschäfts­partner schon einmal auf die große Geburts­tags­party im Sommer einstimmen.