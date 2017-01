Meike aus Hongkong hat neu das Fisheye 6,5/2.0 mit Anschluss für Micro Four Thirds heraus­ge­bracht. Das Objektiv kuppelt rein mecha­nisch mit der Kamera, Blende und Fokus werden manuell gesteuert. Der Tubus ist komplett aus Metall gefertigt. Der optische Aufbau besteht aus sechs Elementen in fünf Gruppen. Das Fisheye bildet einen Bildwinkel von 190 Grad (diagonal) ab und kostet rund 150 Euro.

In Deutschland vertreibt Hongkong Meike Digital Technology Co., Ltd seine Objektive direkt über einen eigenen, unlängst einge­rich­teten Webshop bei Amazon.