HELIOS LED mobile 20W Set

Helles Licht für Foto und Video

Mit dem HELIOS LED mobile 20W Set hat man eine leistungs­starke und dennoch kompakte Dauer­licht­lösung zur Hand, die dank effizi­enter LED-Techno­logie zugleich strom­sparend arbeitet. Die Leuchte eignet sich perfekt für den Einsatz im Studio oder auch on Location. Gerade für den Betrieb unterwegs ist diese optimal, da sich durch die zwei starken Wechselakkus viele Möglich­keiten im Außen­einsatz ergeben, die sonst nur schwer zu reali­sieren wären. Diese tragbare Akku-Leuchte entspricht mit 20 Watt LED-Licht einer starken 200 Watt Halogen­leuchte. Das Ganze bei Tages­licht, 80 Minuten Akkulaufzeit und jeder Menge Zubehör. Die LED mobile 20W mit leiser Geblä­se­kühlung ist ideal für Film- und Fotoauf­nahmen und liefert helles Licht mit Tages­licht­cha­rakter.

Zur Verwendung der LED mobile 20W benötigt man ein geeig­netes Leuch­ten­stativ aus dem Foto- und Videobe­reich mit einem Spigot­bolzen zur Lampen­montage. Wenn die LED mobile 20W noch mobiler sein soll und z.B. bei Video­auf­nahmen ebenfalls schnell ausge­richtet werden muss, kann diese mit dem spezi­ellen Halte­griff auch in der Hand gehalten werden. Die mobile Verwendung der LED mobile 20W ist auch durch ein mitge­lie­fertes 12V KFZ-Anschluss­kabel möglich. Die Helligkeit der LED wird mit dem Dimmer-Drehknopf in 5 Leistungs­stufen geregelt. Um das Licht zu formen, können die Licht­klappen an der Front angebracht werden. Zur Anpassung der Farbtem­pe­ratur wird ein Farbfilter (für warmes Licht) oder – für weicheres Licht – der Diffu­sor­filter an der Front befestigt.

Die Preis­emp­fehlung beträgt 289,- Euro.

Im Set enthalten