Fujifilm bringt seine beiden Top-Modelle in zwei besonders edlen Design-Varianten: die X-T2 in Graphit Silber und die X-Pro2 in Graphit. Technisch sind die Kameras jeweils mit den schwarzen Ausfüh­rungen identisch. Die X-Pro2 Graphit gibt es ausschließlich im Set mit dem Objektiv XF23mmF2 R WR, ebenfalls im passenden Graphit-Design. Die Design-Varianten sollen noch im Januar zu den Händlern kommen, ihr Aufpreis zur herkömm­lichen Ausführung beträgt jeweils rund 200 Euro.

Die X-T2 Graphit Silber soll laut Fujifilm „luxuriösen Glanz“ versprühen. Passend zum edlen Design der Kamera liegt der farblich abgestimmte Blitz EF-X8 mit im Karton, Fujifilm fügt ferner eine Blitz­schuh-Abdeckung aus Aluminium und einem hochwer­tigen Kameragurt aus Leder hinzu. Die Design-Variante Graphit Silber beschreibt Fujifilm so: