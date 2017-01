Cullmann bringt mit der Modell­serie Boston neue Fotota­schen, die sich durch ihren Magnet­ver­schluss auszeichnen. Die Fotota­schen Boston sind in neun Größen erhältlich und weisen eine robuste Boden­ver­stärkung zum Schutz vor Schmutz und Feuch­tigkeit auf. Zudem erweitert Cullmann seine Serie Madrid Two um neue Varianten, neu in der Stockholm-Serie ist das Modell Vario 300+.

Die neue Taschen­serie BOSTON von CULLMANN: Design, Qualität und Funktio­na­lität in einer einzig­ar­tigen Verbindung

Langenzenn, 12. Januar 2017 – Zum Jahres­start präsen­tiert CULLMANN mit der Taschen­serie BOSTON eine Modell­reihe, die sich vor allem durch ihr beson­deres Verschluss­system auszeichnet. Außerdem werden die bestehenden Serien MADRID und STOCKHOLM mit neuen Größen erweitert.

Mit der neuen Taschen­serie BOSTON präsen­tiert CULLMANN eine Reihe, die sich an ambitio­nierte Fotografen richtet, die Wert auf Qualität, Komfort und klassi­sches Design legen. Dabei zeichnet sich die gesamte BOSTON Serie vor allem durch ein Merkmal aus: den Deckel-Schnell­ver­schluss mit dem paten­tierten FIDLOCK Magnet­ver­schluss. Damit lässt sich die Tasche schnell und bequem mit einer Hand öffnen. Beim Schließen findet der Verschluss durch den Magneten und seine einzig­artige Form automa­tisch und aus jeder Lage die Verrie­gelung. Ein zusätz­licher Deckel­reiß­ver­schluss hält auch bei schnellen Bewegungen die Kamera­t­asche sicher geschlossen.

Neun verschiedene Modelle, von der Vario 200 bis zur Maxima 500+, sorgen dafür, dass jeder Fotograf die Größe auswählen kann, die auf seinen indivi­du­ellen Bedarf am besten passt. So lassen sich in der BOSTON sowohl kompakte CSC-Kamera verstauen als auch eine umfang­reiche DSLR-Ausrüstung mit Kamera und Zubehör. Die BOSTON Maxima Modelle verfügen über ein separates Innenfach für Smart­phone (Maxima 85+ und 200+) oder Tablet (Maxima 300+ und 500+).

Die BOSTON Reihe ist im klassisch schwarzen Taschen­design gehalten, abgesetzt mit der CULLMANN-typischen blauen Linie. Das bewährte ATTACH-System ermög­licht die Befes­tigung von zusätz­lichen Taschen. Der in der Länge verstellbare Schul­tergurt mit verschieb­barem Antirutsch-Schul­ter­polster macht das Tragen der Tasche sicher und komfor­tabel. Die auf der Außen­seite robuste und abrieb­feste Boden­ver­stärkung schützt die verstaute Ausrüstung vor Schmutz und Feuch­tigkeit. Gegen Sonnen­ein­strahlung, Nässe oder Sand hilft das integrierte, passgenaue Rain / Sun Cover mit seitlicher Öffnung zur Verwendung des Schul­ter­gurtes. Ein von außen zugäng­liches Deckelfach bietet jede Menge Stauraum für persön­liche Utensilien.

Doch damit noch nicht genug der Neuheiten zum Jahres­start: Auch die Serien MADRID TWO und STOCKHOLM werden erweitert. Für die MADRID TWO Serie – der Fototasche im Messenger-Stil, gibt es ab sofort zwei neue Größen und eine zusätz­liche Farbva­riante.

Features der BOSTON Taschen­serie:

Deckel-Schnell­ver­schluss durch den bequemen FIDLOCK­Ma­gnet­ver­schluss

Robuste Boden­ver­stärkung zum Schutz vor Schmutz und Feuch­tigkeit von außen

Flexible Innen­ein­teilung zur indivi­du­ellen Positio­nierung der Ausrüstung

Maxima Modelle mit Staufach für Smart­phone oder Tablet

ATTACH-System zur sicheren Befes­tigung von zusätz­lichen Taschen

Zusätz­licher Reißver­schluss für den Verschluss des Taschen­de­ckels

In der Länge verstell­barer Schul­tergurt mit Antirutsch-Schul­ter­polster für sicheres Tragen

Passge­naues Rain / Sun Cover mit zusätz­licher Öffnung zur Verwendung des Schul­ter­gurtes

Die Modelle MADRID TWO Vario 200 in schwarz oder canvas blau eignen sich perfekt für edle Kompakt­ka­meras wie z.B. die Canon Powershot G1 X Mark II (bis G3 X), Fuji X100T, Leica X-E, Nikon Coolpix P7800 oder die Olympus Stylus 1s. Die MADRID TWO Vario 400, ebenfalls in schwarz oder canvas Blue erhältlich, bietet System­ka­meras mit Standard Kit-Objektiv wie der Panasonic Lumix DMC-G81, Sony Alpha 7-Serie, Fuji X-T2 oder der Leica M den sicheren Platz. Kompakte DSLR Kameras passen in die Modell­va­ri­anten MADRID TWO Maxima 125+ und 320+, die es ab sofort (neben den bereits verfüg­baren Farben Schwarz und Canvas beige) jetzt auch in canvas blau gibt.

Auch die zur photokina 2016 vorge­stellten STOCKHOLM Serie erfährt eine Erwei­terung. Für die im Freizeit-Look gehal­tenen Reihe steht zukünftig die Größe Vario 330+ zur Verfügung und ergänzt die Serie um ein kompaktes Modell für System­ka­meras plus einer Pancake- Optik oder ähnlichem Zubehör.

Verfüg­barkeit:

Die neue BOSTON Taschen­serie sowie die neuen Modelle der Reihen MADRID TWO und STOCKHOLM sind ab Ende Januar 2017 im Handel erhältlich.

Unver­bind­liche Preis­emp­fehlung:

BOSTON Vario 200: 52,99 Euro inkl. Mwst

BOSTON Vario 330: 57,99 Euro inkl. Mwst

BOSTON Action 150: 54,99 Euro inkl. Mwst

BOSTON Action 200: 59,99 Euro inkl. Mwst

BOSTON Action 300: 64,99 Euro inkl. Mwst

BOSTON Maxima 85+: 69,99 Euro inkl. Mwst

BOSTON Maxima 200+: 79,99 Euro inkl. Mwst

BOSTON Maxima 300+: 89,99 Euro inkl. Mwst

BOSTON Maxima 500+: 119,99 Euro inkl. Mwst

MADRID TWO Vario 200 in schwarz: 21,99 Euro inkl. Mwst

MADRID TWO Vario 200 in canvas blau: 26,99 Euro inkl. Mwst.

MADRID TWO Vario 400 in schwarz: 41,99 Euro inkl. Mwst

MADRID TWO Vario 400 in canvas blau: 45,99 Euro inkl. Mwst

MADRID TWO Maxima 125+ in canvas blau: 54,99 Euro inkl. Mwst

MADRID TWO Maxima 320+ in canvas blau: 59,99 Euro inkl. Mwst

STOCKHOLM Vario 330+: 42,99 Euro inkl. Mwst